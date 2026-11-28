iPad màn hình gập 20 inch của Apple: Project J312 có thể lùi đến năm 2029, giá tới 132 triệu đồng Mẫu iPad gập 19-20 inch tên mã Project J312 từng được đặt mục tiêu ra mắt năm 2027, nay có thể lùi sang 2029 hoặc bị hủy bỏ, giá đồn đoán 3.000-5.000 USD.

Mẫu iPad màn hình gập cỡ lớn của Apple, tên mã Project J312, đang đứng trước khả năng tiếp tục lùi lịch ra mắt đến năm 2029, thậm chí có thể bị hủy bỏ nếu không đạt kỳ vọng. Theo nhà báo Mark Gurman (Bloomberg), thiết bị này có giá đồn đoán từ 3.000 đến 5.000 USD (khoảng 79,2 đến 132 triệu đồng).

Song song với việc chuẩn bị loạt sản phẩm mới cho năm 2027, Apple vẫn ở giai đoạn nghiên cứu ban đầu đối với nhiều thiết bị mang tính đột phá. Project J312 là một trong số đó.

Project J312: chiếc iPad gập 19 hoặc 20 inch không có màn hình phụ

Theo Mark Gurman, J312 là mẫu iPad màn hình gập có kích thước lên tới 19 hoặc 20 inch. Thiết bị có thiết kế gập cỡ lớn nhưng lược bỏ màn hình phụ bên ngoài, điểm khác với dòng iPhone Duo.

Cũng theo nguồn tin này, thiết kế của J312 mang nhiều nét tương đồng với mẫu Huawei MateBook Fold.

Lộ trình ra mắt liên tục bị đẩy lùi

Apple từng đặt mục tiêu trình làng sản phẩm vào năm 2027, sau đó lùi sang năm 2028. Hiện hãng đứng trước khả năng tiếp tục dời lịch đến năm 2029.

Mốc thời gian Tình trạng dự án 2027 Mục tiêu ra mắt ban đầu của Apple 2028 Lịch ra mắt sau khi bị lùi 2029 Khả năng tiếp tục dời lịch, thậm chí hủy bỏ nếu không đạt kỳ vọng

Ảnh minh họa.

Tin đồn về một thiết bị gập cỡ lớn của “Táo khuyết” đã xuất hiện từ cuối năm 2024. Khi đó, một số nguồn tin nhận định sản phẩm có kích thước khoảng 18 inch và được định vị là một chiếc MacBook gập, trước khi xuất hiện thông tin dự án bị tạm dừng.

Mức giá có thể biến J312 thành iPad đắt nhất lịch sử Apple

Về giá bán, Mark Gurman cho biết mẫu iPad gập này có thể dao động từ 3.000 đến 5.000 USD (khoảng 79,2 đến 132 triệu đồng). Nếu mức giá này trở thành hiện thực, đây sẽ là chiếc iPad đắt đỏ nhất lịch sử của Apple.

Hai rào cản khiến dự án trễ hẹn: tấm nền và hệ điều hành

Theo nguồn tin, rào cản lớn nhất nằm ở cả phần cứng và phần mềm. Cụ thể, Apple đang chật vật với tỷ lệ tấm nền màn hình đạt chuẩn trong dây chuyền sản xuất.

Bên cạnh đó, hãng vẫn chưa chốt phương án hệ điều hành tối ưu cho thiết bị lai này. Các lựa chọn gồm tiếp tục dùng iPadOS, chuyển sang macOS hoặc phát triển một nền tảng hoàn toàn mới.

Bài học từ iPhone Duo cho cuộc chơi màn hình gập

Trước đó, Apple đã chính thức gia nhập phân khúc thiết bị gập với iPhone Duo. Tuy nhiên, màn chào sân không mấy suôn sẻ do một số phản ánh liên quan đến kiểm soát chất lượng và lỗi nứt màn hình ở một bộ phận nhỏ người dùng.

Hiện hãng đang tiếp tục hoàn thiện thế hệ kế nhiệm của iPhone Duo. Những bài học thực tế từ dòng điện thoại này được kỳ vọng sẽ là tiền đề giúp Apple giải quyết bài toán kỹ thuật để đưa công nghệ màn hình gập lên iPad trong vài năm tới.

Thông tin về Project J312 hiện chưa được Apple xác nhận, và mức giá cùng lộ trình ra mắt vẫn mang tính đồn đoán.