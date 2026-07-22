iPhone 18 Pro Max lộ diện với màu Dark Cherry và chip A20 Pro tiến trình 2nm mạnh mẽ Mô hình rò rỉ của iPhone 18 Pro Max cho thấy sự xuất hiện của màu tím đỏ Dark Cherry mới, đi kèm những nâng cấp kỹ thuật đáng giá về vi xử lý 2nm và hệ thống camera.

Dù còn khoảng hai tháng nữa mới đến thời điểm ra mắt dự kiến, hình ảnh được cho là mô hình (dummy) của bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đã bất ngờ lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Sự xuất hiện của loạt mô hình này ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng yêu công nghệ, hé lộ chiến lược tập trung vào màu sắc và những cải tiến phần cứng mang tính đột phá của Apple trong năm nay.

Cận cảnh 4 tùy chọn màu sắc mới trên iPhone 18 Pro Max

Theo các hình ảnh rò rỉ, dòng iPhone Pro năm nay sẽ có bốn tùy chọn màu sắc. Trong đó, phiên bản màu tím đỏ (Dark Cherry) nhận được nhiều sự chú ý nhất khi được dự báo sẽ trở thành sắc màu chủ đạo, thay thế cho tông màu đặc trưng của thế hệ tiền nhiệm. Ngôn ngữ thiết kế tổng thể vẫn giữ đường nét quen thuộc, tập trung tạo điểm nhấn ở màu sắc và lớp hoàn thiện bề mặt tinh xảo.

Bên cạnh sắc tím đỏ Dark Cherry độc đáo, ba tùy chọn màu sắc còn lại cũng sở hữu sức hút không kém. Đáng chú ý nhất là sự trở lại của phiên bản Đen Tuyền (Space Black) đầy mạnh mẽ và bí ẩn, tông màu luôn được cộng đồng công nghệ mong chờ mỗi mùa ra mắt. Trong khi đó, sắc Xanh Nhạt (Light Blue) lại mang đến làn gió mới trẻ trung, nhã nhặn, phù hợp cho nhiều đối tượng người dùng. Cuối cùng, gam Trắng Bạc (Silver), từng tạo nên sức hút lớn trên thế hệ tiền nhiệm, tiếp tục được Apple duy trì.

Nâng cấp kỹ thuật: Chip A20 Pro 2nm và Camera khẩu độ biến thiên

Dù không thay đổi quá nhiều về kiểu dáng bên ngoài so với iPhone 17 Pro Max, Apple được cho là sẽ tập trung nâng cấp mạnh mẽ về phần cứng bên trong. Đáng chú ý nhất là vi xử lý A20 Pro, dự kiến sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến. Việc chuyển sang tiến trình nhỏ hơn giúp tăng mật độ bóng bán dẫn, từ đó tối ưu hiệu suất xử lý và tiết kiệm điện năng vượt trội so với thế hệ trước.

Hệ thống hiển thị cũng có sự thay đổi với cụm Dynamic Island được tối ưu nhỏ gọn hơn, giúp tăng diện tích trải nghiệm màn hình thực tế. Về khả năng nhiếp ảnh, iPhone 18 Pro Max có thể sẽ sở hữu hệ thống camera hỗ trợ khẩu độ biến thiên, cho phép điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến một cách linh hoạt, cải thiện chất lượng ảnh chụp trong nhiều điều kiện ánh sáng phức tạp.

Thông số Kỳ vọng trên iPhone 18 Pro Max Vi xử lý Apple A20 Pro (Tiến trình 2nm) Màu sắc nổi bật Dark Cherry (Tím đỏ) Màn hình Dynamic Island tối ưu nhỏ gọn hơn Camera Hỗ trợ khẩu độ biến thiên Pin Dung lượng gia tăng đáng kể

Tuy nhiên, giới phân tích lưu ý đây chỉ là các mẫu dummy dựng từ tin đồn và chưa được Apple xác nhận chính thức. Trong quá khứ, không ít mô hình từng có sự sai lệch về sắc độ màu sắc hay chất liệu hoàn thiện so với bản thương mại cuối cùng. Người dùng cần chờ đợi sự kiện ra mắt chính thức của Apple để có cái nhìn chính xác nhất về thế hệ iPhone mới này.