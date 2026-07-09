iPhone 14 chính thức rời kệ hàng Việt: Dấu chấm hết cho kỷ nguyên cổng sạc Lightning iPhone 14 tiêu chuẩn đã cạn nguồn cung tại Việt Nam, đánh dấu sự kết thúc của dòng iPhone cơ bản cuối cùng sử dụng cổng Lightning và mở đường cho kỷ nguyên USB-C toàn diện.

Thị trường di động Việt Nam vừa ghi nhận một cột mốc quan trọng khi iPhone 14 bản tiêu chuẩn chính thức cạn kiệt nguồn cung tại các hệ thống bán lẻ ủy quyền (AAR). Sau gần 4 năm có mặt trên thị trường, mẫu điện thoại từng giữ vị trí chiến lược trong danh mục sản phẩm của Apple đã hoàn thành vòng đời, nhường chỗ cho các thế hệ sử dụng chuẩn kết nối mới và tích hợp trí tuệ nhân tạo.

Sức sống bền bỉ của phần cứng thế hệ cũ

Dù Apple đã thông báo ngừng sản xuất iPhone 14 từ đầu năm 2025 để tinh gọn danh mục, nhưng phải đến giữa năm 2026, lượng hàng tồn kho tại Việt Nam mới thực sự hết sạch. Sự duy trì này đến từ sức hút của cấu hình thực dụng, đáp ứng tốt nhu cầu của nhóm người dùng đại chúng.

Về mặt kỹ thuật, iPhone 14 sở hữu con chip A15 Bionic (phiên bản 5 nhân GPU tương tự dòng Pro của thế hệ trước). Đây là một trong những bộ vi xử lý có hiệu suất năng lượng tốt nhất của Apple, cho phép thiết bị vận hành mượt mà các tác vụ thường nhật và chơi game ở mức ổn định sau nhiều năm ra mắt. Thiết kế nhỏ gọn cùng trọng lượng nhẹ cũng là yếu tố giúp model này duy trì lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ cùng tầm giá.

iPhone 14 chính thức biến mất khỏi thị trường Việt Nam.

Lời từ biệt với cổng kết nối Lightning

Sự rút lui của iPhone 14 mang ý nghĩa biểu tượng lớn: Đây là mẫu iPhone tiêu chuẩn cuối cùng sử dụng cổng sạc Lightning. Kể từ dòng iPhone 15, Apple đã thực hiện cuộc chuyển dịch toàn diện sang chuẩn USB-C. Việc loại bỏ hoàn toàn các dòng máy cũ dùng cổng Lightning giúp hệ sinh thái phụ kiện của Apple trở nên đồng nhất hơn, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn pháp lý quốc tế về cổng sạc chung.

Việc chuyển sang USB-C không chỉ đơn thuần là thay đổi hình dáng đầu cắm, mà còn mở ra khả năng truyền tải dữ liệu tốc độ cao và khả năng tương thích rộng rãi với các thiết bị ngoại vi như màn hình, ổ cứng và bộ điều khiển trò chơi mà không cần thông qua các bộ chuyển đổi phức tạp.

Chuyển dịch sang kỷ nguyên Dynamic Island và AI

Với việc iPhone 14 rời kệ, người dùng Việt Nam hiện đang tập trung vào các lựa chọn thay thế tối ưu hơn về mặt công nghệ:

iPhone 15: Cung cấp trải nghiệm hiện đại với màn hình Dynamic Island, camera 48 MP và cổng USB-C, khắc phục hoàn toàn những hạn chế về hiển thị của notch cũ trên iPhone 14.

Cung cấp trải nghiệm hiện đại với màn hình Dynamic Island, camera 48 MP và cổng USB-C, khắc phục hoàn toàn những hạn chế về hiển thị của notch cũ trên iPhone 14. iPhone 17 và iPhone 17e: Đây là những dòng sản phẩm chủ lực mới, được thiết kế để tối ưu cho hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (Apple Intelligence) mà hãng đang phát triển mạnh mẽ.

Các chuyên gia thị trường nhận định, việc ngừng kinh doanh iPhone 14 giúp các đại lý tập trung nguồn lực vào các dòng máy mới, đồng thời giảm thiểu rủi ro từ các nguồn hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc. Đây là bước đi tất yếu để làm mới thị trường và thúc đẩy người dùng tiếp cận với những tiêu chuẩn công nghệ cao hơn.