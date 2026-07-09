iPhone 17 Pro Max giảm giá mạnh: Cơ hội mua flagship giá tốt hay đợi iPhone 18 Pro Max? Nhiều hệ thống bán lẻ tại Việt Nam đồng loạt giảm giá iPhone 17 Pro Max lên đến 5 triệu đồng nhằm giải phóng hàng tồn và chuẩn bị cho sự ra mắt của thế hệ iPhone 18.

Thị trường smartphone cao cấp tại Việt Nam đang ghi nhận đợt điều chỉnh giá sâu đối với dòng iPhone 17 Pro Max. Chỉ sau gần một năm ra mắt, mẫu flagship này đã giảm kỷ lục tới 5 triệu đồng tại nhiều hệ thống bán lẻ lớn nhằm kích cầu tiêu dùng và chuẩn bị cho sự xuất hiện của thế hệ iPhone 18 vào tháng 9 tới.

Chi tiết mức điều chỉnh giá các phiên bản iPhone 17 Pro Max

Theo khảo sát, giá niêm yết của các phiên bản bộ nhớ từ 256GB đến 1TB đều đã giảm sâu so với thời điểm mới lên kệ. Đây được coi là mức giá hấp dẫn nhất kể từ khi sản phẩm này xuất hiện tại thị trường Việt Nam. Động thái giảm giá được nhận định là bước đi chiến lược của các đại lý nhằm kích cầu trong giai đoạn thị trường chững lại, đồng thời đẩy nhanh việc giải phóng hàng tồn kho.

Cụ thể, iPhone 17 Pro Max ghi nhận mức giảm từ 3 đến 5 triệu đồng đối với các phiên bản dung lượng cao từ 1TB đến 2TB. Trong khi đó, phiên bản tiêu chuẩn 256GB có mức giảm nhẹ hơn, dao động khoảng 1 triệu đồng tùy hệ thống cung cấp.

Bài toán lựa chọn giữa giá thành và công nghệ mới

Dù mức giá đang ở ngưỡng rất tốt, người dùng cần cân nhắc kỹ dựa trên nhu cầu thực tế. Apple thường duy trì chu kỳ ra mắt sản phẩm mới vào tháng 9 hàng năm. Với việc thế hệ iPhone 18 chuẩn bị lộ diện chỉ trong khoảng hai tháng tới, việc mua iPhone 17 Pro Max lúc này giúp người dùng sở hữu thiết bị cao cấp ngay lập tức nhưng cũng đối mặt với rủi ro trượt giá nhanh sau khi dòng máy mới trình làng.

Đối với nhóm người dùng ưu tiên hiệu năng mạnh mẽ, hệ thống camera chất lượng và muốn tối ưu hóa chi phí sử dụng, đây là thời điểm lý tưởng để sở hữu thiết bị. Ngược lại, với những người dùng muốn trải nghiệm những đột phá công nghệ mới nhất, việc kiên nhẫn chờ đợi sự kiện ra mắt iPhone 18 Pro Max dự kiến diễn ra vào giữa tháng 9/2026 sẽ là lựa chọn phù hợp hơn.