iPhone 17 Air giảm giá sâu tại Việt Nam: Cơ hội sở hữu mẫu iPhone mỏng nhất lịch sử Với mức giảm kỷ lục lên đến 10,5 triệu đồng, iPhone 17 Air hiện có giá bán thực tế thấp hơn cả iPhone 17 tiêu chuẩn, mở ra lựa chọn hấp dẫn cho người dùng ưu tiên thiết kế.

Dù được kỳ vọng sẽ mở ra một phân khúc hoàn toàn mới, iPhone 17 Air lại đang chứng kiến sự biến động mạnh về giá chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt. Trong khi các phiên bản khác thuộc iPhone 17 series vẫn duy trì sức mua ổn định ở mức giá niêm yết, dòng "Air" lại ghi nhận mức giảm sâu tại các đại lý ủy quyền của Apple tại Việt Nam nhằm kích cầu doanh số.

Thị trường ghi nhận mức giảm kỷ lục lên đến 10 triệu đồng

Hiện tại, iPhone 17 Air đang là mẫu smartphone có tốc độ giảm giá nhanh nhất trong lịch sử các dòng iPhone. Tại nhiều hệ thống bán lẻ, giá bán thực tế của sản phẩm này đã thấp hơn khoảng 2 triệu đồng so với iPhone 17 tiêu chuẩn, dù giá niêm yết ban đầu cao hơn đáng kể.

Phiên bản Giá niêm yết (VND) Giá hiện tại (VND) Mức giảm (VND) iPhone Air 256GB VN/A 31.990.000 22.990.000 9.000.000 iPhone Air 512GB VN/A 38.490.000 28.990.000 9.500.000 iPhone Air 1TB VN/A 44.990.000 34.490.000 10.500.000

Ngoài mức giảm trực tiếp, người dùng khi thanh toán qua các phương thức điện tử như ví điện tử hoặc QRPay còn có thể được chiết khấu thêm từ 200.000 đến 800.000 đồng tùy hệ thống. Sự điều chỉnh này giúp iPhone 17 Air trở nên dễ tiếp cận hơn với nhóm khách hàng đại chúng.

Giá iPhone 17 Air giảm rất sâu (Ảnh: The Guardian).

Thiết kế siêu mỏng: Đột phá lớn nhất về ngoại hình

Điểm thu hút nhất của iPhone 17 Air nằm ở độ dày chỉ 5,64 mm, trở thành chiếc điện thoại mỏng nhất mà Apple từng sản xuất. Với trọng lượng nhẹ chỉ 165 gram, máy mang lại trải nghiệm cầm nắm thanh thoát, không gây mỏi tay khi sử dụng liên tục trong thời gian dài.

Thiết kế siêu mỏng (Ảnh: The Guardian).

Dù có thân hình cực mỏng, Apple vẫn đảm bảo chất lượng hoàn thiện cao cấp với khung viền bền bỉ và các nút bấm vật lý được bố trí tối ưu. Tuy nhiên, để đạt được độ mỏng này, hãng đã phải đưa ra một số thỏa hiệp về mặt kỹ thuật mà người dùng cần lưu ý.

Vẫn đầy đủ cổng kết nối và nút bấm vật lý (Ảnh: The Guardian).

Phân tích hiệu năng và khả năng hiển thị

Về khả năng hiển thị, iPhone 17 Air sở hữu màn hình với chất lượng xuất sắc, độ sáng cao và màu sắc chính xác, kế thừa những công nghệ tốt nhất từ Apple. Bên trong máy là hệ thống phần cứng mạnh mẽ, đảm bảo xử lý mượt mà mọi tác vụ từ làm việc đến giải trí đa phương tiện.

Màn hình xuất sắc (Ảnh: The Guardian).

Cấu hình khủng bậc nhất (Ảnh: The Guardian).

Những thách thức và hạn chế về mặt kỹ thuật

Mặc dù có thiết kế ấn tượng, iPhone 17 Air vẫn tồn tại những điểm yếu nhất định. Do không gian bên trong bị giới hạn bởi độ mỏng, hệ thống camera của máy không thể so sánh được với các dòng Pro hay thậm chí là phiên bản tiêu chuẩn trong một số điều kiện ánh sáng phức tạp. Đây là yếu tố khiến sản phẩm nhận về nhiều ý kiến trái chiều về tính thực dụng.

Camera là điểm yếu của iPhone 17 Air (Ảnh: The Guardian).

Nhìn chung, với mức giá sau khi giảm, iPhone 17 Air đã trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai tìm kiếm một thiết bị có ngoại hình đột phá, mỏng nhẹ và hiệu năng ổn định. Tuy nhiên, nếu ưu tiên khả năng nhiếp ảnh chuyên nghiệp, người dùng có thể cần xem xét thêm các dòng máy khác trong cùng phân khúc.