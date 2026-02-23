iPhone 15 Plus giảm giá tới 7 triệu đồng: Lựa chọn thực dụng với hiệu năng ổn định năm 2026 iPhone 15 Plus VN/A hiện ghi nhận mức giảm sâu lên đến 7 triệu đồng so với niêm yết. Dù đã ra mắt 3 năm, thiết bị vẫn sở hữu màn hình Dynamic Island và thời lượng pin vượt trội trong phân khúc.

Sau hơn 3 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, iPhone 15 Plus VN/A hiện đang được các hệ thống phân phối điều chỉnh giá bán về mức rất cạnh tranh. Với kích thước màn hình lớn 6,7 inch cùng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Island tương đồng với các thế hệ mới nhất, đây trở thành lựa chọn ưu tiên cho nhóm người dùng đề cao tính thực dụng và sự bền bỉ của hệ sinh thái Apple.

Cập nhật bảng giá iPhone 15 Plus mới nhất

Hiện nay, iPhone 15 Plus vẫn được phân phối chính hãng bởi các đại lý ủy quyền của Apple tại Việt Nam. So với thời điểm mở bán vào tháng 10/2023, mức giá hiện tại đã giảm từ 6 đến 7 triệu đồng tùy phiên bản dung lượng.

Phiên bản Giá niêm yết ban đầu (VND) Giá hiện tại (VND) Mức chênh lệch (VND) iPhone 15 Plus 128GB VN/A 25,999,000 19,999,000 6,000,000 iPhone 15 Plus 256GB VN/A 28,999,000 22,999,000 6,000,000 iPhone 15 Plus 512GB VN/A 34,999,000 27,999,000 7,000,000

Mức giá này được đánh giá là phù hợp với điều kiện tài chính của nhiều đối tượng khách hàng trong năm 2026, đặc biệt khi máy vẫn duy trì được trải nghiệm cao cấp nhờ các trang bị phần cứng ấn tượng.

Giá iPhone 15 Plus VN/A hiện đang hạ giá khá sâu (Ảnh: GSMArena).

Màn hình Dynamic Island và chất lượng hiển thị sắc nét

Một trong những điểm mạnh nhất của iPhone 15 Plus là màn hình 6,7 inch với thiết kế Dynamic Island. Đặc điểm này giúp máy giữ được ngoại hình hiện đại, không có sự khác biệt lớn khi đặt cạnh các mẫu flagship thế hệ mới như iPhone 17.

Về thông số kỹ thuật, máy sử dụng tấm nền Super Retina XDR OLED độ phân giải 1290 x 2796 pixel, mật độ điểm ảnh 460ppi. Độ sáng thực tế đạt tới 1642 nit theo kiểm nghiệm của GSMArena, đảm bảo khả năng hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh nắng gắt. Đáng chú ý, tần số quét 120Hz mang lại sự mượt mà trong các thao tác vuốt chạm và hỗ trợ tối ưu cho các tựa game đồ họa nặng.

Màn hình 6.7 inch với khả năng hiển thị xuất sắc (Ảnh: GSMArena).

Hiệu năng bền bỉ với chip Apple A16 Bionic

Được trang bị bộ vi xử lý Apple A16 Bionic (tiến trình 4nm), iPhone 15 Plus vẫn duy trì sức mạnh đáng nể trong năm 2026. Dù một số thông số benchmark có thể thấp hơn các dòng Android mới ra mắt, nhưng khả năng tối ưu hóa phần mềm vẫn là lợi thế tuyệt đối của Apple.

Geekbench 6: Đạt 2627 điểm đơn nhân và 6618 điểm đa nhân.

Đạt 2627 điểm đơn nhân và 6618 điểm đa nhân. Antutu 10: Đạt tổng điểm 1.385.649.

Đạt tổng điểm 1.385.649. 3D Mark Wild Life Extreme: Ghi nhận 3025 điểm.

Điểm mạnh cốt lõi nằm ở khả năng hỗ trợ hệ điều hành iOS 26 mới nhất, đảm bảo tính ổn định và bảo mật trong nhiều năm tới, điều mà các đối thủ cùng tầm giá khó có thể duy trì lâu dài.

Hệ điều hành thông minh với độ ổn định cao (Ảnh: GSMArena).

Khả năng nhiếp ảnh và thời lượng pin thực tế

Hệ thống camera kép của máy bao gồm ống kính chính 48MP (khẩu độ f/1.6, hỗ trợ OIS) và ống kính góc siêu rộng 12MP. Mặc dù thiếu khả năng zoom quang học chuyên dụng, chất lượng hình ảnh và video từ iPhone 15 Plus vẫn được đánh giá cao nhờ màu sắc trung thực và độ chi tiết tốt, phục vụ tốt nhu cầu quay phim, chụp ảnh và livestream.

Camera chụp ảnh được đánh giá cao (Ảnh: GSMArena).

Về pin, dù chỉ có dung lượng 4383 mAh, iPhone 15 Plus gây bất ngờ với thời gian sử dụng thực tế lên tới 16 giờ 33 phút (theo GSMArena), vượt qua nhiều đối thủ có viên pin 5500 mAh. Máy hỗ trợ sạc nhanh 20W (53% trong 30 phút), sạc không dây MagSafe và tính năng sạc ngược 4.5W tiện lợi.

Pin đủ dùng thoải mái cả ngày dài (Ảnh: GSMArena).

Nhận định: Ai nên sở hữu iPhone 15 Plus lúc này?

Với mức giá đã giảm sâu, iPhone 15 Plus là lựa chọn hợp lý cho những ai tìm kiếm một chiếc điện thoại màn hình lớn, pin bền và hệ điều hành ổn định mà không muốn chi trả mức giá quá cao cho các dòng iPhone 17. Sản phẩm đặc biệt phù hợp cho nhu cầu sử dụng hỗn hợp từ làm việc, giải trí đến chơi game cường độ cao và giữ giá tốt khi có nhu cầu nhượng lại.