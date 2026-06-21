iPhone 16 Pro Max: Siêu phẩm giữ giá tốt và đáng mua hơn iPhone 17 Pro Max giữa năm 2026 Với mức chênh lệch giá lên tới 12 triệu đồng so với thế hệ mới nhất, iPhone 16 Pro Max đang trở thành tâm điểm của thị trường di động tháng 6/2026. Thiết bị vẫn sở hữu cấu hình hàng đầu với chip A18 Pro, màn hình 6,9 inch và hệ thống camera 48MP chuyên nghiệp.

Thị trường di động tháng 6/2026 đang chứng kiến một làn sóng chuyển dịch thú vị khi đông đảo người dùng công nghệ đổ dồn sự chú ý vào iPhone 16 Pro Max thay vì chạy đua theo mẫu iPhone 17 Pro Max đắt đỏ. Nguyên nhân chính đến từ việc mức giá bán lẻ của dòng tiền nhiệm này đã giảm sâu chạm đáy, tạo nên một cơ hội sở hữu thiết bị cao cấp với chi phí tối ưu.

Cơ hội sở hữu siêu phẩm với mức giá chạm đáy

Tại thời điểm giữa năm 2026, iPhone 16 Pro Max phiên bản tiêu chuẩn 256GB hàng like new 99% hiện chỉ còn neo ở mức 24.990.000 đồng. Trong khi đó, máy mới nguyên seal mã VN/A cũng đã hạ nhiệt xuống quanh mức 29.890.000 đồng. Đối với các thiết bị có ngoại hình kém hơn, mức giá thậm chí có thể chỉ ở mức hơn 21 triệu đồng.

So với việc phải chi trả từ 35 triệu đồng để sở hữu iPhone 17 Pro Max mới nhất, việc chọn mua iPhone 16 Pro Max giúp người dùng tiết kiệm ngay từ 5 đến 12 triệu đồng. Đây là một khoảng cách tài chính đáng kể, đủ sức thuyết phục người dùng khi trải nghiệm thực tế giữa hai thế hệ gần như không có sự chênh lệch quá lớn trong các tác vụ hàng ngày.

Thiết kế Titan và màn hình khổng lồ dẫn đầu phân khúc

iPhone 16 Pro Max vẫn giữ vững sự đẳng cấp với bộ khung titan kết hợp mặt kính siêu bền. Vật liệu này không chỉ mang lại độ cứng cáp mà còn giúp tối ưu trọng lượng nhẹ hơn so với các thế hệ viền thép trước đây, đồng thời vẫn đảm bảo chuẩn kháng nước, kháng bụi IP68.

Điểm nhấn lớn nhất về mặt thị giác là tấm nền Super Retina XDR OLED kích thước 6,9 inch – lớn nhất trong lịch sử smartphone của Apple. Với mật độ điểm ảnh 460 ppi và công nghệ ProMotion 120Hz, mọi thao tác vuốt chạm hay trải nghiệm các tựa game đồ họa nặng đều diễn ra mượt mà, ngay cả dưới điều kiện ánh sáng mạnh ngoài trời.

Hiệu năng mạnh mẽ với chip A18 Pro và trí tuệ nhân tạo

Sức mạnh cốt lõi của máy nằm ở chip xử lý A18 Pro sản xuất trên tiến trình 3nm tối tân. Kết hợp cùng GPU 6 lõi và bộ nhớ RAM 8GB, thiết bị dễ dàng xử lý mượt mà mọi tác vụ từ render video 4K đến các luồng dữ liệu AI phức tạp mà không có dấu hiệu giật lag.

Thông số kỹ thuật ấn tượng của iPhone 16 Pro Max

| Đặc điểm | Thông số chi tiết | Màn hình 6,9 inch Super Retina XDR OLED, 120Hz ProMotion Vi xử lý Apple A18 Pro (tiến trình 3nm) Bộ nhớ RAM 8GB Camera sau Chính 48MP, Siêu rộng 48MP, Tele 12MP (Zoom 5x) Pin 4685 mAh (Phát video lên đến 29 giờ) Kết nối 5G, Wi-Fi 7, USB-C tốc độ cao

Hệ thống camera của iPhone 16 Pro Max vẫn giữ vị thế hàng đầu với cảm biến chính 48MP và camera góc siêu rộng 48MP. Khả năng hỗ trợ chuẩn Dolby Vision và ProRes biến thiết bị thành một máy quay phim chuyên nghiệp, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu sáng tạo nội dung của người dùng hiện đại.

Về thời lượng pin, viên pin 4685 mAh cho phép máy hoạt động bền bỉ với 29 giờ phát video liên tục. Cùng với các kết nối tiên tiến như Wi-Fi 7 và cổng Type-C tốc độ cao, iPhone 16 Pro Max vẫn là đối thủ đáng gờm trên đường đua công nghệ, khẳng định vị thế là một trong những chiếc iPhone đáng mua nhất trong năm 2026.