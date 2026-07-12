iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra: Bài toán chi phí linh kiện đang thách thức Apple Chi phí linh kiện tăng kỷ lục 300 USD buộc Apple phải cân nhắc tăng giá iPhone 18 Pro Max lên 1.900 USD, đồng thời đặt ra rào cản tài chính lớn cho dòng iPhone Ultra màn hình gập.

Apple đang đối mặt với một trong những bài toán kinh tế khó khăn nhất lịch sử khi chi phí sản xuất dòng iPhone 18 Pro Max dự kiến tăng vọt. Theo dữ liệu từ Counterpoint Research, tổng chi phí linh kiện (BOM) để hoàn thiện một thiết bị có thể tăng thêm khoảng 300 USD so với các thế hệ trước, tạo ra áp lực lớn lên giá bán lẻ và biên lợi nhuận của tập đoàn công nghệ Mỹ.

Chi phí linh kiện tăng kỷ lục: Áp lực từ thị trường chip nhớ

Nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng chi phí sản xuất kỷ lục này xuất phát từ cuộc khủng hoảng thiếu hụt chip nhớ trên quy mô toàn cầu. Đối với các phiên bản cao cấp như iPhone 18 Pro Max sở hữu cấu hình RAM 12GB và bộ nhớ trong 1TB, chi phí cho cả chip nhớ NAND và bộ nhớ DRAM được các chuyên gia ước tính sẽ tăng vọt gấp khoảng 4 lần so với thế hệ tiền nhiệm.

Trong khi các bộ phận khác như bộ xử lý trung tâm giữ mức ổn định và giá thành màn hình có xu hướng giảm nhẹ nhờ tối ưu chuỗi cung ứng, thì mức tăng phi mã của chip nhớ đã kéo toàn bộ giá trị BOM lên cao. Điều này buộc Apple phải thay đổi chiến lược kinh doanh để bảo vệ biên lợi nhuận vốn đang bị thu hẹp.

iPhone 18 Pro Max cao cấp nhất có thể chạm mốc 1.900 USD. Ảnh: AppleInsider

Chiến lược định giá và bài toán doanh thu

Để ứng phó với tình hình, Apple được dự báo sẽ tăng giá bán trực tiếp trung bình khoảng 200 USD cho mỗi chiếc iPhone 18 Pro hoặc Pro Max. Một phương án khác là hãng có thể thay đổi các tùy chọn dung lượng lưu trữ để đẩy người dùng chọn các phiên bản đắt tiền hơn, tương tự như cách từng thực hiện với dòng iPhone 15 Pro Max khi loại bỏ bản 128GB.

Thông số/Sản phẩm iPhone 18 Pro Max (Dự kiến) iPhone Ultra (Dự kiến) Mức tăng chi phí BOM ~300 USD Rất cao (Linh kiện đặc thù) Giá bán lẻ dự kiến Đến 1.900 USD 2.300 - 2.500 USD Công nghệ nổi bật RAM 12GB, Chip xử lý mới Màn hình OLED gập, Bản lề kim loại lỏng

Thách thức cho iPhone Ultra: Siêu phẩm màn hình gập đầu tiên

Sự gia tăng giá của dòng Pro Max vô tình tạo ra rào cản lớn cho iPhone Ultra – mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple dự kiến trình làng cùng giai đoạn. Với chi phí sản xuất cực cao từ màn hình OLED gập thế hệ mới có nếp gấp gần như vô hình và hệ thống bản lề kim loại lỏng độ bền cao, giá của iPhone Ultra có thể dao động từ 2.300 đến 2.500 USD.

Mức giá "bỏng tay" này khiến việc thuyết phục người dùng bỏ ra một số tiền khổng lồ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, Apple chỉ dự kiến xuất xưởng khoảng 500.000 đến 1 triệu chiếc iPhone Ultra trong giai đoạn đầu trước khi mở rộng quy mô. Chiến lược này nhằm tạo ra cơn sốt "cháy hàng" và khẳng định vị thế công nghệ, tương tự như hiện tượng iPhone X năm 2017.

Bước chuyển dịch chiến lược của Apple

Việc đồng thời điều chỉnh tăng giá iPhone 18 Pro Max và tung ra dòng iPhone Ultra siêu cao cấp đánh dấu một bước chuyển dịch mang tính chiến lược trong việc định vị sản phẩm của Apple. Hãng đang dần tách biệt phân khúc cao cấp và siêu cao cấp để tối ưu hóa doanh thu từ nhóm khách hàng sẵn sàng chi trả cho những đột phá công nghệ mới nhất.

Mặc dù Apple luôn có lợi thế đàm phán số lượng lớn để có giá linh kiện tốt hơn, nhưng bài toán cân đối giữa chi phí nghiên cứu phát triển (R&D), thiết kế và giá bán vẫn là một thách thức không nhỏ. Mọi thông số chính thức sẽ chỉ được xác thực vào sự kiện ra mắt thường niên diễn ra vào tháng 9 tới.