iPhone 18 Pro Max nguy cơ chạm mốc 1.600 USD: Người dùng có còn mặn mà nâng cấp? Tin đồn iPhone 18 Pro Max có giá vượt 1.600 USD khiến hơn 55% người dùng quyết định giữ máy cũ, dù thiết bị dự kiến sở hữu chip A20 Pro 2nm.

Dù chưa chính thức ra mắt, mẫu flagship tiếp theo của Apple là iPhone 18 Pro Max đã trở thành tâm điểm tranh luận của cộng đồng công nghệ. Theo tin đồn lan truyền trên mạng xã hội Weibo, sản phẩm này có thể sở hữu mức giá khởi điểm vượt ngưỡng 1.600 USD (tương đương khoảng 42 triệu đồng), trở thành chiếc iPhone đắt nhất từ trước đến nay.

Việc tăng giá cặp iPhone 18 Pro sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch nâng cấp của iFan.

Trước thông tin về đợt tăng giá này, chuyên trang công nghệ PhoneArena đã thực hiện cuộc khảo sát nhằm ghi nhận phản ứng của thị trường. Kết quả cho thấy phần lớn người tiêu dùng đang tỏ ra thận trọng và có xu hướng trì hoãn kế hoạch mua sắm thay vì nâng cấp ngay khi thiết bị lên kệ.

Phản ứng của người dùng trước rào cản giá bán đắt đỏ

Dữ liệu từ cuộc khảo sát của PhoneArena chỉ ra rằng 55,79% số người tham gia lựa chọn sẽ tiếp tục sử dụng chiếc iPhone hiện tại lâu hơn thay vì chi thêm tiền cho mẫu máy mới. Con số này phản ánh tâm lý chung của số đông người tiêu dùng khi mức giá của các dòng smartphone cao cấp dần vượt quá ngưỡng chi trả kỳ vọng.

Đáng chú ý, 17,38% người phản hồi cho biết mức giá quá cao của iPhone 18 Pro Max có thể thúc đẩy họ cân nhắc chuyển sang sử dụng các thiết bị Android. Trong khi đó, chỉ có 20,39% người dùng khẳng định vẫn sẽ mua thiết bị bất kể mức giá điều chỉnh ra sao.

iPhone 17 Pro Max.

Khảo sát cũng ghi nhận một điểm đáng chú ý: chỉ 6,44% người tham gia lựa chọn phương án chuyển xuống mua phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn. Điều này chứng tỏ người dùng dòng Pro có xu hướng giữ lại thiết bị cũ hoặc tìm kiếm giải pháp thay thế từ đối thủ hơn là chấp nhận giảm trải nghiệm xuống phân cấp thấp hơn của Apple.

Nâng cấp kỹ thuật trên chip A20 Pro liệu có đủ sức hút?

Về mặt công nghệ, các thông tin rò rỉ cho thấy Apple dự kiến trang bị cho dòng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vi xử lý A20 Pro. Đây là con chip được sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến của TSMC, hứa hẹn mang lại bước nhảy vọt về hiệu năng tính toán cũng như khả năng tiết kiệm năng lượng. Bên cạnh đó, hệ thống máy ảnh của máy cũng được kỳ vọng cải tiến với ống kính có thể thay đổi khẩu độ linh hoạt.

Tuy nhiên, các cải tiến kỹ thuật này dường như chưa đủ sức thuyết phục đa số người dùng khi đặt lên bàn cân cùng mức giá dự kiến. Việc CEO Tim Cook từng thừa nhận xu hướng tăng giá là khó tránh khỏi càng làm tăng thêm lo ngại từ phía thị trường, đặt ra thách thức lớn cho Apple trong việc thuyết phục khách hàng móc rủng rỉnh tiền túi cho thế hệ flagship tiếp theo.