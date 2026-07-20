iPad mini tiến lên màn hình OLED: Bước ngoặt kỹ thuật cho dòng tablet nhỏ gọn Apple chuẩn bị đưa công nghệ OLED lên iPad mini, đánh dấu đợt nâng cấp kỹ thuật lớn nhất kể từ năm 2021. Thay đổi này không chỉ cải thiện chất lượng hiển thị mà còn định vị lại dòng máy tính bảng nhỏ gọn trong hệ sinh thái sản phẩm của hãng.

Apple được cho là đang thực hiện cuộc nâng cấp kỹ thuật đáng chú ý nhất cho dòng iPad mini trong nhiều năm qua. Theo các nguồn tin rò rỉ, hãng đang hoàn tất những bước cuối cùng để đưa màn hình OLED lên mẫu máy tính bảng cỡ nhỏ này, đánh dấu sự thay đổi lớn nhất kể từ đợt tái thiết kế toàn diện vào năm 2021.

Công nghệ OLED: Cú hích về chất lượng hiển thị trên thiết bị nhỏ gọn

Việc chuyển đổi từ màn hình LCD truyền thống sang OLED được xem là cột mốc quan trọng đối với iPad mini (mã hiệu J510). Công nghệ OLED vốn đã được Apple áp dụng trên iPhone từ năm 2017 và mới nhất là dòng iPad Pro vào năm 2024. So với tấm nền LCD, OLED sở hữu những đặc tính kỹ thuật vượt trội, đặc biệt là khả năng kiểm soát ánh sáng ở cấp độ điểm ảnh.

Về mặt trải nghiệm, màn hình OLED mang lại độ tương phản gần như tuyệt đối, màu đen sâu và dải màu sống động hơn. Điều này không chỉ giúp việc giải trí đa phương tiện trở nên ấn tượng mà còn tối ưu hóa hiệu quả sử dụng pin khi hiển thị các vùng tối. Nếu kế hoạch không thay đổi, mẫu iPad mini mới có thể được công bố vào tháng 9 và chính thức phát hành trước tháng 10 năm nay.

Apple được cho là sẽ ra mắt iPad mini dùng màn hình OLED vào mùa thu năm nay, cùng kế hoạch làm mới toàn bộ dòng iPad trong năm 2027. Ảnh: Bloomberg.

Lộ trình làm mới hệ sinh thái máy tính bảng của Apple

Bên cạnh iPad mini, Apple đang triển khai một chiến lược làm mới toàn diện danh mục máy tính bảng trong giai đoạn 2025-2027. Cụ thể:

iPad Air: Dự kiến ra mắt vào mùa xuân năm sau với hai phiên bản kích thước 11 inch và 13 inch. Hãng cũng đang nghiên cứu khả năng đưa màn hình OLED lên dòng Air trong tương lai gần.

Dự kiến ra mắt vào mùa xuân năm sau với hai phiên bản kích thước 11 inch và 13 inch. Hãng cũng đang nghiên cứu khả năng đưa màn hình OLED lên dòng Air trong tương lai gần. iPad Pro: Thế hệ mới cùng phụ kiện Apple Pencil nâng cấp cũng đang trong quá trình phát triển, dự kiến xuất hiện cùng thời điểm với iPad Air.

Thế hệ mới cùng phụ kiện Apple Pencil nâng cấp cũng đang trong quá trình phát triển, dự kiến xuất hiện cùng thời điểm với iPad Air. iPad tiêu chuẩn: Mẫu máy mang mã hiệu J581 dự kiến xuất hiện vào quý I/2027. Tuy nhiên, để duy trì mức giá dễ tiếp cận ở phân khúc phổ thông, dòng máy này vẫn sẽ trung thành với màn hình LCD và chỉ tập trung nâng cấp bộ vi xử lý.

Thách thức về chi phí và áp lực cạnh tranh nội bộ

Mặc dù mang lại những cải tiến kỹ thuật đắt giá, iPad mini OLED cũng phải đối mặt với áp lực về giá bán. Hiện tại, iPad mini có giá khởi điểm 599 USD, đã tăng 100 USD so với các thế hệ trước đó. Việc tích hợp tấm nền OLED cao cấp, trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt chip nhớ toàn cầu đang ảnh hưởng đến chi phí sản xuất, có thể khiến giá niêm yết tiếp tục bị đẩy lên cao.

Xét về mặt chiến lược dài hạn, iPad mini có thể sẽ phải cạnh tranh với chính "người anh em" trong hệ sinh thái: chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên. Thiết bị gập này được dự đoán sở hữu màn hình khoảng 7,8 inch khi mở ra, đi kèm giao diện tương tự iPad. Tuy nhiên, với mức giá dự kiến vượt ngưỡng 2.000 USD, iPad mini OLED vẫn giữ được lợi thế cạnh tranh ở phân khúc máy tính bảng chuyên dụng, nhỏ gọn với chi phí hợp lý hơn cho người dùng chuyên nghiệp.

Sự tăng trưởng doanh thu từ mảng iPad trong hai quý gần đây, dự kiến đạt gần 30 tỷ USD trong năm tài chính này, cho thấy thị trường vẫn đang có nhu cầu lớn đối với các thiết bị bảng tính được tối ưu hóa về cả phần cứng lẫn phần mềm.