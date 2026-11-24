iPhone 14 Pro Max, 15 Pro Max và 16 Pro Max cũ giảm tới 22 triệu đồng, vẫn lên được iOS 27 Sau hai tháng iPhone 18 Pro và 18 Pro Max lên kệ, iPhone 14, 15 và 16 Pro Max cũ giảm từ 8,5 đến 22 triệu đồng so với giá niêm yết, cả ba đều hỗ trợ iOS 27.

Sau mốc ngày 18/09/2026, khi thế hệ iPhone 18 Pro Max ra mắt, thị trường iPhone qua sử dụng tại Việt Nam điều chỉnh giá mạnh. Ba mẫu iPhone 14 Pro Max, 15 Pro Max và 16 Pro Max cũ nổi lên nhờ mức giảm sâu từ 8,5 đến 22 triệu đồng so với giá niêm yết, cấu hình còn bền và đều được hỗ trợ nâng cấp lên iOS 27.

Đợt giảm giá không chia đều cho mọi thế hệ. Theo nguồn tin, mức giảm tập trung chủ yếu vào các dòng máy ra mắt từ năm 2022 đến năm 2024. Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max đã bị Apple gỡ khỏi cửa hàng trực tuyến Apple Store Online Việt Nam, nhưng sau gần một năm ra mắt chỉ giảm nhẹ khoảng 9% so với giá mở bán.

iPhone 14 Pro Max: mất giá nhiều nhất, nhưng thiếu Apple Intelligence

iPhone 14 Pro Max ra mắt tại Việt Nam năm 2022 với giá khởi điểm 33,99 triệu đồng cho bản 128GB và 37,99 triệu đồng cho bản 256GB. Đây là thiết bị mất giá nhiều nhất trong bộ ba. Theo khảo sát tại các hệ thống bán lẻ tháng 11/2026, máy ở tình trạng like new có giá khoảng 15,099 triệu đồng (128GB), 15,999 triệu đồng (256GB) và 17,499 triệu đồng (512GB). Mức giảm tương ứng từ 18,9 đến 22 triệu đồng tùy dung lượng.

Giá giữa các cửa hàng vẫn có chênh lệch theo hình thức máy. Một số đơn vị niêm yết bản 256GB từ 17,19 đến 19,19 triệu đồng, còn phần lớn máy 128GB và 256GB nằm trong khoảng 14 đến 19 triệu đồng.

Về cấu hình, máy có màn hình OLED 6,7 inch tần số quét 120 Hz kèm Dynamic Island, chip A16 Bionic và RAM 6GB. Camera chính 48MP đi cùng ống kính tele zoom quang học 3x. Điểm trừ là máy vẫn dùng cổng Lightning và không được hỗ trợ Apple Intelligence dù có thể cập nhật lên iOS 27.

iPhone 15 Pro Max: USB-C, titan và tấm vé vào Apple Intelligence

iPhone 15 Pro Max có giá mở bán 34,99 triệu đồng cho bản 256GB. Trong đợt khảo sát tháng 10/2026, máy đã qua sử dụng có giá từ 17,99 đến 24 triệu đồng, thấp hơn giá gốc từ 11 đến 17 triệu đồng. Máy đẹp 99% hoặc like new phổ biến ở mức 18,5 đến 18,999 triệu đồng.

Ở dung lượng cao hơn, bản 512GB có giá khoảng 18,9 đến 21,49 triệu đồng. Bản 1TB từ 21,899 đến 23,5 triệu đồng, trong khi giá niêm yết lúc ra mắt là 46,99 triệu đồng.

Thế hệ này đánh dấu bước chuyển lớn về phần cứng với khung viền titan, nút Action và cổng USB-C hỗ trợ chuẩn USB 3, tốc độ truyền dữ liệu tới 10 Gbps khi dùng cáp tương thích. Máy dùng chip A17 Pro, pin 4.422 mAh và camera tele zoom quang học 5x.

Giá trị cốt lõi của máy nằm ở phần mềm. Cùng iPhone 15 Pro, đây là thế hệ iPhone cũ nhất được trải nghiệm trọn vẹn Apple Intelligence và các tính năng Siri AI tiêu chuẩn trên iOS 27. Ở mức giá thấp nhất của bản 256GB, iPhone 15 Pro Max cũ còn mềm hơn khoảng 1,4 triệu đồng so với iPhone 17 đã qua sử dụng.

iPhone 16 Pro Max: giữ giá hơn, cạnh tranh trực tiếp iPhone 17

Khảo sát tại các cửa hàng có chính sách bảo hành trong tháng 10/2026 ghi nhận iPhone 16 Pro Max 256GB cũ phổ biến ở mức 23 đến 26,5 triệu đồng. So với giá mở bán 34,99 triệu đồng, mức giảm là từ 8,5 đến 12 triệu đồng.

Cụ thể, máy hình thức 95% đến 98% có giá khoảng 22,8 đến 23,5 triệu đồng, còn hàng like new từ 23,9 đến 24,5 triệu đồng. Bản 512GB khoảng 25,5 đến 27 triệu đồng, bản 1TB khoảng 26 đến 28,5 triệu đồng.

Máy có màn hình 6,9 inch độ phân giải 2.868 x 1.320 pixel, chip A18 Pro và phím Camera Control. Cụm ba camera sau gồm cảm biến chính 48MP, ống kính góc siêu rộng 48MP và camera tele 5x có chống rung quang học. Máy quay được 4K Dolby Vision ở 120 khung hình/giây.

Ở thời điểm hiện tại, giá máy cạnh tranh trực tiếp với iPhone 17 tiêu chuẩn. iPhone 16 Pro Max cũ rẻ hơn iPhone 17 mới đập hộp từ 1 đến 2,5 triệu đồng, nhưng cao hơn khoảng 3 triệu đồng so với iPhone 17 cũ rẻ nhất trên thị trường.

Bảng so sánh nhanh ba mẫu iPhone Pro Max cũ

Mẫu máy Giá niêm yết ban đầu Giá cũ theo khảo sát Mức giảm Chip xử lý iPhone 14 Pro Max 33,99 triệu đồng (128GB), 37,99 triệu đồng (256GB) 15,099 đến 17,499 triệu đồng (like new, 128GB đến 512GB) 18,9 đến 22 triệu đồng A16 Bionic iPhone 15 Pro Max 34,99 triệu đồng (256GB) 17,99 đến 24 triệu đồng 11 đến 17 triệu đồng A17 Pro iPhone 16 Pro Max 34,99 triệu đồng 23 đến 26,5 triệu đồng (256GB) 8,5 đến 12 triệu đồng A18 Pro

Chọn mẫu nào theo nhu cầu

Nếu ưu tiên chi phí thấp nhất, iPhone 14 Pro Max là lựa chọn rẻ nhất nhưng không có Apple Intelligence và vẫn dùng cổng Lightning. iPhone 15 Pro Max có USB-C, camera tele 5x và hỗ trợ đầy đủ Apple Intelligence, trong khi giá cũ chỉ nhỉnh hơn đôi chút ở các bản dung lượng thấp. iPhone 16 Pro Max có màn hình lớn hơn và cấu hình mạnh hơn, đổi lại mức giá cao nhất bộ ba và sát với iPhone 17.

Giá thực tế có thể khác nhau tùy cửa hàng, tình trạng máy và chính sách bảo hành, nên người mua cần so sánh trước khi quyết định.