iPhone 18 Pro Max bắt đầu giảm giá sau 6 tuần ở Việt Nam, bản 256GB khởi điểm từ 41,99 triệu đồng iPhone 18 Pro Max vẫn từ 41,99 triệu đồng, song một số nơi giảm 500.000 đồng, máy Active còn 39,799 triệu đồng, trong khi Trung Quốc đã có phiếu giảm giá.

iPhone 18 Pro Max đã bước vào giai đoạn điều chỉnh giá đầu tiên tại Việt Nam sau hơn 6 tuần lên kệ kể từ ngày 18/9/2026. Khảo sát đến cuối tháng 10/2026 cho thấy giá khởi điểm vẫn là 41,99 triệu đồng, nhưng một số điểm bán đã hạ nhẹ để kích cầu, còn máy đã kích hoạt bảo hành điện tử giảm sâu hơn.

Bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được Apple giới thiệu vào rạng sáng 10/9/2026 theo giờ Việt Nam. Tại các đại lý lớn, bản Pro Max đắt hơn bản Pro khoảng 3 triệu đồng ở từng mức dung lượng.

Bảng giá hiện tại: Chênh lệch nhỏ giữa đại lý và Apple

Giá bán tại các đại lý lớn gần như trùng với giá niêm yết trên cửa hàng trực tuyến của Apple tại Việt Nam. Mức chênh chỉ khoảng 9.000 đồng cho mỗi phiên bản. Máy có 4 tùy chọn màu gồm Đen, Bạc, Băng Thanh và Đỏ Burgundy.

Dung lượng Giá tại đại lý lớn Giá trên Apple Việt Nam 256GB 41.990.000 đồng 41.999.000 đồng 512GB 48.490.000 đồng 48.499.000 đồng 1TB 61.490.000 đồng 61.499.000 đồng 2TB 80.990.000 đồng 80.999.000 đồng

Những khe hở đầu tiên trong mặt bằng giá

Thế độc tôn về giá không còn tuyệt đối. Một số hệ thống nhỏ đã giảm nhẹ khoảng 500.000 đồng. Tại một hệ thống, bản 256GB còn từ 41.490.000 đồng, bản 512GB từ 47.990.000 đồng và bản 1TB là 60.490.000 đồng.

Đáng chú ý hơn là nhóm máy đã kích hoạt bảo hành trực tuyến (Active online). Tại một điểm bán, iPhone 18 Pro Max 256GB màu Đen thuộc diện này chỉ còn 39.799.000 đồng. Các màu Bạc, Đỏ Burgundy và Băng Thanh dao động từ 41.399.000 đến 41.799.000 đồng.

Lựa chọn này giúp người mua tiết kiệm tới 2,2 triệu đồng. Đổi lại, thời gian bảo hành bị trôi do máy đã được kích hoạt từ trước.

Ưu đãi gián tiếp thay cho giảm giá trực tiếp

Để giữ giá máy mà vẫn thu hút khách, nhiều nhà bán lẻ lớn chuyển sang hình thức ưu đãi gián tiếp. Họ áp dụng trả góp 0% và chương trình thu cũ đổi mới với mức trợ giá lên đến 5.000.000 đồng, tùy dòng máy và tình trạng thiết bị.

Vì sao Pro giảm trước, Pro Max vẫn vững giá?

Thị trường cho thấy sự đối lập rõ rệt giữa hai phiên bản cao cấp. Ngay từ đầu tháng 10/2026, iPhone 18 Pro đã giảm khoảng 500.000 đồng so với niêm yết, đưa giá bản 256GB về khoảng 38,5 triệu đồng.

Việc Pro giảm sớm trong khi Pro Max vẫn vững giá cho thấy nhu cầu trong nước nghiêng hẳn về Pro Max. Bên cạnh đó, nguồn hàng khan hiếm cũng góp phần neo giữ giá. Ghi nhận ngày 10/10/2026 cho thấy phần lớn hệ thống thiếu hàng ở các bản 256GB và 512GB thuộc màu Bạc, Đỏ Burgundy và Băng Thanh.

Tín hiệu từ Trung Quốc và chuỗi cung ứng

Trái với sự vững vàng tại Việt Nam, thị trường quốc tế có động thái giảm giá sớm. Tại Trung Quốc, lần đầu tiên Apple áp dụng khuyến mãi cho thiết bị mới. Hãng tung phiếu giảm 300 nhân dân tệ (khoảng 1,16 triệu đồng) cho cả iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max trên gian hàng trực tuyến chính thức của một sàn thương mại điện tử, từ ngày 20/10/2026 nhân dịp mua sắm 11/11.

Động thái này diễn ra giữa lúc chuỗi cung ứng biến động. Nikkei Asia đưa tin Apple yêu cầu một số nhà cung ứng cắt giảm sản lượng linh kiện cho hai mẫu Pro. Nguyên nhân được cho là chi phí chip nhớ tăng buộc hãng tăng giá bán, kéo theo doanh số sụt giảm.

Một lãnh đạo nhà cung ứng cho biết đơn hàng từ Apple trong tháng 10 giảm 15-20% với cả hai mẫu cao cấp. Tuy nhiên, thông tin này chưa được Apple chính thức xác nhận.

Mốc 11/11 và Black Friday: Chờ đợi hay xuống tiền?

Người tiêu dùng trong nước đang hướng sự chú ý tới ngày Độc thân 11/11/2026 và Black Friday. Dẫu vậy, việc các chuỗi bán lẻ lớn có giảm giá trực tiếp cho iPhone 18 Pro Max trong các dịp này hay không vẫn còn bỏ ngỏ.

Trong bối cảnh giá thế hệ mới còn cao, iPhone 17 Pro Max 256GB chính hãng giá 33,89 triệu đồng là phương án kinh tế hơn. Mức này giúp người dùng tiết kiệm tới 8,1 triệu đồng so với người tiền nhiệm vừa ra mắt.