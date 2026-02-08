iPhone 18 Pro có thể đạt mức giá 1.399 USD do chi phí sản xuất phần cứng tăng cao Báo cáo từ The Wall Street Journal và chuyên gia Jeff Pu chỉ ra chi phí chip A20 Pro cùng linh kiện RAM leo thang sẽ đẩy giá iPhone 18 Pro tăng mạnh.

Trước thềm ra mắt thế hệ flagship tiếp theo, Apple đang đối mặt với áp lực chi phí sản xuất gia tăng nghiêm trọng trên các dòng điện thoại cao cấp. Theo ghi nhận từ The Wall Street Journal và báo cáo phân tích của chuyên gia Jeff Pu, giá bán khởi điểm của dòng iPhone 18 Pro có thể tăng từ 250 đến 300 USD so với thế hệ tiền nhiệm, đưa mức giá tiêu chuẩn vượt mốc 1.300 USD.

Lý do chi phí sản xuất linh kiện iPhone 18 Pro tăng vọt

Nguyên nhân cốt lõi khiến giá thành bị đẩy lên cao đến từ áp lực sản xuất linh kiện bán dẫn và công nghệ phần cứng thế hệ mới. Apple được cho là phải chi trả khoản ngân sách lớn hơn đáng kể cho vi xử lý A20 Pro tiên tiến, kết hợp cùng chuẩn RAM LPDDR5X, chip nhớ NAND đắt đỏ và hệ thống ống kính máy ảnh cải tiến. Chi phí dành cho linh kiện bộ nhớ và RAM trong chuỗi cung ứng năm nay được đánh giá là đã tăng gấp nhiều lần so với các thế hệ trước.

Dựa trên dự báo từ chuỗi cung ứng, phiên bản iPhone 18 Pro tiêu chuẩn dự kiến sẽ dao động trong khoảng từ 1.349 đến 1.399 USD. Trong khi đó, dòng iPhone 18 Pro Max cao cấp nhất có thể thiết lập mức giá từ 1.449 đến 1.499 USD đối với phiên bản bộ nhớ cơ sở.

Kịch bản tăng giá và phản ứng từ thị trường smartphone

Mặc dù giới công nghệ từng kỳ vọng Apple sẽ chấp nhận chấp nhận giảm biên lợi nhuận để duy trì sức cạnh tranh, các chuyên gia kinh tế nhận định hãng nhiều khả năng sẽ chuyển phần chi phí phát sinh này sang giá bán lẻ cuối cùng. Việc giá nguyên vật liệu đầu vào neo cao liên tục buộc tập đoàn công nghệ Mỹ phải điều chỉnh chiến lược thương mại.

Tác động của đợt tăng giá này được đánh giá sẽ chia làm hai xu hướng rõ rệt. Đối với nhóm khách hàng cao cấp, mức giá mới khó làm lay chuyển quyết định mua sắm do đây là đối tượng ít nhạy cảm về giá và coi thiết bị là công cụ công việc hoặc khẳng định vị thế. Tuy nhiên, trên diện rộng, tốc độ nâng cấp máy của người dùng phổ thông có thể chậm lại, khiến chu kỳ sử dụng thiết bị kéo dài hơn hoặc thúc đẩy sự chuyển dịch sang các dòng máy tiêu chuẩn và thị trường máy đã qua sử dụng.

Các con số hiện tại vẫn nằm trong dự báo kỹ thuật từ giới phân tích. Thông số kỹ thuật chi tiết cùng mức giá chính thức sẽ được Apple công bố tại sự kiện ra mắt sản phẩm sắp tới.