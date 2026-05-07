iPhone 18 Pro Max có thể sở hữu viên pin kỷ lục vượt mốc 5.400 mAh Apple được cho là sẽ tăng mạnh dung lượng pin trên iPhone 18 Pro Max lên tới 8,5%, giúp thiết bị lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 5.400 mAh nhờ tối ưu hóa không gian linh kiện.

Cộng đồng công nghệ đang đổ dồn sự chú ý vào loạt tin đồn mới nhất về iPhone 18 Pro Max. Mẫu flagship tiếp theo của Apple hứa hẹn mang đến một cải tiến mang tính đột phá về thời lượng sử dụng, giải quyết bài toán cân bằng giữa hiệu năng và dung lượng pin mà người dùng mong mỏi bấy lâu nay.

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Bước nhảy vọt về dung lượng pin trên dòng iPhone cao cấp

Theo thông tin từ Macworld, iPhone 18 Pro Max có thể sở hữu viên pin với dung lượng tăng mạnh tới 8,5% so với thế hệ tiền nhiệm. Đây được coi là một bước tiến lịch sử đối với dòng điện thoại cao cấp của Apple, vốn thường ưu tiên duy trì ngôn ngữ thiết kế mỏng nhẹ hơn là mở rộng kích thước pin.

Cụ thể, các nguồn tin rò rỉ cho biết dung lượng pin sẽ có sự khác biệt tùy theo thị trường và phương thức hỗ trợ SIM:

Phiên bản Nano SIM truyền thống: Dự kiến trang bị viên pin 5.235 mAh.

Dự kiến trang bị viên pin 5.235 mAh. Phiên bản thuần eSIM: Có thể tích hợp viên pin lên tới 5.425 mAh nhờ tối ưu hóa không gian trống sau khi loại bỏ khay SIM vật lý.

Khi đặt lên bàn cân, dung lượng của phiên bản Nano SIM tăng khoảng 8,5% so với mức 4.832 mAh trên iPhone 17 Pro Max. Trong khi đó, phiên bản eSIM ghi nhận mức tăng khoảng 6,6% so với các thông số dự kiến trước đó. Nếu thông tin này chính xác, iPhone 18 Pro Max sẽ là thiết bị đầu tiên của Apple vượt qua cột mốc 5.400 mAh, chính thức cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ Android vốn nổi tiếng với pin lớn như Galaxy S26 Ultra (5.000 mAh).

Phân tích khả năng tối ưu hóa không gian nội thất

Việc tăng dung lượng pin đáng kể mà không làm thay đổi quá nhiều kích thước tổng thể của máy cho thấy Apple đang nỗ lực tối ưu hóa các linh kiện bên trong. Theo dữ liệu từ tài khoản Duo Ge Internet Technology trên Weibo, các phiên bản phân phối tại thị trường Trung Quốc (thường có khay SIM vật lý) sẽ có dung lượng pin thấp hơn khoảng 190 mAh so với bản quốc tế thuần eSIM.

Thông số iPhone 17 Pro Max iPhone 18 Pro Max (Dự kiến) Dung lượng pin (mAh) 4.832 mAh 5.235 - 5.425 mAh Tỷ lệ tăng trưởng - 6,6% - 8,5% Công nghệ SIM Nano SIM / eSIM Tối ưu hóa không gian cho bản eSIM

Độ tin cậy của các nguồn tin rò rỉ

Dù thông tin này đang tạo nên làn sóng quan tâm lớn, giới chuyên gia vẫn giữ thái độ thận trọng. Các số liệu ban đầu xuất phát từ tài khoản Fire Universe trên mạng xã hội nhưng bài viết đã bị gỡ bỏ ngay sau đó. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là các con số này lại trùng khớp với tiết lộ từ leaker danh tiếng Digital Chat Station hồi tháng 2.

Thêm vào đó, thông tin mới xuất hiện ngay sau vụ rò rỉ dữ liệu từ Tata Electronics – một đối tác sản xuất quan trọng của Apple. Việc nhiều nguồn tin độc lập cùng chỉ ra khả năng tăng mạnh dung lượng pin cho thấy kịch bản này hoàn toàn có cơ sở vững chắc. Nếu kịch bản này trở thành sự thật, iPhone 18 Pro Max sẽ đánh dấu bước chuyển mình chiến lược của Apple trong việc ưu tiên trải nghiệm sử dụng bền bỉ cho người dùng chuyên nghiệp.