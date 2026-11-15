iPhone 17 Pro Max lên khoảng 35 triệu đồng sau khi Apple ngừng bán chính hãng tại Việt Nam Apple gỡ iPhone 17 Pro Max khỏi gian hàng trực tuyến tại Việt Nam, hàng tồn tại đại lý có thể cạn vào quý I/2027 và giá bản 256GB đã tăng thêm 500.000 đồng.

Giá iPhone 17 Pro Max đang nhích lên thay vì giảm sau khi thế hệ mới ra mắt. Hiện bản 256GB được các đại lý chào bán quanh mốc 35 triệu đồng, cao hơn 500.000 đồng so với thời điểm trước khi Apple ngừng phân phối chính hãng. Người có ý định mua máy cần cân nhắc cả giá lẫn nguồn hàng còn lại.

Apple rút iPhone 17 Pro khỏi gian hàng trực tuyến, hàng tồn vẫn còn ở đại lý

Ngay sau sự kiện giới thiệu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max hồi tháng 9, Apple đã gỡ iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max khỏi gian hàng trực tuyến của hãng tại Việt Nam. Theo nguồn tin, đây là chiến lược quen thuộc của Apple mỗi khi ra mắt thế hệ mới, nhằm dồn nguồn lực kinh doanh cho các sản phẩm chủ lực vừa trình làng.

Tuy vậy, hai mẫu máy này chưa hoàn toàn rút khỏi thị trường. Người dùng vẫn có thể mua qua các hệ thống bán lẻ chính hãng tại Việt Nam nhờ lượng hàng tồn kho nhập về từ trước.

Nguồn cung vơi dần và mốc quý I/2027

Lượng hàng này được dự báo tiếp tục duy trì trong vài tháng tới, nhưng sẽ giảm dần theo thời gian. Nguồn cung có nguy cơ cạn kiệt vào quý I/2027, tùy thuộc vào nhu cầu thực tế của thị trường.

Do đó, người mua có thể gặp nhiều trở ngại hơn trong việc tìm đúng phiên bản dung lượng và màu sắc mong muốn khi hàng ngày càng ít đi.

Vì sao máy đời cũ không mất sức hút?

Trái với quy luật thông thường, việc Apple ngừng phân phối không làm giảm sức hút của iPhone 17 Pro Max. Mẫu flagship này vẫn được cộng đồng người dùng quan tâm ngay cả khi thế hệ kế nhiệm đã mở bán.

Nguyên nhân chủ yếu là chênh lệch chi phí giữa hai đời máy. Giá iPhone 17 Pro Max dễ tiếp cận hơn đáng kể so với iPhone 18 Pro Max, trong khi các nâng cấp về trải nghiệm chưa đủ thuyết phục số đông chi tiền để lên đời. Vì vậy, nhiều khách hàng chọn ở lại với dòng máy cũ.

Giá bán thực tế trên thị trường

Phiên bản Mức giá đại lý chào bán Biến động iPhone 17 Pro Max 256GB Quanh mốc 35 triệu đồng Tăng 500.000 đồng so với trước khi Apple ngừng phân phối

Mức điều chỉnh này cho thấy giá iPhone đời cũ không phải lúc nào cũng giảm sâu khi có phiên bản mới. Khi nguồn cung từ nhà sản xuất bị ngắt mà sức mua vẫn ổn định, giá bán của thiết bị tiền nhiệm hoàn toàn có thể đi lên.

Nên cân nhắc điều gì trước khi xuống tiền?

Trong thời gian tới, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max vẫn là phương án phù hợp cho người muốn trải nghiệm cao cấp nhưng tiết kiệm một khoản đáng kể so với việc lên đời thế hệ mới.

Tuy nhiên, hàng dự trữ ngày càng thu hẹp. Người mua nên chủ động tìm hiểu nguồn hàng, dung lượng và màu sắc mong muốn tại các hệ thống bán lẻ chính hãng sớm hơn để tránh hết hàng.