iPhone 18 Pro Max chính thức mở bán toàn cầu: Khám phá chip A20 Pro và camera khẩu độ mới Thế hệ iPhone 18 Pro Max chính thức lên kệ với chip A20 Pro, camera thay đổi khẩu độ và hệ thống tản nhiệt buồng hơi, tạo cơn sốt đặt cọc lớn tại thị trường Việt.

Ngày 18/9, những chiếc iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đầu tiên đã chính thức đến tay người dùng trên toàn cầu, trong đó có thị trường Việt Nam. Nhờ lợi thế chênh lệch múi giờ, khách hàng tại Australia là một trong những nhóm người sớm nhất thế giới được trực tiếp cầm trên tay thiết bị cao cấp mới nhất của Apple.

Tại Melbourne, Mohit Kalra – một nhà sáng tạo nội dung chuyên về công nghệ – đã xếp hàng trước Apple Store khoảng 2 giờ trước thời điểm mở cửa và trở thành người đầu tiên mua máy tại đây. Anh đã chuẩn bị trang phục đồng điệu với phiên bản màu Burgundy mới nhất của dòng Pro Max.

Mohit Kalra xếp hàng 2 giờ trước Apple Store, trở thành người đầu tiên được nhân viên Apple Store chào mừng trong ngày mở bán iPhone 18 Pro Max. Ảnh: Mohit Kalra/X.

Cải tiến kiến trúc với chip A20 Pro và giải pháp buồng hơi

Về mặt kỹ thuật, thế hệ iPhone 18 Pro Max đánh dấu bước tiến quan trọng về năng lực xử lý khi trang bị vi xử lý A20 Pro. Con chip mới không chỉ tăng cường hiệu năng cho các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) và đồ họa phức tạp mà còn được tối ưu hóa khả năng tiêu thụ điện năng.

Nhằm giải quyết triệt để vấn đề quá nhiệt khi vận hành ở mức tải cao liên tục, Apple đã tích hợp hệ thống tản nhiệt buồng hơi thế hệ mới vào khung máy. Giải pháp này giúp phân tán nhiệt lượng nhanh chóng từ cụm vi xử lý ra toàn bộ bề mặt, giảm thiểu hiện tượng bóp hiệu năng (thermal throttling) và duy trì sự ổn định cho các tác vụ nặng.

Cơ chế thay đổi khẩu độ cơ học trên camera Fusion 48 MP

Nâng cấp đáng chú ý nhất về mặt quang học trên iPhone 18 Pro Max là camera chính Fusion 48 MP được trang bị cơ chế thay đổi khẩu độ. Đây là lần đầu tiên Apple áp dụng khẩu độ vật lý có thể điều chỉnh trên một thiết bị iPhone, mang lại sự linh hoạt chưa từng có cho người chụp.

Cơ chế này cho phép thấu kính mở rộng hoặc thu hẹp diện tích đón sáng, giúp kiểm soát chính xác lượng ánh sáng đi vào cảm biến trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Khi kết hợp cùng bộ công cụ tùy chỉnh Pro Controls, người sáng tạo nội dung có thể làm chủ độ sâu trường ảnh thực tế và cải thiện đáng kể chất lượng video chuyên nghiệp.

Bảng tổng hợp thông số kỹ thuật chính của iPhone 18 Pro Max

Hạng mục Thông số chi tiết Vi xử lý Apple A20 Pro Hệ thống tản nhiệt Buồng hơi tản nhiệt thế hệ mới Camera chính Fusion 48 MP, hỗ trợ thay đổi khẩu độ vật lý Tính năng chụp ảnh Hỗ trợ Pro Controls chuyên nghiệp Màu sắc Đen, Bạc, Băng thanh, Burgundy Thời lượng pin Mức cải thiện lớn nhất từng có trên iPhone Giá khởi điểm tại Việt Nam 41,99 triệu đồng (iPhone 18 Pro từ 38,99 triệu đồng)

Sức hút tại Việt Nam và tình trạng giao hàng

Tại Việt Nam, các hệ thống bán lẻ ghi nhận hơn 300.000 đơn đặt cọc chỉ sau khoảng 15 giờ mở cổng đăng ký từ ngày 12/9. Trên hệ thống Apple Store Trực tuyến, nhiều phiên bản đã hết suất giao hàng đợt đầu sau 10 phút mở bán.

Hiện tại, thời gian giao các mẫu thuộc dòng Pro đã bị lùi tới tuần đầu tháng 10. Riêng phiên bản iPhone 18 Pro Max, đặc biệt là tùy chọn màu Burgundy, lịch dự kiến nhận máy kéo dài sang tận giữa tháng 10 do nhu cầu vượt xa lượng phân bổ ban đầu.