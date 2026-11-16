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iPhone 14 Pro Max đã qua sử dụng còn khoảng 15 triệu đồng: cấu hình, điểm trừ và lựa chọn thay thế

Vũ Sơn16/11/2026 19:43

Sau hơn 4 năm ra mắt, iPhone 14 Pro Max 128GB đã qua sử dụng giao dịch quanh 14-15 triệu đồng, giảm mạnh so với mức khoảng 38 triệu đồng khi mới lên kệ.

iPhone 14 Pro Max bản 128GB đã qua sử dụng hiện được giao dịch ở mức khoảng 14-15 triệu đồng, trong khi giá khi mới lên kệ xấp xỉ 38 triệu đồng. Sau hơn 4 năm trình làng, mẫu smartphone cao cấp này của Apple không còn hàng mới chính hãng và trở thành lựa chọn đáng chú ý trên thị trường máy cũ nhờ mức giá dễ tiếp cận hơn.

iPhone Pro Max đã qua sử dụng giảm giá còn khoảng 15 triệu đồng

Vì sao giá iPhone 14 Pro Max giảm sâu?

Các dòng iPhone Pro Max vốn thuộc nhóm smartphone cao cấp, có giá bán hàng chục triệu đồng và được người tiêu dùng quan tâm. Tuy nhiên, theo quy luật chung, sau vài năm ra mắt, giá trị của những thiết bị này thường hạ nhiệt đáng kể khi chuyển sang thị trường máy cũ.

Việc Apple ngừng phân phối máy mới cũng là yếu tố liên quan. Theo nguồn tin, ngay sau khi bộ đôi iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max ra mắt vào tháng 9/2023, Apple đã rút dòng iPhone 14 Pro khỏi hệ thống bán hàng trực tuyến của mình. Đây là bước đi quen thuộc theo chu kỳ kinh doanh của hãng nhằm nhường chỗ cho thế hệ kế nhiệm.

iPhone 14 Pro Max không còn được bán mới, chủ yếu giao dịch ở thị trường máy cũ

Bảng giá tham khảo trong tháng 11/2026

Hiện thị trường máy cũ là kênh chủ yếu để người dùng tìm mua iPhone 14 Pro Max. Giá bán dao động tùy nguồn cung, tình trạng thực tế của thiết bị và chế độ bảo hành riêng tại mỗi cửa hàng. Khảo sát giá tham khảo trong tháng 11/2026 cho kết quả như sau:

Phiên bảnMức giá máy cũ tham khảo
iPhone 14 Pro Max 128GB14-15 triệu đồng
iPhone 14 Pro Max 256GBTừ khoảng 16 triệu đồng
iPhone 14 Pro Max 512GBXấp xỉ 17,5 triệu đồng

Cấu hình sau hơn 4 năm vẫn còn đáng chú ý

Về hiển thị, máy sở hữu màn hình OLED 6,7 inch, tần số quét 120Hz, đi kèm khu vực tương tác Dynamic Island và tính năng màn hình luôn bật Always-On Display.

Bên trong là vi xử lý A16 Bionic kết hợp RAM 6GB. Theo nguồn tin, cấu hình này đủ vận hành trơn tru các tác vụ thường nhật như lướt web, xem video, chỉnh sửa hình ảnh hay chơi game.

Về nhiếp ảnh, máy có cụm ba camera sau gồm cảm biến chính 48MP, ống kính góc siêu rộng 12MP và camera tele 12MP hỗ trợ zoom quang học 3x. Ngoài ra, thiết bị hỗ trợ chụp ảnh ProRAW và quay video độ phân giải 4K, phù hợp nhu cầu sáng tạo nội dung chuyên sâu.

Những điểm trừ cần cân nhắc trước khi xuống tiền

Bên cạnh ưu điểm, người dùng cần lưu ý một số hạn chế. Máy vẫn dùng chuẩn kết nối Lightning cũ, có trọng lượng khá đầm tay ở mức khoảng 240g. Đáng chú ý nhất, thiết bị không được hỗ trợ bộ tính năng Apple Intelligence.

iPhone 14 Pro Max dùng cổng Lightning và không hỗ trợ Apple Intelligence

Đặt cạnh iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max cũ

Trong tầm giá 15 triệu đồng, iPhone 14 Pro Max chiếm ưu thế về trải nghiệm cao cấp, màn hình lớn và hệ thống camera đa dụng. Nếu ưu tiên hiệu năng mới từ chip A17 Pro, cổng sạc USB-C và khả năng hỗ trợ Apple Intelligence, người dùng có thể cân nhắc iPhone 15 Pro cũ. Đổi lại, kích thước màn hình nhỏ hơn, ở mức 6,1 inch.

Nếu ngân sách khoảng 18 triệu đồng, iPhone 15 Pro Max cũ là phương án nâng cấp toàn diện hơn với màn hình 6,7 inch và camera zoom quang học 5x.

Kiểm tra gì khi mua máy đã qua sử dụng?

Nhìn chung, ở ngưỡng giá 15 triệu đồng, iPhone 14 Pro Max là lựa chọn đáng lưu tâm với người yêu thích dòng Pro Max. Tuy nhiên, do đã qua nhiều năm sử dụng, người mua cần kiểm tra kỹ tình trạng pin, chất lượng hiển thị của màn hình, cảm biến Face ID cũng như lịch sử sửa chữa, thay thế linh kiện để chọn được sản phẩm chất lượng.

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