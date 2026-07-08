iPhone 14 chính thức rời kệ hàng Việt: Dấu chấm hết cho kỷ nguyên cổng Lightning tiêu chuẩn Nguồn cung iPhone 14 tiêu chuẩn tại Việt Nam đã chính thức cạn kiệt, đánh dấu sự kết thúc của dòng iPhone tiêu chuẩn cuối cùng sử dụng cổng sạc Lightning truyền thống.

Thị trường di động Việt Nam đang chứng kiến những bước dọn đường cuối cùng của một trong những dòng máy thành công nhất từ hệ sinh thái Apple. Theo ghi nhận từ các đại lý ủy quyền chính thức (AAR), nguồn cung của dòng iPhone 14 tiêu chuẩn đã rơi vào trạng thái cạn kiệt nghiêm trọng sau hơn hai năm có mặt trên thị trường.

Tình trạng khan hiếm đã diễn ra âm ỉ trong khoảng hai tháng qua. Đến thời điểm hiện tại, việc nhập thêm các lô hàng mới từ chuỗi cung ứng toàn cầu gần như là điều bất khả thi. Nhiều hệ thống bán lẻ lớn đã chủ động gỡ bỏ model này khỏi kệ hàng trực tuyến lẫn trực tiếp để tập trung nguồn lực cho các phân khúc máy thế hệ mới.

Bước chuyển mình từ Lightning sang USB-C

Trình làng vào tháng 9/2022, iPhone 14 mang một dấu ấn lịch sử đặc biệt: đây là dòng máy tiêu chuẩn cuối cùng của Apple trung thành với cổng sạc Lightning. Theo quy luật vận hành của tập đoàn công nghệ Mỹ, mẫu máy này đã bị đưa vào danh sách ngừng sản xuất từ đầu năm 2025, ngay sau sự xuất hiện của dòng sản phẩm giá tốt thế hệ mới là iPhone 16e.

Dù đã dừng sản xuất trên danh nghĩa, Apple vẫn cho phép các thị trường đang phát triển như Việt Nam tiếp tục xả các lô hàng tồn kho chiến lược. Điều thú vị là dù mang danh "máy đời cũ", iPhone 14 vẫn duy trì sức hút lớn nhờ thiết kế nhỏ gọn, bảng màu trẻ trung và mức giá liên tục được điều chỉnh chạm đáy. Trong nhiều tháng, doanh số của model này thậm chí còn vượt mặt một số tân binh vừa ra mắt, chứng minh gu chọn máy thực dụng của người tiêu dùng Việt.

Cổng sạc Lightning

Đảm bảo quyền lợi khách hàng và lộ trình nâng cấp

Việc các hệ thống bán lẻ dừng kinh doanh iPhone 14 khi nguồn hàng cạn đáy được đánh giá là bước đi minh bạch. Khi nhà phân phối chính thức không còn khả năng cấp hàng, việc ngừng bán giúp các đại lý làm sạch danh mục sản phẩm, tránh rủi ro từ các nguồn hàng trôi nổi không rõ xuất xứ vốn tiềm ẩn nguy cơ về pháp lý và bảo hành.

Sự biến mất của iPhone 14 mở ra cơ hội nâng cấp lên các tiêu chuẩn công nghệ hiện đại hơn. Đối với người dùng đang tìm kiếm thiết bị thay thế, có hai lựa chọn đáng cân nhắc:

iPhone 15 tiêu chuẩn: Giúp người dùng tiếp cận cổng sạc USB-C tiện lợi, thiết kế Dynamic Island và cụm camera 48MP sắc nét.

Giúp người dùng tiếp cận cổng sạc USB-C tiện lợi, thiết kế Dynamic Island và cụm camera 48MP sắc nét. iPhone 17e: Sở hữu kiến trúc chip xử lý đời mới nhất, tối ưu hóa pin và tương thích sâu với các tính năng trí tuệ nhân tạo (Apple Intelligence) – xu hướng không thể thiếu trong tương lai.

Việc khép lại một dòng máy cũ đồng nghĩa với việc thị trường di động Việt Nam đang tiến gần hơn tới các tiêu chuẩn phần cứng đồng bộ, nơi USB-C và AI trở thành những yếu tố cốt lõi trong trải nghiệm người dùng.