iPhone 16 Plus sắp biến mất khỏi kệ hàng Việt Nam khi Apple chuyển hướng sang iPhone Air Sau khi âm thầm bị Apple gạch tên, iPhone 16 Plus hiện chỉ còn lượng hàng tồn kho hạn chế tại các hệ thống bán lẻ trước khi chính thức biến mất tại Việt Nam.

Sau khi âm thầm bị đưa ra khỏi danh mục sản phẩm của Apple, iPhone 16 Plus đang bước vào giai đoạn kinh doanh cuối cùng tại thị trường trong nước. Nhiều hệ thống bán lẻ lớn đã xác nhận dừng kinh doanh dòng thiết bị này do nhà sản xuất ngừng cung ứng, trong khi các đại lý còn hàng cũng không có kế hoạch nhập thêm.

Tình trạng khan hiếm và đợt dọn kho cuối cùng

Ghi nhận tại các hệ thống bán lẻ ủy quyền, số lượng máy iPhone 16 Plus hiện chỉ còn ở mức rất giới hạn. Khi lượng hàng tồn kho này được tiêu thụ hết, mẫu máy màn hình lớn của Apple sẽ chính thức khép lại vòng đời trên thị trường chính hãng tại Việt Nam.

iPhone 16 Plus.

Ở thời điểm hiện tại, mức giá niêm yết cho iPhone 16 Plus tại các đại lý còn hàng dao động quanh mức 24,5 triệu đồng đối với phiên bản 128 GB và khoảng 27,5 triệu đồng cho bản 256 GB. Mức giá này duy trì mức chênh lệch khoảng 1,5 triệu đồng so với phiên bản iPhone 16 tiêu chuẩn.

Phiên bản bộ nhớ Giá tham khảo (đồng) Mức chênh so với iPhone 16 iPhone 16 Plus 128 GB Khoảng 24,5 triệu Chênh khoảng 1,5 triệu iPhone 16 Plus 256 GB Khoảng 27,5 triệu Chênh khoảng 1,5 triệu

Tuy nhiên, do nguồn cung bị cắt giảm và rơi vào giai đoạn cuối vòng đời, người mua ở thời điểm này gần như không còn nhiều sự lựa chọn về màu sắc cũng như dung lượng lưu trữ theo nhu cầu thực tế.

Bài toán định vị sản phẩm và sức mua hạn chế

Ra mắt chính thức vào tháng 9/2024, iPhone 16 Plus từng được đặt kỳ vọng là giải pháp tối ưu cho nhóm khách hàng mong muốn sở hữu một thiết bị có không gian hiển thị rộng rãi, thời lượng pin tốt mà không cần chi trả mức chi phí cao cho dòng Pro hay Pro Max.

Dù vậy, khi bước vào thực tế thị trường, dòng Plus lại gặp khó khăn trong việc thuyết phục người dùng. Thiết bị chủ yếu chỉ mở rộng kích thước màn hình so với bản tiêu chuẩn, thiếu các yếu tố công nghệ mang tính bứt phá. Điều này khiến sức mua của iPhone 16 Plus tương đối khiêm tốn, thậm chí ghi nhận doanh số thấp hơn cả dòng máy iPhone 16e vốn sở hữu tầm giá tiếp cận dễ dàng hơn.

Chiến lược tái định hình phân khúc với dòng iPhone Air

Động thái dừng phân phối và khai tử iPhone 16 Plus là minh chứng rõ nét cho bước chuyển dịch chiến lược của Apple. Hãng công nghệ Mỹ quyết định khép lại chu kỳ của dòng Plus để nhường chỗ cho dòng sản phẩm hoàn toàn mới mang tên iPhone Air, dự kiến xuất hiện từ năm 2025.

Sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp Apple tái định vị lại khoảng trống phân khúc giữa các mẫu tiêu chuẩn và dòng Pro cao cấp, mang đến một định dạng sản phẩm có độ nhận diện khác biệt và tính cạnh tranh cao hơn trong tương lai.