iPhone 12 giá từ 5 triệu đồng: Cấu hình màn hình OLED, chip A14 Bionic và kết nối 5G có còn đáng mua? Dù ra mắt đã lâu, iPhone 12 vẫn sở hữu màn hình OLED, vi xử lý A14 Bionic 5nm và kết nối 5G ấn tượng trong phân khúc giá từ 5 đến 6 triệu đồng.

Trên thị trường điện thoại đã qua sử dụng, iPhone 12 hiện thu hút sự chú ý khi là một trong những mẫu smartphone tích hợp kết nối 5G cùng màn hình OLED có mức giá dễ tiếp cận. Khách hàng tại Việt Nam có thể tiếp cận sản phẩm này dưới dạng máy cũ với mức giá khoảng 5,19 triệu đồng cho bản 64GB và 6,19 triệu đồng cho bản 128GB.

Thiết kế viền phẳng định hình xu hướng và màn hình OLED sắc nét

iPhone 12 sở hữu thiết kế khung nhôm viền vuông thời thượng, định hình phong cách kiến trúc ngoại hình cho các thế hệ iPhone bản tiêu chuẩn sau này. Màn hình của máy ứng dụng công nghệ OLED với phần khuyết Notch chứa hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID cao cấp, thay thế hoàn toàn cho màn hình LCD trên dòng iPhone 11 tiền nhiệm.

Tấm nền OLED trên iPhone 12 sở hữu độ phân giải 2532x1170 pixel, tăng đáng kể mật độ điểm ảnh và độ rõ nét so với độ phân giải 1792x898 pixel trên iPhone 11. Ngoài ra, màn hình này đạt chuẩn hiển thị HDR10 và tương thích với định dạng Dolby Vision, hỗ trợ hiển thị tối ưu các nội dung video chất lượng cao.

Kiến trúc vi xử lý Apple A14 Bionic tiến trình 5nm

Về sức mạnh phần cứng, iPhone 12 sử dụng bộ vi xử lý Apple A14 Bionic. Đây là con chip sản xuất trên tiến trình 5 nanomet đầu tiên được thương mại hóa trên điện thoại thông minh, đem lại khả năng xử lý mượt mà và duy trì hiệu suất ổn định.

Nền tảng này giúp thiết bị đáp ứng tốt các tác vụ đòi hỏi cấu hình cao như chơi game đồ họa nặng hay chỉnh sửa video trực tiếp trên máy mà không gặp hiện tượng sụt giảm hiệu năng đáng kể.

Hệ thống camera kép hỗ trợ chống rung quang học OIS

Cụm camera sau trên iPhone 12 được trang bị hệ thống ống kính kép cùng độ phân giải 12 MP:

Camera chính (góc rộng): Khẩu độ f/1.6, tiêu cự 26mm, kích thước điểm ảnh 1.4µm, tích hợp tính năng lấy nét theo pha (PDAF) và công nghệ chống rung quang học (OIS).

Khẩu độ f/1.6, tiêu cự 26mm, kích thước điểm ảnh 1.4µm, tích hợp tính năng lấy nét theo pha (PDAF) và công nghệ chống rung quang học (OIS). Camera góc siêu rộng: Khẩu độ f/2.4, cung cấp trường nhìn rộng lên tới 120 độ.

Trong các điều kiện chụp ảnh thông thường, hình ảnh thu được từ iPhone 12 có độ chi tiết và màu sắc khá tương đồng với các thế hệ mới hơn. Điểm khác biệt chủ yếu nằm ở khả năng xử lý ánh sáng trong môi trường cực đoan thiếu sáng và việc thiếu hụt ống kính zoom quang học.

Tổng hợp thông số kỹ thuật chính của iPhone 12

Thông số Chi tiết kỹ thuật Màn hình Super Retina XDR OLED 6.1 inch, 2532x1170 pixels, HDR10, Dolby Vision Vi xử lý Apple A14 Bionic (tiến trình 5nm) Camera sau 12 MP f/1.6 (chính, OIS, PDAF) + 12 MP f/2.4 (góc rộng 120 độ) Kết nối mạng Hỗ trợ mạng 5G Bảo mật Face ID (mở khóa khuôn mặt) Mức giá tham khảo 5,19 triệu đồng (64GB) / 6,19 triệu đồng (128GB)

Tóm lại, nhờ việc sở hữu tấm nền OLED chất lượng, kết nối 5G cùng hiệu năng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu thời điểm hiện tại, iPhone 12 vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc cho nhóm người dùng mới làm quen với hệ điều hành iOS, học sinh, sinh viên hoặc người cao tuổi cần một thiết bị ổn định.