iPhone 17 Pro Max trong hộp thời gian 250 năm: Liệu di sản công nghệ có thể sống sót? iPhone 17 Pro Max vừa được chọn đưa vào hộp thời gian kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ. Liệu thiết bị này có thể khởi động và tương thích với công nghệ năm 2276?

Trong khuôn khổ đại lễ kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ, một chiếc iPhone 17 Pro Max phiên bản màu Cosmic Orange đã chính thức được đưa vào hộp thời gian (time capsule). Đây không chỉ là một hành động mang tính nghi thức mà còn là nỗ lực bảo tồn một trong những biểu tượng công nghệ có sức ảnh hưởng nhất đầu thế kỷ 21 để gửi gắm tới thế hệ tương lai vào năm 2276.

Biểu tượng của kỷ nguyên kết nối số

Việc lựa chọn iPhone 17 Pro Max giữa hàng triệu sản phẩm tiêu dùng khác mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Trong gần hai thập kỷ, dòng điện thoại của Apple đã tái định nghĩa cách con người giao tiếp, làm việc và tương tác với thế giới. Thiết bị này đại diện cho đỉnh cao của công nghệ viễn thông di động, tích hợp trí tuệ nhân tạo và khả năng kết nối Internet không giới hạn.

Hộp thời gian này chứa đựng các hiện vật đại diện cho đời sống đương đại từ khắp các bang trên nước Mỹ. Trong đó, chiếc iPhone được kỳ vọng sẽ là cầu nối giúp người hậu thế hiểu về thói quen sinh hoạt và trình độ kỹ thuật của tổ tiên họ hơn hai thế kỷ trước.

Thách thức vật lý: Khi phần cứng đối mặt với thời gian

Dưới góc độ kỹ thuật, việc bảo quản một thiết bị điện tử phức tạp như iPhone 17 Pro Max hoạt động được sau 250 năm là một bài toán vô cùng nan giải. Theo các chuyên gia từ 9to5Mac, linh kiện đầu tiên và chắc chắn nhất sẽ xuống cấp là pin lithium-ion. Ngay cả khi không sử dụng, các phản ứng hóa học bên trong pin vẫn diễn ra, dẫn đến hiện tượng tự xả, phồng pin hoặc rò rỉ hóa chất làm hỏng bảng mạch.

iPhone 17 Pro Max được niêm phong và mở ra sau 250 năm nữa. Ảnh: Squaredtech.

Bên cạnh pin, màn hình OLED và các chip nhớ flash cũng có tuổi thọ hữu hạn. Các mối hàn vi mô và vật liệu bán dẫn có thể bị oxy hóa hoặc suy giảm đặc tính vật lý do tác động của độ ẩm và nhiệt độ bên trong hộp thời gian, dù thiết bị đã được niêm phong kỹ lưỡng.

Rào cản tương thích: Cổng sạc và nền tảng phần mềm

Giả sử chiếc iPhone vẫn có thể khởi động vào năm 2276, một thách thức khác sẽ xuất hiện: Làm thế nào để sạc pin và truy cập dữ liệu? Trong dòng chảy lịch sử công nghệ, các chuẩn kết nối thay đổi rất nhanh. Chỉ trong 20 năm, chúng ta đã thấy sự biến mất của cổng 30-pin, sự lên ngôi và thoái trào của Lightning để nhường chỗ cho USB-C.

Sau 250 năm, hạ tầng công nghệ của nhân loại có thể đã tiến xa đến mức các cổng vật lý trở nên xa lạ. Việc tìm kiếm một nguồn điện hoặc một sợi cáp tương thích sẽ giống như nỗ lực vận hành một cỗ máy hơi nước bằng công nghệ hạt nhân. Ngoài ra, các giao thức bảo mật và hệ điều hành iOS hiện tại có thể hoàn toàn không thể giao tiếp với các hệ thống máy tính trong tương lai.

Thông điệp số trong ứng dụng Ghi chú

Dù khả năng vận hành còn bỏ ngỏ, thế hệ hiện tại đã để lại những "di vật số" bên trong thiết bị. Một số nội dung được lưu sẵn trong ứng dụng Ghi chú, đóng vai trò như những bức thư tay gửi đến người sống ở thế kỷ 23. Đây là cách tiếp cận nhân văn, biến một thiết bị công nghệ lạnh lùng thành một phương tiện truyền tải cảm xúc xuyên thời gian.

Tầm nhìn về tương lai của tương tác người - máy

Nhiều chuyên gia nhận định, đến năm 2276, khái niệm về một chiếc điện thoại cầm tay có thể đã biến mất. Con người có thể chuyển sang sử dụng các giao diện thần kinh trực tiếp (neural interfaces) hoặc các công nghệ hiển thị ba chiều chưa từng được hình dung. Khi đó, chiếc iPhone 17 Pro Max sẽ không chỉ là một thiết bị cũ kỹ, mà là một minh chứng cho giai đoạn sơ khai của cuộc cách mạng số, nơi con người vẫn còn phụ thuộc vào các thiết bị vật lý để kết nối với nhau.