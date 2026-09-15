iPhone 18 Pro Max bán chậm trên thế giới nhưng lập kỷ lục 300.000 đơn cọc tại Việt Nam Trái ngược với tình trạng giao hàng đúng hẹn tại Mỹ do sức mua chững lại, thị trường Việt Nam ghi nhận hơn 300.000 lượt đặt cọc iPhone 18 Pro và Pro Max.

Trong khi thị trường công nghệ toàn cầu ghi nhận dấu hiệu hạ nhiệt rõ rệt ở phân khúc smartphone cao cấp, người tiêu dùng Việt Nam lại tạo nên cơn sốt chưa từng có với thế hệ iPhone mới. Đợt mở bán đặt trước bộ đôi flagship iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đã thiết lập kỷ lục mới tại thị trường trong nước với ít nhất 300.000 lượt đặt cọc, mang lại giá trị giao dịch ước tính vượt mức 300 tỷ đồng.

Quy mô doanh số thực tế được nhận định còn vượt xa con số kể trên, bởi dữ liệu thống kê hiện tại chưa tính đến lượng giao dịch qua nền tảng Apple Store trực tuyến cũng như số liệu chưa được công bố từ nhiều chuỗi phân phối lớn.

Nghịch lý cung cầu: Thị trường quốc tế không còn cảnh 'cháy hàng'

Dù bộ đôi sản phẩm năm nay không mang đến quá nhiều nâng cấp đột phá và tâm điểm dư luận bị phân tán đáng kể bởi dòng máy màn hình gập iPhone Duo sắp ra mắt, người tiêu dùng trong nước vẫn cho thấy sự ưa chuộng đặc biệt đối với hệ sinh thái Apple. Trạng thái sốt hàng cục bộ này đối lập sâu sắc với bức tranh ảm đạm tại nhiều thị trường phương Tây.

Theo dữ liệu từ chuyên trang công nghệ Phone Arena, kịch bản cháy hàng quen thuộc trong các mùa mở bán trước đây đã không tái diễn. Tại thị trường Mỹ, cổng đặt hàng trực tuyến sau 30 phút kích hoạt vẫn không ghi nhận tình trạng chậm trễ ngày giao đối với bất kỳ tùy chọn màu sắc hay cấu hình nào của iPhone 18 Pro. Sau một ngày mở bán, hầu hết các biến thể của cả hai mẫu Pro vẫn duy trì lịch nhận máy nguyên bản vào ngày 18/9.

Phân tích nguyên nhân sức mua giảm nhiệt trên diện rộng

Các chuyên gia phân tích kỹ thuật và thị trường đã chỉ ra nhiều yếu tố dẫn đến tình trạng suy giảm tốc độ tiêu thụ thiết bị mới của Apple:

Tâm lý chờ đợi thiết bị đột phá: Một bộ phận khách hàng tiềm năng chủ động hoãn nâng cấp để chờ đợi iPhone Duo màn hình gập, dự kiến mở đặt hàng vào ngày 16/10 tới, tạo nên sự dịch chuyển mối quan tâm lớn.

Một bộ phận khách hàng tiềm năng chủ động hoãn nâng cấp để chờ đợi iPhone Duo màn hình gập, dự kiến mở đặt hàng vào ngày 16/10 tới, tạo nên sự dịch chuyển mối quan tâm lớn. Áp lực chi phí linh kiện: Tình trạng thiếu hụt chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu đẩy giá thành thiết bị lên mức cao, trong bối cảnh người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu cho các mặt hàng xa xỉ.

Tình trạng thiếu hụt chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu đẩy giá thành thiết bị lên mức cao, trong bối cảnh người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu cho các mặt hàng xa xỉ. Tối ưu hóa năng lực cung ứng: Khả năng Apple đã chuẩn bị nguồn cung ban đầu dồi dào hơn các thế hệ tiền nhiệm để đáp ứng đợt sóng giao dịch mở màn.

Chi tiết tiến độ giao hàng iPhone 18 series tại thị trường Mỹ

Khảo sát chu kỳ bàn giao sản phẩm cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các phiên bản bộ nhớ và màu sắc, phản ánh trực tiếp thị hiếu của người dùng quốc tế.

Dòng máy Phiên bản cấu hình / Màu sắc Thời gian giao hàng dự kiến iPhone 18 Pro Màu Đỏ Rượu (Burgundy) & Bạc (Silver) - 256GB, 512GB 24/9 - 29/9 iPhone 18 Pro Các màu sắc và cấu hình còn lại Đúng hẹn (18/9) iPhone 18 Pro Max Màu Burgundy (256GB, 512GB, 1TB); Glacier & Silver (256GB, 512GB); Black (256GB) Lùi lịch sang 6/10 - 13/10 iPhone 18 Pro Max Màu Đen (Black) bản 512GB; Glacier bản 1TB 24/9 - 29/9 iPhone 18 Pro Max Bản dung lượng tối đa 2TB (giá niêm yết 2.499 USD) Đúng hẹn (18/9)

Đáng chú ý, phiên bản iPhone 18 Pro Max dung lượng 2TB với mức giá lên tới 2.499 USD vẫn sẵn hàng để giao vào ngày 18/9. Mức giá cao kỷ lục này trở thành rào cản lớn, cho thấy Apple có thể đã đánh giá vượt mức nhu cầu thực tế của thị trường đối với phân khúc bộ nhớ siêu lớn.

Thực tế tiêu thụ hiện tại đặt ra bài toán lớn cho Apple, trái ngược với tuyên bố của cựu CEO Tim Cook vào năm ngoái khi ông xác nhận thế hệ iPhone 17 từng đạt trạng thái cháy hàng trên phạm vi toàn cầu ngay sau đợt mở bán.