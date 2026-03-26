iPhone 17 Pro phiên bản kỷ niệm 50 năm Apple: Xa xỉ với mảnh áo thật của Steve Jobs Caviar vừa ra mắt bộ sưu tập iPhone 17 Pro giới hạn nhằm kỷ niệm 50 năm thành lập Apple. Điểm nhấn của bộ sưu tập là phiên bản gắn mảnh vải từ chiếc áo cổ lọ biểu tượng của Steve Jobs với mức giá lên tới hơn 222 triệu đồng.

Hãng độ xa xỉ Caviar vừa chính thức trình làng bộ sưu tập iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max phiên bản giới hạn để đánh dấu cột mốc 50 năm hành trình của Apple. Bộ sưu tập này không chỉ tập trung vào các chất liệu siêu sang như vàng và titan mà còn mang đậm giá trị lịch sử, hướng tới đối tượng là những nhà sưu tập và người hâm mộ trung thành của thương hiệu "Táo khuyết".

Bộ sưu tập kỷ niệm 50 năm Apple của Caviar sử dụng các chất liệu cao cấp.

Phiên bản Steve Jobs: Sự hồi sinh của thiết kế iPhone 2007

Sản phẩm tâm điểm trong bộ sưu tập là iPhone 17 Pro phiên bản Steve Jobs. Thiết kế của máy được lấy cảm hứng trực tiếp từ chiếc iPhone đời đầu ra mắt năm 2007 với tông màu đen bạc hoài cổ. Điểm đặc biệt nhất nằm ở logo Apple phía sau: Caviar đã lồng ghép một mảnh vải thật từ chiếc áo cổ lọ đen biểu tượng của Steve Jobs vào bên trong.

Mảnh vải thật từ áo của Steve Jobs được đặt trang trọng trong logo Apple.

Để tăng tính xác thực, mỗi mảnh vải đều đi kèm giấy chứng nhận chính thức. Caviar cũng thực hiện một số thay đổi về thẩm mỹ như di chuyển vị trí logo lên phía trên để tương đồng với mẫu máy năm 2007, đồng thời khắc chữ ký của Steve Jobs và dòng chữ kỷ niệm 50 năm. Phiên bản này cực kỳ khan hiếm với chỉ 9 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới, mức giá niêm yết là 8,430 USD (khoảng 222 triệu đồng).

Lựa chọn sang trọng với Black Apple và Golden Apple

Bên cạnh bản vinh danh Steve Jobs, bộ sưu tập còn có hai lựa chọn khác là Black Apple và Golden Apple. Mẫu Black Apple mang phong cách tối giản nhưng mạnh mẽ với thân máy chế tác từ titan nhẹ kết hợp sợi carbon đen. Phiên bản này được giới hạn 50 chiếc với giá khởi điểm từ 5,930 USD (khoảng 156 triệu đồng).

Phiên bản Golden Apple nổi bật với logo Apple làm từ vàng 18 karat.

Trong khi đó, phiên bản Golden Apple tập trung tối đa vào sự sang trọng bằng việc sử dụng vàng 18 karat cho logo Apple 3D. Các nhà thiết kế cũng bổ sung thêm lớp phủ carbon để tạo chiều sâu thị giác cho thiết bị. Tương tự bản đen, bản vàng cũng chỉ có 50 chiếc được xuất xưởng với mức giá 7,180 USD (khoảng 189.2 triệu đồng).

Thông số kỹ thuật ấn tượng trên nền tảng iPhone 17 Pro series

Dù được thay đổi hoàn toàn diện mạo bên ngoài, các thiết bị này vẫn giữ nguyên những công nghệ đỉnh cao nhất của Apple trong năm 2025. Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật cơ bản của dòng iPhone 17 Pro được Caviar sử dụng:

Thông số iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max Chip xử lý A19 Pro (tản nhiệt hơi nước) A19 Pro (tản nhiệt hơi nước) Màn hình Ceramic Shield bền bỉ Ceramic Shield bền bỉ Camera chính 48MP Pro Fusion 48MP Pro Fusion Zoom quang học 8x 8x Thời lượng pin 31 giờ xem video 37 giờ xem video

Dòng iPhone 17 Pro Max sở hữu thời lượng pin dài nhất từ trước đến nay.

Các phiên bản độ của Caviar không chỉ là một thiết bị liên lạc thông thường mà đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số, kết nối giữa quá khứ hào hùng và tương lai công nghệ của Apple.