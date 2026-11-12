iPhone 18 Pro Max dẫn đầu thử nghiệm pin 32 smartphone của CNET, vượt các flagship Android CNET thử nghiệm thời lượng pin thực tế trên 32 mẫu điện thoại: iPhone 18 Pro Max xếp thứ nhất, trong khi OnePlus 15 và Motorola Razr (2026) đồng hạng hai.

iPhone 18 Pro Max đứng đầu bài thử nghiệm thời lượng pin thực tế của CNET trên 32 mẫu smartphone, vượt qua toàn bộ các đối thủ Android cao cấp lẫn những mẫu điện thoại gập mới nhất. Kết quả được tính dựa trên phần trăm pin còn lại sau hai bài kiểm tra mô phỏng thói quen sử dụng hằng ngày.

Bảng xếp hạng pin: Apple chiếm nhiều vị trí đầu bảng

Theo kết quả CNET ghi nhận, các thiết bị của Apple xuất hiện dày đặc ở nhóm đầu. iPhone 18 Pro Max xếp thứ nhất toàn đoàn. Ở vị trí thứ hai có bốn thiết bị đồng hạng: iPhone 17, iPhone 18 Pro, Motorola Razr (2026) và OnePlus 15.

iPhone 18 Pro Max đánh bại các đối thủ Android trong bài test pin

Dưới đây là 10 mẫu smartphone có kết quả tốt nhất trong đợt thử nghiệm:

Xếp hạng Tên thiết bị Dung lượng pin 1 Apple iPhone 18 Pro Max 5,567 mAh 2 Apple iPhone 17 3,692 mAh 2 Apple iPhone 18 Pro 4,288 mAh 2 Motorola Razr (2026) 4,800 mAh 2 OnePlus 15 7,300 mAh 3 Samsung Galaxy Z Fold 8 4,800 mAh 4 Apple iPhone 17E 4,005 mAh 4 Apple iPhone Duo 4,883 mAh 4 Motorola Razr Ultra (2026) 5,000 mAh 5 Samsung Galaxy S26 Ultra 5,000 mAh

Dung lượng pin lớn chưa chắc đồng nghĩa với thời lượng dùng dài

Bảng xếp hạng cho thấy dung lượng pin danh định không phản ánh trọn vẹn thời lượng sử dụng. OnePlus 15 có pin 7,300 mAh, lớn nhất trong nhóm, nhưng chỉ đồng hạng hai với iPhone 17 có pin 3,692 mAh.

Tương tự, Samsung Galaxy S26 Ultra có pin 5,000 mAh vẫn xếp thứ 5, sau iPhone 18 Pro Max với 5,567 mAh và nhiều thiết bị có dung lượng thấp hơn. Điều này phù hợp với cách CNET xếp hạng: thứ tự dựa trên phần trăm pin còn lại sau bài thử, không dựa trên con số mAh ghi trên thông số.

CNET đo pin như thế nào?

CNET xây dựng quy trình gồm hai phần nhằm mô phỏng thói quen dùng điện thoại hằng ngày. Mọi thiết bị đều bắt đầu ở mức pin 100%.

Mẫu điện thoại cao cấp mới nhất của Apple có thời lượng pin ấn tượng

Phần thứ nhất: phát video trực tuyến liên tục trong 3 giờ.

phát video trực tuyến liên tục trong 3 giờ. Phần thứ hai: bài kiểm tra áp lực kéo dài 45 phút, gồm chuỗi tác vụ hỗn hợp như xem video, gọi video call, chơi game và cuộn mạng xã hội.

Thứ hạng cuối cùng được tính theo phần trăm dung lượng pin còn lại trung bình của thiết bị sau các bài thử nghiệm.

Thông số liên quan đến pin của iPhone 18 Pro Max

Theo thông tin niêm yết, iPhone 18 Pro Max có màn hình OLED Super Retina XDR 6,9 inch, tần số quét 120Hz ProMotion, chip A20 Pro 2nm và tản nhiệt buồng hơi. Về pin và sạc, máy được công bố hỗ trợ xem video đến 43 giờ, sạc 50% trong khoảng 15 phút, cùng MagSafe và Qi2 25W.

Cần lưu ý rằng các con số trên là thông số công bố, không phải kết quả đo của CNET. Bài thử nghiệm của CNET chỉ đánh giá phần trăm pin còn lại sau hai kịch bản sử dụng cụ thể.

Không chỉ pin: iPhone 18 Pro Max từng dẫn đầu ở nhiều hạng mục

Bên cạnh thời lượng pin, CNET ghi nhận iPhone 18 Pro Max trước đó cũng đạt vị trí dẫn đầu trong các bài kiểm tra tốc độ xử lý và chất lượng camera trước, khi so sánh trực tiếp với các dòng Android cao cấp cùng đợt.

Có thể thấy, kết quả mới củng cố vị thế của mẫu iPhone này trong nhóm flagship hiện nay. Tuy vậy, bài thử nghiệm chỉ phản ánh hai kịch bản sử dụng cụ thể. Thời lượng pin thực tế của mỗi người vẫn phụ thuộc vào thói quen dùng, điều kiện mạng và cài đặt máy.