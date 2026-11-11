iPad Air OLED nửa đầu năm 2027: nâng cấp màn hình đáng chú ý nhưng chưa có ProMotion 120 Hz Theo DigiTimes, Apple có thể đưa OLED lên cả hai bản iPad Air, nhưng tấm nền LTPS và tần số quét 60 Hz khiến ProMotion vẫn là đặc quyền của dòng iPad Pro.

Apple được cho là sẽ chuyển iPad Air từ màn hình LCD sang OLED trong nửa đầu năm 2027, theo thông tin từ chuỗi cung ứng do DigiTimes dẫn lại. Tuy nhiên, máy nhiều khả năng vẫn dùng tấm nền LTPS và tần số quét 60 Hz, thay vì công nghệ ProMotion như trên iPad Pro. Apple chưa xác nhận chính thức về thế hệ sản phẩm này.

iPad Air OLED. Ảnh minh hoạ.

Lộ trình OLED trên iPad: Air sẽ là dòng thứ ba

Theo DigiTimes, Apple dự kiến trang bị màn hình OLED cho cả hai phiên bản kích thước của iPad Air, thay thế tấm nền LCD đang dùng trên iPad Air M4. Nếu kế hoạch thành hiện thực, iPad Air sẽ là dòng máy tính bảng thứ ba của Apple có OLED, sau iPad Pro và iPad mini.

iPad Pro là dòng đầu tiên chuyển sang công nghệ này vào năm 2024. iPad mini phiên bản OLED được giới thiệu trong năm 2026 và bắt đầu bán ra từ ngày 6/11.

Tin đồn đã định hình dần từ một năm trước

Thông tin về iPad Air dùng OLED xuất hiện từ khoảng một năm trước. Tháng 10/2025, nhà phân tích Mark Gurman của Bloomberg cho biết Apple đang nghiên cứu nâng cấp này, nhưng sản phẩm khó ra mắt trước năm 2027.

Đến bản tin Power On ngày 1/11/2026, Gurman thu hẹp thời điểm dự kiến giới thiệu xuống nửa đầu năm 2027.

Ai cung ứng tấm nền và sản lượng ước tính bao nhiêu?

Báo cáo mới nhất của DigiTimes bổ sung thông tin về nhà cung ứng và sản lượng. Samsung Display nhiều khả năng đảm nhiệm phần lớn đơn hàng màn hình OLED cho iPad Air. BOE đang tìm cách trở thành nhà cung ứng cho ít nhất một phiên bản kích thước, nhưng vẫn phải vượt qua quy trình kiểm định của Apple.

Nếu nhận lượng lớn đơn hàng cho iPad Air và iPad mini, Samsung Display có thể trở thành nhà cung cấp màn hình OLED lớn nhất của Apple trên toàn bộ dòng iPad. Với iPad Pro, LG Display được cho là vẫn giữ vị trí hàng đầu.

iPad Air và iPad mini OLED: DigiTimes ước tính Apple có thể sản xuất tổng cộng 4-5 triệu chiếc trong năm 2027.

iPad Pro: sản lượng dự báo khoảng 3-4 triệu máy, thấp hơn đáng kể so với mức khoảng 10 triệu chiếc mỗi năm trước đây.

Theo nguồn tin, nhu cầu iPad Pro thấp hơn dự kiến chủ yếu do giá bán cao. Những con số này mới là ước tính từ chuỗi cung ứng, chưa phải kế hoạch sản xuất chính thức của Apple.

OLED một lớp, LTPS và 60 Hz: điểm khác biệt với iPad Pro

Dù chuyển sang OLED, iPad Air 2027 có thể dùng công nghệ màn hình đơn giản hơn iPad Pro. Theo thông tin MacRumors dẫn lại, Apple nhiều khả năng dùng cấu trúc OLED một lớp kết hợp tấm nền LTPS, tương tự iPad mini. Trong khi đó, iPad Pro dùng OLED hai lớp phát sáng để tăng cường độ sáng, đi cùng công nghệ LTPO.

Sự khác biệt giữa LTPS và LTPO nằm ở khả năng điều chỉnh tốc độ làm mới hình ảnh. Với LTPO, các điểm ảnh giữ điện tích lâu hơn giữa các chu kỳ làm mới, nên màn hình có thể giảm tần số quét khi hiển thị nội dung tĩnh để tiết kiệm năng lượng.

Tiêu chí iPad Air OLED (dự đoán) iPad Pro OLED Cấu trúc OLED Một lớp Hai lớp phát sáng Tấm nền LTPS LTPO Tần số quét 60 Hz 10-120 Hz (ProMotion)

Trên iPad Pro, ProMotion cho phép tần số quét thay đổi trong khoảng 10-120 Hz tùy nội dung. Ngược lại, DigiTimes từng dự đoán iPad Air OLED chỉ hỗ trợ 60 Hz. Nếu chính xác, iPad Pro sẽ tiếp tục là dòng máy tính bảng duy nhất của Apple có ProMotion.

Cùng là OLED nhưng không đồng nghĩa cùng chất lượng hiển thị

Có thể thấy việc dùng chung công nghệ OLED không khiến hai dòng máy có khả năng hiển thị giống hệt nhau. Apple vẫn có thể giữ sự phân biệt giữa iPad Air và iPad Pro thông qua cấu trúc tấm nền, độ sáng và tần số quét.

Hiện toàn bộ thông tin về màn hình, nhà cung ứng, sản lượng và thời điểm ra mắt iPad Air OLED đều đến từ các nguồn tin trong ngành. Người dùng nên coi đây là dự đoán cho đến khi Apple công bố sản phẩm.