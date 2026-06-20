iPhone 18 Pro Max có thể chạm mốc 1.399 USD: Giải mã áp lực chi phí và toan tính của Apple iPhone 18 Pro Max dự kiến tăng giá mạnh do chi phí linh kiện RAM và bộ nhớ leo thang từ làn sóng AI. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm chuẩn bị cho mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm vào năm 2027.

Dù sở hữu giá trị vốn hóa vượt ngưỡng 4,3 nghìn tỷ USD vào giữa năm 2026, Apple đang đứng trước áp lực phải điều chỉnh giá bán dòng điện thoại cao cấp nhất của mình. Theo các thông tin mới nhất, iPhone 18 Pro Max có thể thiết lập mức giá kỷ lục 1.399 USD, tăng đáng kể so với các thế hệ tiền nhiệm.

iPhone 18 Pro Max với màu Dark Cherry. Ảnh: X/Jon Rettinger

Mối quan ngại về việc tăng giá đã được CEO Tim Cook ngầm xác nhận qua những phát biểu về áp lực từ chuỗi cung ứng. Apple đang phải đối mặt với các đợt tăng giá linh kiện “rất lớn”, khiến biên lợi nhuận của hãng bị đe dọa nghiêm trọng nếu không thay đổi chiến lược giá bán lẻ.

Cơn bão RAMpocalypse và gánh nặng chi phí phần cứng

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự điều chỉnh này bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng giá bộ nhớ toàn cầu, hay còn gọi là “RAMpocalypse”. Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) khiến các trung tâm dữ liệu tiêu thụ lượng lớn chip nhớ hiệu năng cao, đẩy giá RAM DDR5 dung lượng 64GB từ 200 USD (đầu năm 2025) lên xấp xỉ 1.000 USD ở thời điểm hiện tại.

Đối với Apple, các linh kiện cấu thành iPhone 18 Pro Max đều ghi nhận mức tăng vọt. Dưới đây là bảng so sánh chi phí ước tính của các linh kiện then chốt:

Linh kiện iPhone 17 Pro (Ước tính) iPhone 18 Pro (Dự kiến) Cụm RAM (12GB) 39 USD 145 USD Bộ nhớ trong (256GB) 13 USD 50 USD Hệ thống Camera Cơ bản Tăng 50% chi phí Tổng chi phí sản xuất (Bill of Materials) 530 USD 726 USD

Để bảo toàn biên lợi nhuận mục tiêu khoảng 47%, giá bán lẻ của thiết bị bắt buộc phải neo ở mức trên 1.370 USD. Do đó, con số 1.399 USD cho phiên bản Pro Max cao cấp nhất được giới phân tích đánh giá là hoàn toàn khả thi.

Chiến lược dọn đường cho cột mốc 20 năm

Bên cạnh áp lực tài chính tức thời, việc tăng giá iPhone 18 còn được xem là một nước cờ tâm lý khôn ngoan. Apple đang hướng tới năm 2027 – thời điểm kỷ niệm tròn 20 năm thương hiệu iPhone ra đời với một siêu phẩm mang tính biểu tượng.

Thay vì đợi đến năm 2027 mới tăng giá gây sốc cho người tiêu dùng, Apple chủ động nâng ngưỡng giá ngay từ năm 2026. Chiến lược này tạo ra một "khoảng nghỉ" về giá. Khi chi phí linh kiện ổn định trở lại vào năm 2027, hãng có thể giữ nguyên mức giá của dòng iPhone kỷ niệm bằng với thế hệ iPhone 18.

Cách tiếp cận "tăng giá trước, giữ giá sau" giúp Apple biến việc duy trì mức giá cao thành một công cụ tiếp thị hiệu quả, tạo cho người dùng cảm giác nhận được giá trị tốt hơn trong khi thực tế số tiền bỏ ra vẫn ở ngưỡng rất cao. Điều này giúp gã khổng lồ công nghệ vừa bảo vệ được lợi nhuận, vừa duy trì vị thế thương hiệu xa xỉ trong mắt khách hàng.