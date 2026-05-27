iPhone 17 Pro Max T-Great: Đẳng cấp xa xỉ từ vàng 24K và cảm hứng tổng thống Caviar ra mắt phiên bản iPhone 17 Pro Max T-Great dát vàng 24K lấy cảm hứng từ tổng thống Mỹ Donald Trump, thiết kế độc bản dành riêng cho giới siêu giàu.

Caviar, thương hiệu nổi tiếng với việc chế tác các thiết bị công nghệ xa xỉ, vừa chính thức giới thiệu phiên bản T-Great dựa trên nguyên mẫu iPhone 17 Pro Max. Đây là sản phẩm được thiết kế đặc biệt để thay thế cho mẫu Trump Mobile T1 trước đó, tập trung vào đối tượng khách hàng thượng lưu và những nhà sưu tầm đồ công nghệ độc bản.

Caviar ra mắt phiên bản tùy chỉnh mới của iPhone 17 Pro Max

Chế tác tinh xảo từ hợp kim trang sức và vàng 24K

Thay vì sử dụng khung titan và mặt kính truyền thống của Apple, Caviar đã thay thế hoàn toàn bộ vỏ ngoài bằng hợp kim trang sức cao cấp. Điểm nhấn lớn nhất nằm ở mặt lưng được mạ vàng 24 karat kép, mang lại vẻ ngoài sáng bóng và quyền quý. Trung tâm thiết bị là biểu tượng chữ “T” được tạo hình nổi khối, tạo nên phong cách mạnh mẽ và phô trương đặc trưng của thương hiệu.

iPhone 17 Pro Max T-Great có thiết kế cực kỳ ấn tượng

Phía dưới biểu tượng chữ "T" là hình ảnh lá cờ Mỹ được tái hiện tỉ mỉ bằng kỹ thuật tráng men cloisonné truyền thống. Các nghệ nhân đã sử dụng men màu cùng những đường viền vàng tinh xảo để khắc họa chuẩn xác 50 ngôi sao và 13 sọc, biến chiếc điện thoại thành một tác phẩm nghệ thuật thủ công tinh tế.

Trải nghiệm mở hộp thượng lưu và dịch vụ tùy chỉnh

Không dừng lại ở thiết kế máy, Caviar còn chú trọng vào trải nghiệm sở hữu khi trang bị hộp đựng cao cấp có tính tương tác. Để mở được chiếc hộp này, chủ nhân cần sử dụng một chiếc chìa khóa riêng biệt cũng được mạ vàng 24 karat. Sự cầu kỳ này khẳng định vị thế của sản phẩm như một món đồ trang sức công nghệ cao cấp.

Thông số phiên bản Chi tiết chế tác Dòng máy nguyên bản iPhone 17 Pro Max Vật liệu khung Hợp kim trang sức cao cấp Hoàn thiện mặt lưng Mạ vàng 24K kép Kỹ thuật trang trí Tráng men cloisonné truyền thống Phụ kiện đi kèm Hộp tương tác, chìa khóa mạ vàng 24K

Mẫu iPhone 17 Pro Max T-Great có mức giá niêm yết lên tới 10,500 USD (tương đương khoảng 276 triệu đồng). Bên cạnh việc mua mới, Caviar cũng cung cấp dịch vụ tùy chỉnh cho những khách hàng đã sở hữu sẵn iPhone 17 Pro Max và muốn nâng cấp lên phiên bản xa xỉ này.

Giống như các sản phẩm khác của Caviar, phiên bản iPhone 17 Pro Max tùy chỉnh này có giá đắt đỏ

Xu hướng smartphone siêu sang của Caviar

Sự ra đời của T-Great nằm trong chiến lược dài hạn của Caviar nhằm chiếm lĩnh phân khúc thiết bị di động dành cho giới siêu giàu. Trước đó, hãng cũng đã gây tiếng vang với các bộ sưu tập trị giá hàng chục nghìn USD, bao gồm cả những phiên bản iPhone 17 Pro màu hồng đính kim cương và vàng. Những sản phẩm này không chỉ đơn thuần là thiết bị liên lạc, mà còn là công cụ khẳng định đẳng cấp và giá trị cá nhân của người sở hữu.