IoTorero nhận chứng nhận Works with Home Assistant thách thức vị thế của Shelly Các thiết bị nhà thông minh IoTorero vừa đạt chứng nhận Works with Home Assistant, tích hợp sẵn ESPHome giúp vận hành cục bộ không cần đám mây và tối ưu chi phí.

Thị trường thiết bị kích hoạt thông minh (actuator) giá rẻ vốn là sân chơi riêng của Shelly trong một thời gian dài. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi khi IoTorero (thuộc Athom Technology) vừa chính thức nhận chứng nhận "Works with Home Assistant" cho loạt sản phẩm mới, thậm chí vượt mặt Shelly ở một số phân khúc phổ biến.

Nhiều thiết bị của IoTorero đã chính thức nhận chứng nhận.

Giải pháp cho bài toán lệ thuộc đám mây

Trong thực tế, việc triển khai nhà thông minh thường gặp trở ngại do chi phí linh kiện tăng cao và sự lệ thuộc quá mức vào hệ thống đám mây (cloud) của nhà sản xuất. Nhiều thiết bị hiện nay bắt buộc phải kết nối với máy chủ riêng và sử dụng ứng dụng độc quyền, gây khó khăn trong việc quản lý tập trung.

Các nền tảng như Home Assistant đã ra đời để giải quyết vấn đề này, cho phép tích hợp thiết bị từ nhiều thương hiệu vào một giao diện duy nhất. Những sản phẩm mang nhãn "Works with Home Assistant" đảm bảo khả năng tương thích liền mạch và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng ngay từ khi xuất xưởng.

Ưu thế kỹ thuật từ ESPHome và vận hành cục bộ

Điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất của các thiết bị IoTorero chính là việc chạy trên phần mềm ESPHome ngay từ khi xuất xưởng. Điều này cho phép thiết bị vận hành hoàn toàn cục bộ (local operation) mà không cần đến bất kỳ dịch vụ đám mây nào của nhà sản xuất.

Vì ESPHome được phát triển bởi cùng một tổ chức đứng sau Home Assistant, sự phối hợp giữa phần cứng và phần mềm trở nên cực kỳ mượt mà. Việc vận hành cục bộ không chỉ bảo vệ quyền riêng tư mà còn tăng tuổi thọ thiết bị, giúp chúng không bị trở thành "rác công nghệ" nếu nhà sản xuất ngừng hỗ trợ máy chủ trong tương lai.

Các thiết bị được chứng nhận bao gồm phích cắm thông minh.

Danh mục sản phẩm và khả năng cạnh tranh

Đợt cấp chứng nhận này bao gồm các dòng sản phẩm chủ lực của IoTorero, mang đến sự lựa chọn đa dạng cho người dùng cuối. Mức giá của hãng được đánh giá là rất cạnh tranh, ví dụ một cặp ổ cắm thông minh có giá khoảng 27 USD (chưa bao gồm phí vận chuyển).

Dưới đây là các loại thiết bị IoTorero vừa đạt chứng nhận:

Loại thiết bị Ứng dụng thực tế Phích cắm thông minh (Smart plug) Điều khiển các thiết bị điện rời Rơ-le mini (Mini relay) Lắp đặt âm tường phía sau công tắc đèn Rơ-le mở cửa gara Tự động hóa hệ thống cửa cuốn Ổ cắm tường thông minh Thay thế ổ cắm truyền thống

Rơ-le mini dùng để lắp đặt phía sau công tắc đèn.

Đối trọng trực tiếp với Shelly

Việc IoTorero nhận chứng nhận cho phích cắm thông minh là một đòn giáng mạnh vào Shelly. Dù Shelly cũng có một số sản phẩm đạt chuẩn "Works with Home Assistant", nhưng các dòng sản phẩm bán chạy nhất như phích cắm thông minh của họ hiện vẫn thiếu vắng chứng nhận này.

Ổ cắm tường thông minh để lắp đặt trực tiếp.

Người dùng hiện có thể tìm mua các thiết bị này thông qua trang web chính thức của nhà sản xuất hoặc các nền tảng thương mại điện tử như AliExpress. Với lợi thế về phần mềm mã nguồn mở và khả năng vận hành độc lập, IoTorero đang dần khẳng định vị thế là một giải pháp thay thế bền vững cho các hệ sinh thái nhà thông minh đóng kín.