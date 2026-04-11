iPad mini 8 qua đánh giá sớm: OLED, chip A20 Pro, chống nước IP67 nhưng giá và 60Hz gây tranh cãi Đánh giá sớm iPad mini 8 khen màn hình OLED 8,5 inch, chip A20 Pro và chuẩn IP67, nhưng giá từ 19.499.000 đồng và tần số quét 60Hz vẫn gây tranh cãi lớn.

iPad mini 8 được các chuyên gia đánh giá là chiếc iPad mini tốt nhất từ trước đến nay nhờ màn hình OLED, chip A20 Pro và chuẩn chống nước IP67 lần đầu xuất hiện trên iPad. Tuy nhiên, mức giá cao và tần số quét chỉ 60Hz khiến nhiều người dùng còn do dự. Những bài review đầu tiên được đăng tải vào ngày 3/11 (giờ Mỹ), trước ngày giao hàng chính thức.

Điểm số từ các reviewer: khen nhiều nhưng không tuyệt đối

Loạt bài đánh giá sớm ghi nhận nhiều cải tiến vượt bậc so với thế hệ trước. Nathan Ingraham chấm 8,5/10, David Pierce chấm 8/10 và Luke Larsen chấm 7/10.

Dù điểm số khá cao, mức giá mở bán vẫn là yếu tố khiến nhiều người cân nhắc. Chi tiết hơn, các nâng cấp được khen ngợi tập trung ở màn hình, hiệu năng và độ bền.

Ba nâng cấp lớn: màn hình, chip và khả năng chống nước

Màn hình OLED rực rỡ. Máy nâng cấp từ tấm nền LCD 8,3 inch lên OLED 8,5 inch, cho màu đen sâu hơn. Độ sáng thông thường tăng lên 600 nit và đạt 1.200 nit với nội dung HDR.

Hiệu năng từ chip A20 Pro. Máy dùng chung dòng chip với iPhone 18 Pro, nhanh hơn 50% ở tác vụ thường và gấp 3 lần ở đồ họa so với bản 2024. Cả ba phiên bản đều có 12 GB RAM, tăng 4 GB so với tiền nhiệm.

Chống nước IP67 và loa âm màn hình. Đây là lần đầu một chiếc iPad có khả năng ngâm nước tới 1 m trong 30 phút. Để đạt chuẩn này, Apple bỏ lỗ loa truyền thống và chuyển sang công nghệ Acoustic Display, phát âm thanh qua màn hình.

Hạng mục Thông tin về iPad mini 8 Màn hình OLED 8,5 inch (thế hệ trước: LCD 8,3 inch) Độ sáng 600 nit thông thường, 1.200 nit với HDR Chip xử lý A20 Pro, nhanh hơn 50% tác vụ thường, gấp 3 lần đồ họa so với bản 2024 RAM 12 GB ở cả ba phiên bản (tăng 4 GB) Chống nước IP67, ngâm tới 1 m trong 30 phút Âm thanh Acoustic Display, phát âm thanh qua màn hình

Những điểm trừ khiến giới review chia rẽ

Tần số quét 60Hz. Việc thiếu 120Hz khiến thao tác cuộn trang hoặc dùng Apple Pencil có cảm giác giật và nhòe chữ. Đại diện Apple giải thích màn hình OLED có tốc độ phản hồi điểm ảnh nhanh hơn 10 lần LCD. Dù vậy, nhiều reviewer vẫn xem 60Hz là điểm trừ lớn.

Kính Nano-texture. Tùy chọn chống chói này có giá cộng thêm 100 USD và nhận ý kiến trái chiều. Một bên khen khả năng đọc ngoài trời như giấy, bên còn lại cho rằng lớp phủ làm giảm độ sâu màu đen đặc trưng của OLED.

Thời lượng pin. Pin dao động từ 5 đến 6 giờ khi chơi game nặng, và hơn 10 giờ khi xem video lặp lại hoặc duyệt web thông thường.

Giá bán: bài toán khó của một chiếc máy tính bảng nhỏ gọn

Tại thị trường Mỹ, bản Wi-Fi 128 GB có giá khởi điểm 699 USD, chỉ kém iPad Air M4 11 inch khoảng 50 USD. Tại Việt Nam, Apple Store niêm yết iPad mini 8 từ 19.499.000 đồng cho bản thấp nhất, tăng gần 40% so với iPad mini 7 ra mắt cuối năm 2024. Bản cao nhất 512 GB có giá 27.899.000 đồng.

Dù giá cao, máy vẫn được định vị cực tốt cho người cần thiết bị ghi chú nhỏ gọn, độ bền cao để làm việc tại hiện trường như phòng khám, công trường, giàn khoan. Máy cũng phù hợp với người yêu thích sự cơ động tối đa.

Nhìn chung, iPad mini 8 là bước tiến rõ rệt về màn hình, hiệu năng và độ bền. Tuy nhiên, người dùng cần cân nhắc giữa các nâng cấp này với mức giá và hạn chế 60Hz trước khi quyết định.