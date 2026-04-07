iPhone 17 Pro Max và AirPods đồng hành cùng các phi hành gia NASA ngoài không gian Từ việc ghi hình Trái Đất trên tàu Artemis II đến hỗ trợ tập luyện trên ISS, các thiết bị Apple đang khẳng định độ bền và tính thực dụng trong môi trường khắc nghiệt ngoài vũ trụ.

Các thiết bị công nghệ tiêu dùng của Apple đang dần khẳng định vai trò trong các sứ mệnh không gian nhờ độ bền và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe. Gần đây, iPhone 17 Pro Max và tai nghe AirPods đã xuất hiện trong nhiều bối cảnh khác nhau, từ quỹ đạo Mặt Trăng cho đến các hoạt động sinh hoạt trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

iPhone 17 Pro Max và sứ mệnh Artemis II

iPhone 17 Pro Max là mẫu điện thoại cao cấp nhất của Apple đã đồng hành cùng phi hành đoàn bốn người trong sứ mệnh Artemis II. Thiết bị này được các phi hành gia sử dụng để thực hiện nhiệm vụ quan trọng là ghi lại những hình ảnh chi tiết về Trái Đất từ không gian khi tàu đang bay quanh Mặt Trăng. Việc sử dụng một thiết bị di động thương mại để chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng và bức xạ phức tạp ngoài tầng khí quyển cho thấy sự tin tưởng của NASA vào hệ thống camera và khả năng xử lý hình ảnh của sản phẩm này.

Trải nghiệm AirPods trong môi trường không trọng lực

Bên cạnh iPhone, tai nghe không dây AirPods cũng trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho các hoạt động thường ngày của phi hành gia trên ISS. Nữ phi hành gia Jessica Meir đã chia sẻ video ghi lại quá trình tập thể dục trong môi trường không trọng lực với sự hỗ trợ của chiếc tai nghe này.

Sự xuất hiện của chiếc tai nghe AirPods trên tai nữ phi hành gia Jessica Meir

Đáng chú ý, chiếc tai nghe không dây của Apple vẫn duy trì kết nối ổn định và bám chắc trên tai người dùng ngay cả khi trạm vũ trụ đang di chuyển với tốc độ lên tới 17,500 dặm một giờ. Đây là minh chứng rõ nét cho tính thực dụng của thiết kế AirPods khi ứng dụng vào việc rèn luyện sức khỏe trong những điều kiện đặc biệt nhất.

Tiêu chuẩn khắt khe và khả năng thích nghi của công nghệ tiêu dùng

Việc các thiết bị như iPhone 17 Pro Max và AirPods liên tục góp mặt trong những sứ mệnh không gian là một minh chứng về chất lượng phần cứng. Để có thể vận hành ổn định trên ISS hay tàu vũ trụ, các thiết bị phải trải qua quá trình kiểm chứng về độ bền và tính an toàn để đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của NASA.

Sự hiện diện của công nghệ Apple ngoài vũ trụ không chỉ hỗ trợ các nhiệm vụ chuyên môn như quay phim, chụp ảnh mà còn cải thiện đời sống tinh thần và thói quen sinh hoạt của phi hành đoàn. Với thiết kế tối ưu cho việc di động và hiệu suất cao, những thiết bị này đang xóa nhòa ranh giới giữa công nghệ tiêu dùng mặt đất và các thiết bị chuyên dụng trong lĩnh vực hàng không vũ trụ.