iPhone 16 Pro Max, 15 Pro Max và 14 Pro Max giảm giá sâu sau khi iPhone 18 Pro Max ra mắt iPhone 18 Pro Max ra mắt khiến ba thế hệ tiền nhiệm gồm iPhone 16 Pro Max, 15 Pro Max và 14 Pro Max giảm sâu, mở ra thời điểm nâng cấp thiết bị hợp lý.

Sự xuất hiện của thế hệ iPhone 18 Pro Max trên thị trường di động đã tạo nên tác động trực tiếp lên phân khúc điện thoại thứ cấp. Sự kiện này kích hoạt làn sóng điều chỉnh giá sâu cho các dòng máy tiền nhiệm, mở ra cơ hội tiếp cận thiết bị cao cấp với ngân sách tiết kiệm đáng kể.

Trong số các sản phẩm đã qua sử dụng, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro Max và iPhone 14 Pro Max đang là ba đại diện sở hữu tỷ lệ hiệu năng trên giá thành nổi bật nhất hiện nay.

So sánh thông số kỹ thuật và mức giá tham khảo giữa các thế hệ

Dưới đây là bảng tổng hợp các đặc tính kỹ thuật cốt lõi cùng khoảng giá của ba dòng máy cao cấp tiền nhiệm trên thị trường máy cũ:

Mẫu máy Vi xử lý Tính năng nổi bật Giá tham khảo iPhone 16 Pro Max A18 Pro Phím bấm Camera Control, viền màn hình siêu mỏng, tối ưu thuật toán AI 22 - 28 triệu đồng iPhone 15 Pro Max A17 Pro Khung Titanium, cổng kết nối Type-C, ống kính zoom quang học 5x 18,9 - 24 triệu đồng iPhone 14 Pro Max A16 Bionic Màn hình Dynamic Island, ProMotion 120Hz, hiển thị ngoài trời tốt 13,9 - 17,4 triệu đồng

iPhone 16 Pro Max: Sức mạnh đồ họa và tính năng nhiếp ảnh chuyên biệt

Đứng đầu danh sách là iPhone 16 Pro Max cũ với mức giá dao động từ 22 đến 28 triệu đồng tùy thuộc vào tình trạng vật lý và dung lượng lưu trữ. Mặc dù vừa ghi nhận nhịp giảm giá mạnh sau khi thế hệ mới trình làng, thiết bị vẫn giữ vị thế hàng đầu về công nghệ phần cứng.

Điểm nhấn công nghệ của mẫu flagship này nằm ở phím bấm cơ học Camera Control hỗ trợ thao tác quay chụp chuyên nghiệp, kết hợp cùng viền màn hình siêu mỏng. Sức mạnh từ con chip A18 Pro cung cấp khả năng xử lý mượt mà các thuật toán trí tuệ nhân tạo phức tạp trong thời gian dài.

iPhone 15 Pro Max: Cân bằng toàn diện với vật liệu Titanium và Type-C

Ở phân khúc giá từ 18,9 đến 24 triệu đồng, iPhone 15 Pro Max cũ được đánh giá là một thiết kế bản lề mang tính toàn diện cao. Mẫu máy này đánh dấu bước chuyển dịch quan trọng của Apple khi ứng dụng khung viền Titanium siêu bền nhẹ thay cho thép không gỉ, đồng thời tích hợp cổng USB Type-C phổ dụng.

Bên cạnh cấu trúc phần cứng bền bỉ, vi xử lý A17 Pro vẫn duy trì mức hiệu năng dư dả, vận hành trơn tru toàn bộ các tác vụ thuộc hệ sinh thái Apple Intelligence. Khả năng nhiếp ảnh tầm xa cũng được củng cố với cụm camera zoom quang học 5x sắc nét, đảm bảo độ ổn định cho nhu cầu sử dụng thực tế từ 3 đến 4 năm tiếp theo.

iPhone 14 Pro Max: Lựa chọn kinh tế với thiết kế Dynamic Island biểu tượng

Với mức giá tham khảo trong khoảng 13,9 đến 17,4 triệu đồng, iPhone 14 Pro Max cũ trở thành điểm đến lý tưởng cho người dùng muốn tối ưu hóa chi phí nhưng vẫn muốn trải nghiệm phong cách thiết kế Dynamic Island.

Thiết bị ghi điểm nhờ tấm nền ProMotion 120Hz mượt mà, cung cấp khả năng hiển thị rõ nét ngay cả trong môi trường ánh sáng ngoài trời gay gắt. Hiệu năng từ con chip A16 Bionic vẫn xử lý mượt mà các tựa game đồ họa nặng, giúp mẫu máy này giữ vững giá trị sử dụng thực tế so với tầm giá hiện hành.