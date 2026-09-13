iPhone 15 Plus: Lựa chọn màn hình Dynamic Island lớn và pin bền bỉ trong tầm giá 18 triệu iPhone 15 Plus sở hữu cụm Dynamic Island thông minh, chip A16 Bionic cùng thời lượng pin 14 giờ 14 phút vượt trội, là phương án tối ưu chi phí cho người dùng.

Đối với người tiêu dùng tìm kiếm một thiết bị sở hữu tính năng tương tác Dynamic Island hiện đại với mức ngân sách hợp lý, iPhone 15 Plus hiện là một trong những lựa chọn đáng chú ý nhất trên thị trường di động. Dòng máy này đáp ứng mượt mà mọi tác vụ thường nhật và cung cấp trải nghiệm không quá cách biệt so với những thiết bị cao cấp đắt gấp đôi như iPhone 18 Pro Max. Khi so sánh với iPhone 17 Pro Max, thiết bị vẫn đạt khoảng 8/10 điểm ở các tính năng căn bản, chỉ chịu khoảng cách nhất định ở hiệu năng tối đa và hệ thống camera chuyên sâu.

Tại thời điểm tháng 3/2026, các hệ thống bán lẻ đã triển khai nhiều đợt giảm giá xả kho sâu cho mẫu máy này. Mức giá khởi điểm hiện ghi nhận từ 18,59 triệu đồng đối với bản 128GB và từ 21,39 triệu đồng cho bản 256GB, trong khi tùy chọn 512GB phần lớn đã hết hàng. Trước đó, bảng giá ghi nhận trong tháng 9 cho thấy máy từng được niêm yết ở mức khoảng 18.690.000 đồng cho bản 128GB và 21.490.000 đồng cho bản 256GB.

Thiết kế công thái học hoàn thiện và chuẩn kết nối Type-C

iPhone 15 Plus mang đến cảm giác cầm nắm thoải mái và êm ái nhờ khung viền được tinh chỉnh bo cong nhẹ ở các mép tiếp xúc. Mặt lưng của máy được hoàn thiện bằng chất liệu kính mờ cao cấp tương tự các dòng Pro, vừa hạn chế bám dấu vân tay, vừa tăng cường độ bám khi cầm sử dụng trần. Bên cạnh đó, việc chuyển đổi từ cổng sạc Lightning truyền thống sang chuẩn Type-C giúp tối ưu hóa hệ sinh thái phụ kiện, cho phép người dùng dùng chung cáp sạc với iPad và MacBook tiện lợi.

Không gian hiển thị Dynamic Island sắc nét và độ sáng 2.000 nits

Thay đổi đáng chú ý nhất về mặt hiển thị là việc loại bỏ hoàn toàn phần rãnh tai thỏ để chuyển sang cụm Dynamic Island đa dụng. Khu vực này đóng vai trò giao diện tương tác trực quan, hỗ trợ theo dõi nhanh tình trạng chuyến bay, cập nhật tỉ số thể thao, điều khiển trình phát nhạc hay đồng hồ đếm ngược.

Màn hình của máy có kích thước 6.7 inch sử dụng tấm nền Super Retina XDR OLED cao cấp, mang lại độ tương phản lên tới 2.000.000:1 với sắc đen tuyệt đối. Mặc dù diện tích hiển thị tương đương iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Plus lại có trọng lượng nhẹ hơn đáng kể, hạn chế tình trạng mỏi tay khi sử dụng thời gian dài. Ngoài ra, độ sáng ngoài trời đạt tối đa 2.000 nits (gấp đôi so với thế hệ tiền nhiệm iPhone 14 Plus) kết hợp độ sáng HDR 1.600 nits giúp thiết bị hiển thị rõ ràng ngay dưới ánh nắng gay gắt.

Hiệu năng chip A16 Bionic cùng hệ thống camera 48MP thế hệ mới

Cung cấp sức mạnh cho máy là vi xử lý A16 Bionic. Dù không dùng chip A17 Pro như dòng cao cấp hơn, A16 Bionic vẫn đem lại sức mạnh xử lý vượt bậc so với các phiên bản tiền nhiệm thông qua các bài kiểm tra thực tế.

Mẫu thiết bị Điểm đơn lõi (GeekBench) Điểm đa lõi (GeekBench) Thời lượng sử dụng pin liên tục iPhone 15 Plus 2.551 6.280 14 giờ 14 phút iPhone 15 Pro Max - - 14 giờ 02 phút iPhone 14 Pro Max 1.891 5.469 - iPhone 14 Plus 1.735 4.473 -

Khả năng nhiếp ảnh trên máy cũng được nâng cấp đáng kể với cảm biến chính 48MP cấu trúc bốn điểm ảnh mới, tách biệt so với loại từng sử dụng trên iPhone 14 Pro. Cảm biến này cho phép thu phóng quang học chất lượng 2x trực tiếp từ ống kính chính mà không làm giảm độ sắc nét, nâng cao chất lượng ảnh chụp chân dung và phong cảnh.

Thời lượng pin 14 giờ 14 phút ấn tượng

Thời lượng sử dụng pin là ưu điểm vượt trội của dòng máy này. Với kết quả thử nghiệm vận hành liên tục lên tới 14 giờ 14 phút, iPhone 15 Plus thậm chí vượt qua mức 14 giờ 2 phút của chiếc iPhone 15 Pro Max và chỉ đứng sau iPhone 16 Plus. Nhìn chung, với sự cân bằng giữa màn hình lớn, Dynamic Island hiện đại, thời lượng pin bền bỉ và mức giá hạ nhiệt sâu, thiết bị này đáp ứng trọn vẹn nhu cầu thực tế của đa số người dùng.