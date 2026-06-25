iPad Air M4 và iPad mini A17 Pro giảm giá sâu tại Amazon Prime Day 2026 trước thềm tăng giá mới Trong bối cảnh Apple cảnh báo về việc tăng giá thiết bị, iPad Air (M4) và iPad mini (A17 Pro) đang có mức giảm kỷ lục tại Amazon Prime Day, mang đến cơ hội nâng cấp cấu hình mạnh mẽ.

Sự kiện mua sắm Amazon Prime Day 2026 đã chính thức khởi động với những ưu đãi lớn dành cho dòng máy tính bảng của Apple. Đáng chú ý, cả iPad mini phiên bản chip A17 Pro và iPad Air 11 inch trang bị chip M4 đều ghi nhận mức giảm giá sâu. Đây được xem là thời điểm vàng để người dùng sở hữu các thiết bị này, đặc biệt sau khi CEO Apple Tim Cook đưa ra những cảnh báo về khả năng điều chỉnh tăng giá trong thời gian tới do chi phí sản xuất biến động.

iPad mini (A17 Pro): Sức mạnh xử lý tối ưu trong thiết kế nhỏ gọn

Mẫu iPad mini (A17 Pro) hiện đang được giảm xuống còn 499,99 USD so với mức giá niêm yết 599 USD. Đây là một trong những mức giảm lớn nhất từng được ghi nhận cho dòng máy tính bảng cỡ nhỏ của Apple trên nền tảng Amazon. Thiết bị này hướng đến nhóm người dùng ưu tiên sự di động nhưng vẫn đòi hỏi hiệu năng xử lý mạnh mẽ cho các tác vụ chuyên sâu.

Về mặt kỹ thuật, iPad mini (A17 Pro) sở hữu màn hình Liquid Retina 8,3 inch, mang lại mật độ điểm ảnh cao và độ chuẩn màu chính xác. Máy được trang bị bộ nhớ trong 256GB, hỗ trợ chuẩn kết nối Wi-Fi 6E tiên tiến, giúp tăng tốc độ truyền tải dữ liệu không dây. Ngoài ra, thiết bị vẫn duy trì cảm biến vân tay Touch ID và hệ thống camera 12MP ở cả mặt trước và mặt sau, đáp ứng tốt nhu cầu hội họp trực tuyến và chụp ảnh tài liệu nhanh.

iPad Air 11 inch (M4): Bước nhảy vọt về hiệu năng đồ họa

Apple iPad Air 11 inch (M4) mang lại hiệu suất mạnh mẽ, thiết kế thời trang và năng suất làm việc cả ngày.

Dòng iPad Air 11 inch (M4) cũng ghi nhận mức giá mới là 669 USD, giảm từ 749 USD. Đây là mức giá thấp nhất của phiên bản này trong vòng 30 ngày qua. Việc tích hợp chip M4 – dòng chip silicon mới nhất của Apple – đã biến iPad Air thành một công cụ làm việc thực thụ, thu hẹp khoảng cách với dòng iPad Pro cao cấp.

Bên cạnh vi xử lý M4, máy được trang bị màn hình Liquid Retina 11 inch sắc nét. Đáng chú ý, iPad Air M4 hỗ trợ các tiêu chuẩn kết nối hiện đại nhất bao gồm Wi-Fi 7, mạng di động 5G và Bluetooth 6. Thiết bị cũng tương thích hoàn toàn với Apple Pencil và Magic Keyboard, cho phép người dùng chuyển đổi linh hoạt giữa máy tính bảng và chế độ làm việc như laptop.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật chính

Thông số iPad mini (A17 Pro) iPad Air 11 inch (M4) Vi xử lý A17 Pro M4 Màn hình 8,3 inch Liquid Retina 11 inch Liquid Retina Bộ nhớ 256GB 128GB Kết nối không dây Wi-Fi 6E Wi-Fi 7, Bluetooth 6 Giá khuyến mãi 499,99 USD 669 USD

Chương trình ưu đãi này dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 26/06 và chỉ dành riêng cho các thành viên Amazon Prime. Với những nâng cấp đáng kể về chip xử lý và khả năng kết nối không dây, đây là cơ hội nâng cấp thiết bị hợp lý trước khi các đợt điều chỉnh giá mới của Apple có thể diễn ra trên diện rộng.