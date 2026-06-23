iPhone 18 Pro lộ diện thiết kế Dynamic Island thu nhỏ: Bước tiến mới hướng tới màn hình tràn viền iPhone 18 Pro lộ diện với Dynamic Island thu nhỏ đáng kể, đánh dấu bước tiến mới của Apple trong nỗ lực tối ưu hóa màn hình và tiến tới thiết kế tràn viền hoàn mỹ.

Dù phải đối mặt với nhiều hoài nghi về mặt kỹ thuật, Apple dường như đã tìm ra lời giải cho bài toán tối ưu không gian hiển thị trên thế hệ iPhone mới. Hình ảnh rò rỉ mới nhất về miếng dán bảo vệ màn hình của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đã ngầm xác nhận nỗ lực của Apple trong việc thu nhỏ đáng kể phần khuyết Dynamic Island.

Giải mã thiết kế Dynamic Island mới trên iPhone 18 Pro

Theo nguồn tin từ tài khoản Yeux1122, tấm kính cường lực bảo vệ màn hình được cho là của dòng iPhone 18 Pro đã lộ diện rõ nét. Điểm nhấn lớn nhất nằm ở phần cắt dành cho cụm cảm biến và camera trước cho thấy diện tích của Dynamic Island đã được tinh giản, nhỏ hơn đáng kể so với thế hệ iPhone 17 Pro tiền nhiệm.

Sự thay đổi này không chỉ đơn thuần là thu nhỏ kích thước vật lý mà còn cho thấy sự tiến bộ trong việc sắp xếp các linh kiện tinh vi bên dưới lớp kính. Việc thu gọn diện tích chiếm dụng của cụm "viên thuốc" giúp tăng tỷ lệ màn hình so với thân máy, mang lại cảm giác thanh thoát và hiện đại hơn cho thiết kế mặt trước.

Miếng dán cường lực được cho là của iPhone 18 Pro theo nguồn tin rò rỉ

Rào cản kỹ thuật và lời giải từ Apple

Trước đó, nhiều báo cáo kỹ thuật cho biết Apple đã gặp phải không ít rào cản trong việc thu hẹp Dynamic Island. Việc tích hợp hệ thống Face ID xuống dưới màn hình từng bị đồn đoán là gặp lỗi về tốc độ phản hồi và độ chính xác, buộc hãng phải cân nhắc hoãn kế hoạch. Tuy nhiên, hình ảnh linh kiện bảo vệ vừa rò rỉ cho thấy Apple dường như đã làm chủ được công nghệ mới để hiện thực hóa thiết kế này.

Giới chuyên gia nhận định, để làm được điều này trên iPhone 18 Pro, Apple có thể đã áp dụng một trong hai phương án kỹ thuật trọng yếu:

Phương án 1: Đưa thành công một số thành phần của cụm cảm biến Face ID ẩn xuống dưới màn hình. Đây là giải pháp tối ưu nhất để giải phóng diện tích hiển thị mà vẫn đảm bảo tính bảo mật của hệ thống nhận diện khuôn mặt.

Đưa thành công một số thành phần của cụm cảm biến Face ID ẩn xuống dưới màn hình. Đây là giải pháp tối ưu nhất để giải phóng diện tích hiển thị mà vẫn đảm bảo tính bảo mật của hệ thống nhận diện khuôn mặt. Phương án 2: Tối ưu hóa phần cứng dòng camera và cảm biến hiện tại để thu gọn kích thước vật lý của cụm "viên thuốc" mà chưa cần can thiệp sâu vào công nghệ dưới màn hình. Phương án này an toàn hơn về mặt sản xuất hàng loạt nhưng đòi hỏi độ tinh xảo cực cao trong chế tác linh kiện.

Lộ trình 3 năm hướng tới màn hình hoàn mỹ

Việc thu nhỏ Dynamic Island nằm trong chiến lược dài hạn kéo dài 3 năm của Apple nhằm tiến tới một màn hình tràn viền hoàn mỹ không góc chết, dự kiến sẽ được hoàn thiện trên thế hệ iPhone 20 Pro. Mỗi bước đi, từ việc thay thế "tai thỏ" bằng Dynamic Island đến việc thu nhỏ nó trên iPhone 18 Pro, đều là những mắt xích quan trọng trong lộ trình này.

Dù chọn phương án nào, đây vẫn là một điểm cộng lớn giúp mặt trước của iPhone 18 Pro trở nên thoáng đãng hơn, mang lại không gian trải nghiệm rộng rãi cho người dùng khi xem video hoặc chơi game. Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn có được thừa hưởng thiết kế thu nhỏ này hay không, hay Apple sẽ tiếp tục duy trì sự phân cấp rõ rệt giữa các dòng máy.

Thách thức thương mại và áp lực từ chuỗi cung ứng

Mặc dù việc thu nhỏ Dynamic Island là một bước tiến công nghệ đáng ghi nhận, song các nhà phân tích cho rằng đây khó có thể là động lực duy nhất thúc đẩy làn sóng nâng cấp máy mạnh mẽ. Đối với phần lớn người dùng phổ thông, sự thay đổi nhỏ về kích thước cụm cảm biến không tạo ra khác biệt quá lớn trong trải nghiệm hằng ngày. Thay vào đó, các yếu tố như phiên bản màu mới Dark Cherry hay sự ra mắt của mẫu iPhone Ultra màn hình gập được kỳ vọng sẽ tạo sức hút lớn hơn.

Bên cạnh đó, thị trường cũng đang đứng trước áp lực tăng giá do khủng hoảng chuỗi cung ứng bộ nhớ toàn cầu. Nếu mức giá tăng cao trong khi iPhone 18 Pro chỉ mang tính chất nâng cấp nhẹ về thiết kế mặt trước, Apple sẽ phải đối mặt với bài toán thách thức về doanh số trong mùa mua sắm tới. Người dùng sẽ cân nhắc kỹ lưỡng hơn giữa giá trị thực tế nhận được và số tiền chênh lệch phải bỏ ra cho một thiết kế "gọn gàng" hơn một chút.