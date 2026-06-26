iPhone 18 Pro tăng giá bao nhiêu? Giải mã chiến lược giá mới của Apple sau cảnh báo từ Tim Cook Sau cảnh báo của Tim Cook về chi phí chuỗi cung ứng, iPhone 18 Pro được dự báo tăng giá từ 50 đến 100 USD, thấp hơn nhiều so với các kịch bản cực đoan trước đó.

Thị trường công nghệ đang xôn xao trước thông tin dòng iPhone 18 Pro có thể thiết lập một mặt bằng giá mới. Sau những tuyên bố trực tiếp từ CEO Tim Cook về áp lực chi phí sản xuất, các chuyên gia tài chính đã bắt đầu đưa ra những phân tích cụ thể về mức điều chỉnh của "nhà Táo" trong năm nay.

Áp lực chi phí và những dự báo gây sốc ban đầu

Trước thềm ra mắt mỗi thế hệ iPhone, giá bán luôn là chỉ số quan trọng để giới phân tích Phố Wall dự báo biến động doanh thu của Apple. Ban đầu, các chuyên gia uy tín như Ming-Chi Kuo nhận định giá iPhone 18 Pro sẽ không có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, cục diện đã xoay chuyển khi đích thân CEO Tim Cook chia sẻ với tờ The Wall Street Journal về những thách thức từ chuỗi cung ứng.

Ông thừa nhận rằng dù tập đoàn đã nỗ lực bảo vệ khách hàng, nhưng tình hình chi phí linh kiện leo thang hiện tại đã chạm ngưỡng không thể duy trì như trước. Dựa trên sự gia tăng giá thành của các linh kiện phần cứng then chốt như RAM, bộ nhớ lưu trữ và hệ thống thấu kính camera mới, một số dự báo từng cho rằng iPhone 18 Pro sẽ tăng vọt tới 300 USD, đẩy giá khởi điểm lên mức 1.399 USD (khoảng 37 triệu đồng).

Dự báo từ J.P. Morgan: Mức tăng thực tế có thể dễ thở hơn

Trái ngược với những kịch bản gây sốc, báo cáo mới nhất từ ngân hàng đầu tư J.P. Morgan mang lại một góc nhìn thận trọng và lạc quan hơn cho người dùng. Nhà phân tích Max Weinbach cho rằng dòng iPhone 18 Pro nhiều khả năng sẽ chỉ điều chỉnh tăng nhẹ trong khoảng từ 50 đến 100 USD so với thế hệ tiền nhiệm.

Nếu kịch bản này xảy ra, mức tăng thực tế thấp hơn rất nhiều so với lo ngại ban đầu. Việc điều chỉnh ở ngưỡng 50-100 USD được xem là bước đi hợp lý để Apple bù đắp chi phí sản xuất mà không gây ra cú sốc tâm lý quá lớn cho người tiêu dùng, đồng thời đảm bảo duy trì sức hút cho dòng sản phẩm cao cấp nhất của mình.

Chiến lược neo giá tâm lý của Apple

Một số chuyên gia nhận định rằng, những phát biểu căng thẳng về chi phí của Tim Cook thực chất có thể là một chiến lược tâm lý khôn khéo. Bằng cách liên tục nhấn mạnh áp lực chi phí để thị trường chuẩn bị tinh thần cho một đợt tăng giá lịch sử, Apple sẽ khiến khách hàng cảm thấy dễ chấp nhận hơn khi mức tăng công bố chính thức chỉ ở mức vừa phải.

Chiến thuật này giúp giảm thiểu phản ứng tiêu cực từ dư luận khi sản phẩm chính thức lên kệ. Hiện tại, gã khổng lồ công nghệ vẫn giữ kín mọi thông số và giá bán cụ thể. Người hâm mộ sẽ phải chờ đợi đến sự kiện ra mắt toàn cầu vào tháng 9 để biết được con số chính xác cuối cùng cho dòng iPhone 18.