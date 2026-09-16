iPhone 18 Pro Max tạo cơn sốt đặt trước tại CellphoneS với hơn 10.000 đơn cọc sau 15 phút Lượng đặt trước iPhone 18 Pro Series tăng vọt với gần 50.000 khách quan tâm, trong đó phiên bản Pro Max màu Đỏ Burgundy dự kiến giao hàng đến cuối tháng 11.

Chỉ sau 15 phút mở cổng đặt trước vào lúc 19h ngày 12/9, hệ thống CellphoneS đã ghi nhận hơn 10.000 đơn cọc iPhone 18 Pro Series thành công, tăng trưởng 40% so với cùng thời điểm mở bán năm ngoái. Tính đến sáng ngày 14/9, lượng khách hàng đăng ký quan tâm và đặt cọc dòng sản phẩm này đã chạm mốc gần 50.000 lượt, gấp 3 lần năm trước.

CellphoneS chính thức mở đặt trước iPhone 18 Pro Series

Sức hút vượt trội từ hai tùy chọn màu sắc mới

Dữ liệu đặt hàng tại hệ thống cho thấy phiên bản iPhone 18 Pro Max tiếp tục dẫn đầu về nhu cầu tiêu dùng. Đáng chú ý, hai phiên bản màu mới gồm Đỏ Burgundy và Băng Thanh nhanh chóng chiếm ưu thế và trở thành lựa chọn được yêu thích nhất trong đợt mở bán lần này.

Các mẫu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chính hãng tại CellphoneS có mức giá khởi điểm từ 35,6 triệu đồng. Chương trình nhận đặt hàng diễn ra từ 19h ngày 12/9 đến hết ngày 17/9/2026, trước khi chính thức giao máy đến tay người dùng từ 8h00 ngày 18/9/2026.

iPhone 18 Pro Max nhận được sự quan tâm lớn từ người dùng

Kế hoạch điều phối nguồn hàng và thời gian nhận máy

Do lượng cầu tăng đột biến, một số phiên bản cấu hình ghi nhận tình trạng khan hiếm nguồn cung tạm thời. Điển hình như phiên bản iPhone 18 Pro Max 256GB màu Đỏ Burgundy hiện đã chuyển sang lịch nhận hàng đợt 5, dự kiến kéo dài đến cuối tháng 11. Đối với khách hàng có nhu cầu sở hữu sớm hai màu mới, phiên bản iPhone 18 Pro tiêu chuẩn hoặc các phiên bản dung lượng khác là giải pháp thay thế hợp lý.

iPhone 18 Pro Max cháy hàng tại CellphoneS

Đại diện hệ thống CellphoneS cho biết, với vị thế là đối tác cao cấp của Apple Việt Nam, đơn vị chủ động điều phối hàng hóa theo các đợt mở bán dựa trên nguồn cung dự kiến. Quy trình trả máy được thực hiện minh bạch căn cứ theo thứ tự hoàn tất đơn đặt cọc, áp dụng đồng bộ cho cả giao dịch trực tuyến lẫn đặt mua trực tiếp tại chuỗi cửa hàng.

Trợ giá đến 5 triệu đồng khi Thu cũ đổi mới iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại CellphoneS

Chính sách ưu đãi và gói hỗ trợ tài chính đi kèm

Trong đợt đặt trước thế hệ iPhone mới, người dùng nhận được các chính sách hỗ trợ bao gồm mức trợ giá lên đến 5 triệu đồng khi tham gia chương trình thu cũ đổi mới, cùng mức giảm thêm tối đa 2 triệu đồng khi thanh toán qua các loại thẻ tín dụng hoặc ví điện tử liên kết.

Bên cạnh đó, hệ thống triển khai gói cam kết S-BuyBack đảm bảo giá trị thu mua lại máy cũ lên đến 65% sau thời gian sử dụng 15 tháng. Đi kèm với đó là giải pháp trả góp thời hạn đến 18 tháng với lãi suất 0% không phụ phí. Thành viên SMember còn được giảm thêm tới 5% giá trị khi mua phụ kiện, thiết bị và nhận trợ giá 1 triệu đồng khi nâng cấp đời máy.