iPhone 17 Pro Max ngừng bán chính hãng: máy cũ 256 GB còn 29,1-30 triệu đồng, giảm 21-23% Apple gỡ iPhone 17 Pro và 17 Pro Max khỏi cửa hàng chính hãng từ 10/09/2026, giá máy cũ giảm sâu trong khi hàng nguyên seal quanh ngưỡng 35 triệu đồng.

Sau hơn hai tháng Apple lặng lẽ gỡ iPhone 17 Pro Max khỏi hệ thống cửa hàng trực tuyến, giá bản 256 GB trên thị trường máy qua sử dụng đã giảm còn 29,1 đến 30 triệu đồng. Mức này thấp hơn 21% đến 23% so với giá khởi điểm 37,999 triệu đồng khi máy ra mắt tại Việt Nam.

Động thái ngừng bán bộ đôi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max diễn ra âm thầm vào ngày 10/09/2026. Đây cũng là thời điểm Apple ra mắt iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên mang tên iPhone Duo.

Apple đổi cách xử lý dòng Pro đời cũ

Với dòng tiêu chuẩn, Apple thường giữ lại các mẫu đời cũ và giảm giá bán. Lần này, hãng loại bỏ hoàn toàn iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và cả iPhone 16 Plus.

Dòng iPhone 17 Pro được giới thiệu vào tháng 9/2025 và mở bán từ ngày 19/09/2025. Như vậy, vòng đời kinh doanh chính hãng của dòng máy này chỉ khoảng một năm.

Tại thị trường Mỹ, các mẫu còn lại trong danh mục gồm iPhone 18 Pro, 18 Pro Max, iPhone Duo, iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17e và iPhone 16 đều được điều chỉnh tăng giá thêm 100 USD.

Máy cũ rẻ đi bao nhiêu?

Khảo sát bảng giá tại các hệ thống kinh doanh máy cũ có kèm bảo hành vào đầu tháng 11/2026 cho thấy mức giảm khá rõ ở cả hai mẫu Pro.

Phiên bản Giá khởi điểm tại Việt Nam Giá máy cũ có bảo hành iPhone 17 Pro Max 256 GB 37,999 triệu đồng 29,1 - 30 triệu đồng iPhone 17 Pro Max 512 GB Nguồn không nêu 33 - 34 triệu đồng iPhone 17 Pro Max 1 TB Nguồn không nêu 36,8 - 38 triệu đồng iPhone 17 Pro 256 GB 34,99 triệu đồng 27,6 - 28,5 triệu đồng

Với iPhone 17 Pro bản 256 GB, mức giảm khoảng 6,5 đến 7,4 triệu đồng so với giá gốc. Nguyên nhân chính là nguồn cung dồi dào, khi lượng khách tham gia chương trình thu cũ đổi mới tăng cao kể từ ngày iPhone 18 Pro lên kệ tại Việt Nam vào 18/09/2026.

Hàng nguyên seal đi theo chiều ngược lại

Trái với đà giảm ở phân khúc máy cũ, giá iPhone 17 Pro Max nguyên seal có diễn biến đảo chiều. Cuối tháng 10/2026, giá bản 256 GB giảm sâu 3 triệu đồng, về mức 34,99 triệu đồng.

Đến giữa tháng 11/2026, nhiều đại lý tăng nhẹ thêm khoảng 500.000 đồng, đưa giá lên quanh ngưỡng 35 triệu đồng. Lượng hàng tồn kho của dòng sản phẩm này dự kiến có thể cạn vào quý 1/2027, tùy sức tiêu thụ thực tế.

So với thế hệ kế nhiệm, iPhone 17 Pro Max mới tại các đại lý hiện rẻ hơn iPhone 18 Pro Max 256 GB chính hãng (giá 41,999 triệu đồng) khoảng 7 triệu đồng.

Thế hệ cũ còn đáng cân nhắc ở điểm nào?

iPhone 18 Pro Max sở hữu vi xử lý A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nm cùng camera chính 48 MP có khả năng thay đổi khẩu độ. Tuy nhiên, iPhone 17 Pro Max vẫn có sức hút nhờ màn hình lớn 6,9 inch, RAM 12 GB, hệ thống ba camera 48 MP và thời lượng xem video lên tới 37 giờ ở bản phân phối tại Việt Nam.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro nhỏ gọn hơn với màn hình 6,3 inch, khung nhôm nguyên khối và chip A19 Pro kết hợp hệ thống tản nhiệt buồng hơi. Máy còn có khả năng zoom quang học 8x, cổng USB 3 tốc độ 10 Gb/s và thời lượng xem video khoảng 31 giờ.

“Khai tử” không có nghĩa là hết hỗ trợ

Thuật ngữ “khai tử” (discontinued) của Apple chỉ đồng nghĩa với việc hãng ngừng dây chuyền sản xuất và dừng bán trực tiếp trên kênh của mình. Các đại lý ủy quyền (AAR) vẫn tiếp tục phân phối sản phẩm bình thường.

Thiết bị vẫn được hỗ trợ nâng cấp lên hệ điều hành iOS 27, hưởng đầy đủ chế độ bảo hành theo thời hạn đã mua và dịch vụ sửa chữa chính hãng.

Theo quy định của Apple, một sản phẩm chỉ bị đưa vào danh sách “vintage” sau 5 đến 7 năm ngừng bán. Phải hơn 7 năm, sản phẩm mới bị xếp vào nhóm “lỗi thời” (obsolete) và chấm dứt toàn bộ dịch vụ hỗ trợ phần cứng. Chiếc iPhone X trình làng năm 2017 là ví dụ, khi chỉ đến ngày 13/08/2026 mới bị đưa vào danh sách này.