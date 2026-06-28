iPhone 18 Pro lộ diện thiết kế mới: Dynamic Island thu nhỏ nhờ công nghệ Face ID ẩn Linh kiện rò rỉ của iPhone 18 Pro hé lộ thiết kế Dynamic Island thu nhỏ nhờ tối ưu công nghệ Face ID ẩn. Đây là bước tiến lớn hướng tới mục tiêu điện thoại tràn viền hoàn mỹ của Apple.

Những hình ảnh rò rỉ mới nhất về kính cường lực dành cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vừa xuất hiện, hé lộ một bước đột phá quan trọng trong lộ trình thiết kế của Apple. Sự thay đổi trên thế hệ iPhone 18 Pro không đơn thuần là một tinh chỉnh nhỏ, mà nằm trong chiến lược cải tổ diện mạo dài hạn nhằm hướng tới trải nghiệm màn hình tràn viền thực thụ.

Lộ trình tiến tới màn hình tràn viền hoàn mỹ

Hành trình tối giản không gian hiển thị của Apple được cho là sẽ bắt đầu manh nha từ dòng iPhone 17 Pro Max, tiếp tục bứt phá trên iPhone 18 Pro và hướng tới sự hoàn hảo tuyệt đối trên thế hệ iPhone 20 Pro Max. Mục tiêu cuối cùng của nhà sản xuất là xóa bỏ hoàn toàn mọi phần khuyết hay lỗ đục, tạo ra một chiếc điện thoại có mặt trước chỉ duy nhất là màn hình.

Miếng dán màn hình được hé lộ cho thấy thiết kế iPhone 18 Pro Max sẽ thay đổi ở cụm Dynamic Island (Ảnh: Yeux1122)

Giải mã kỹ thuật: Thu hẹp Dynamic Island bằng Face ID ẩn

Dựa trên hình ảnh linh kiện bảo vệ màn hình, khu vực Dynamic Island trên dòng iPhone 18 Pro đã được thu hẹp một cách rõ rệt so với các thế hệ tiền nhiệm. Dù chưa biến mất hoàn toàn, nhưng sự tinh giảm về kích thước này đủ lớn để người dùng có thể nhận ra bằng mắt thường. Giới chuyên môn dự đoán Apple sẽ giữ lại thiết kế này như một đặc quyền để phân cấp dòng cao cấp, trong khi các phiên bản tiêu chuẩn có thể vẫn duy trì cấu trúc cũ.

Để đạt được điều này, Apple dường như đã vượt qua các rào cản kỹ thuật trong việc thu nhỏ cụm cảm biến Face ID đặt dưới màn hình. Các thách thức về tốc độ phản hồi và độ chính xác của cảm biến khi phải xuyên qua lớp điểm ảnh đã tìm được lời giải. Apple có thể đã tối ưu hóa thành công hệ thống Face ID ẩn dưới tấm nền, hoặc áp dụng cấu trúc sắp xếp linh kiện mới để tối giản không gian hiển thị một cách khéo léo nhất.

So sánh Dynamic Island giữa iPhone 17 Pro và 18 Pro.

Thách thức trong việc thu hút người dùng nâng cấp

Mặc dù việc thu nhỏ Dynamic Island là một bước tiến công nghệ đáng ghi nhận, nhưng giới phân tích vẫn đặt dấu hỏi về khả năng kích cầu mua sắm chỉ dựa trên thay đổi này. Từ khi ra mắt, Dynamic Island không chỉ là phần khuyết đơn thuần mà đã trở thành điểm nhận diện thương hiệu và là vùng tương tác thông minh độc quyền của iOS, hỗ trợ hiển thị thông báo, điều hướng và trình phát nhạc.

Việc thu hẹp diện tích của "đảo động" có thể mang lại giá trị thẩm mỹ, nhưng để tạo nên cú hích doanh số, Apple vẫn cần những nâng cấp cốt lõi khác. Quyết định nâng cấp điện thoại của người dùng hiện nay phụ thuộc lớn vào các yếu tố thực tế như thời lượng pin, công nghệ camera, hiệu năng xử lý và đặc biệt là các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp sâu vào hệ sinh thái.