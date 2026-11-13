iPhone 18 Pro Max giảm giá tại Việt Nam, bản 256 GB quanh 41-42,5 triệu đồng, hết cảnh khan hàng Sau gần hai tháng lên kệ, iPhone 18 Pro Max có đợt giảm giá đầu tiên nhờ nguồn cung dồi dào, thấp hơn đề xuất của Apple và không cần đặt trước hay chờ đợi.

Sau gần hai tháng lên kệ tại Việt Nam, iPhone 18 Pro Max bắt đầu có những đợt giảm giá đầu tiên. Nhiều đại lý đã điều chỉnh giá bán xuống dưới mức đề xuất của Apple ngay trong đợt mua sắm 11/11. Mẫu điện thoại cao cấp nhất của Apple cũng không còn rơi vào tình trạng khan hàng kéo dài như những năm trước.

iPhone 18 Pro Max màu Xanh Băng thanh.

Nguồn cung dồi dào kéo giá đi xuống

Từ cuối tháng 10, nguồn cung iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max trên thị trường bắt đầu dồi dào hơn. Người dùng hiện có thể mua sản phẩm tại nhiều hệ thống bán lẻ mà không cần đặt trước hay chờ đợi.

Đến đợt khuyến mãi 11/11, một số đại lý chủ động đưa giá iPhone 18 Pro Max xuống thấp hơn mức đề xuất ban đầu của Apple. Trên các sàn thương mại điện tử, giá bán thực tế trong đợt này cũng dao động quanh mức tương tự sau khi áp dụng các chương trình ưu đãi.

Mức giá cụ thể tại các đại lý

Tại Hoàng Hà Mobile và 24hStore, iPhone 18 Pro Max bản 256 GB màu đen đang được chào bán trong khoảng 41-42,5 triệu đồng. Mức này thấp hơn khoảng 500.000-1 triệu đồng so với tháng trước. Các phiên bản màu sắc và dung lượng khác cũng được một số cửa hàng giảm khoảng 300.000-500.000 đồng.

Trong khi đó, một số hệ thống bán lẻ lớn vẫn giữ mức khoảng 42 triệu đồng cho bản 256 GB, không phân biệt màu sắc. Với iPhone 18 Pro, các đại lý như CellphoneS và Di Động Việt cũng bắt đầu điều chỉnh giá, thấp hơn đề xuất của Apple khoảng 300.000-500.000 đồng.

Sản phẩm Nơi bán Mức giá hoặc mức giảm iPhone 18 Pro Max 256 GB màu đen Hoàng Hà Mobile, 24hStore 41-42,5 triệu đồng (thấp hơn tháng trước khoảng 500.000-1 triệu đồng) iPhone 18 Pro Max 256 GB, không phân biệt màu Một số hệ thống bán lẻ lớn Khoảng 42 triệu đồng iPhone 18 Pro Max các màu và dung lượng khác Một số cửa hàng Giảm khoảng 300.000-500.000 đồng iPhone 18 Pro CellphoneS, Di Động Việt Thấp hơn đề xuất của Apple khoảng 300.000-500.000 đồng

Giá iPhone 18 Pro Max thấp hơn đề xuất của Apple.

Vì sao mùa iPhone năm nay khác các năm trước?

Diễn biến này khác với những mùa mở bán iPhone trước. Các phiên bản Pro Max thường rơi vào tình trạng khan hàng trong thời gian dài, đặc biệt với những màu sắc được nhiều người chọn. Khi sức mua duy trì ở mức cao và nguồn cung hạn chế, đại lý ít có động lực giảm giá sớm.

Năm nay, thị trường có thêm những thay đổi đáng chú ý. Apple công bố dòng iPhone 18 Pro mà không ra mắt phiên bản tiêu chuẩn hay mẫu Air siêu mỏng cùng thời điểm. Bên cạnh đó, iPhone Duo được giới thiệu sau cũng thu hút sự quan tâm của người dùng. Sản phẩm này mới chỉ được phát hành một đợt vào cuối tháng 9 và hiện chưa có lịch cung ứng đợt tiếp theo.

Vị trí trong nhóm smartphone cao cấp

Trong nhóm smartphone cao cấp đang kinh doanh tại Việt Nam, iPhone 18 Pro Max nằm ở phân khúc giá trên 40 triệu đồng. Sản phẩm có giá cao hơn Galaxy S26 Ultra nhưng vẫn thấp hơn một số mẫu flagship như Oppo Find X10 Pro Max và Vivo X500 Pro Max, vốn có mức giá khoảng 50 triệu đồng.

Nhìn chung, nguồn cung cải thiện đang giúp người mua có thêm lựa chọn và cơ hội mua máy với giá thấp hơn đề xuất. Mức giảm hiện còn khá nhỏ, dao động từ vài trăm nghìn đến khoảng 1 triệu đồng tùy đại lý, phiên bản và thời điểm.