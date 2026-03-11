iPhone 15 Pro Max cũ giảm tới 16 triệu đồng: rẻ hơn iPhone 17 cũ, còn tele 5x và màn 6,7 inch Tháng 10/2026, iPhone 15 Pro Max 256GB cũ phổ biến ở mức 18-24 triệu đồng, thấp hơn iPhone 17 cũ cùng dung lượng và vẫn giữ camera tele 5x, màn hình 120Hz.

iPhone 15 Pro Max đã qua sử dụng đang được bán phổ biến trong khoảng 18-24 triệu đồng, trong khi giá khởi điểm khi ra mắt của bản 256GB là 34,99 triệu đồng. Ở mức giá thấp nhất, mẫu máy này còn rẻ hơn iPhone 17 cũ cùng dung lượng, đồng thời giữ được nhiều ưu thế phần cứng như camera tele zoom quang học 5x và màn hình lớn 6,7 inch.

Vì sao iPhone 15 Pro Max cũ giảm giá mạnh vào tháng 10/2026?

Làn sóng giảm giá bắt nguồn từ sự kiện ngày 10/9/2026, khi Apple chính thức ra mắt bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, trước khi mở bán vào ngày 18/9/2026. Đợt hàng mới kích thích mạnh chương trình thu cũ đổi mới trên toàn thị trường, khiến lượng máy đã qua sử dụng đổ về các kệ hàng tăng vọt.

Theo khảo sát tại các chuỗi bán lẻ trong tháng 10/2026, giá iPhone 15 Pro Max 256GB cũ phân hóa khá rõ tùy tình trạng máy và từng hệ thống bán hàng.

Bảng giá chi tiết theo dung lượng và tình trạng máy

Với bản 256GB, máy 98% được niêm yết quanh mốc 18,3 triệu đồng. Máy trầy nhẹ nhưng hình thức đẹp có giá 18,499 triệu đồng, còn máy 99% hoặc like new dao động từ 18,5 đến 18,999 triệu đồng. Một số bảng giá tổng hợp giữa tháng 10/2026 ghi nhận mức 22,79 triệu đồng cho thiết bị chất lượng cao.

Phiên bản Tình trạng Giá tham khảo (triệu đồng) 256GB Máy 98% Khoảng 18,3 256GB Trầy nhẹ, hình thức đẹp 18,499 256GB 99% hoặc like new 18,5 - 18,999 256GB Chất lượng cao (bảng giá tổng hợp giữa tháng 10/2026) 22,79 512GB Đã qua sử dụng 18,9 - 21,49 1TB Đã qua sử dụng 21,899 - 23,5 256GB Mới chính hãng VN/A 24,99

Như vậy, người mua bản 256GB cũ có thể tiết kiệm từ 11 đến 17 triệu đồng so với thời điểm mở bán nguyên seal. Bản 1TB cũ giảm sâu từ 23,5 đến 25 triệu đồng so với giá xuất xưởng 46,99 triệu đồng.

Với những ai vẫn muốn mua máy đập hộp, iPhone 15 Pro Max 256GB mới chính hãng VN/A còn xuất hiện ở một số đại lý với giá 24,99 triệu đồng. Mức này đắt hơn khoảng 6-7 triệu đồng so với máy cũ có ngoại hình đẹp.

So với iPhone 17 và iPhone 16 Pro Max: máy đời cũ lại rẻ hơn

Trong tháng 10/2026, iPhone 17 256GB cũ có mức giá thấp nhất ghi nhận là 19,899 triệu đồng. Ở mốc thấp nhất cùng dung lượng, iPhone 15 Pro Max cũ vì thế rẻ hơn thế hệ mới tới 1,4 triệu đồng.

Đối với iPhone 16 Pro Max 256GB cũ, giá hiện từ 23 đến 26,5 triệu đồng. Thế hệ 2023 tiết kiệm hơn khoảng 5 triệu đồng ở mức thấp nhất.

Nếu muốn giảm chi phí tối đa, iPhone 15 Pro 256GB cũ ở mức 15,5-17 triệu đồng là một phương án khác. Tuy nhiên, người dùng phải đánh đổi bằng màn hình nhỏ hơn và không có camera tele 5x.

Những ưu thế phần cứng còn lại của iPhone 15 Pro Max

Điểm đáng giá nhất nằm ở cụm ba camera sau, gồm camera chính 48MP, camera góc siêu rộng và ống kính tele zoom quang học 5x. Trong khi đó, iPhone 17 chỉ dùng cụm camera kép 48MP và không có ống kính tele quang học.

Về màn hình, iPhone 15 Pro Max có kích thước 6,7 inch với tần số quét 120Hz, lớn hơn mức 6,3 inch của iPhone 17. Ngoài ra, máy còn có những trang bị sau:

Khung viền titan cao cấp.

Phím bấm Action tiện dụng.

Cổng sạc USB-C hỗ trợ chuẩn USB 3, tốc độ truyền tải tối đa 10 Gbps khi dùng cáp tương thích.

Pin 4.422 mAh, cho thời lượng xem video liên tục lên đến 29 giờ theo công bố của nhà sản xuất.

Lưu ý khi chọn mua máy cũ

Giá máy cũ chênh lệch theo tình trạng và hệ thống bán, nên mức giá thực tế có thể khác con số tham khảo ở trên. Người mua nên đối chiếu nhiều nguồn trước khi quyết định.

Nhìn chung, ở tầm giá dưới 20 triệu đồng, iPhone 15 Pro Max cũ tạo sự cạnh tranh đáng kể trong cùng phân khúc. Máy phù hợp với người ưu tiên camera tele 5x, màn hình lớn 120Hz và khung titan, thay vì một thế hệ mới hơn nhưng có cấu hình camera đơn giản hơn.