iPhone 18 Pro và 18 Pro Max cháy hàng đợt đầu tại thị trường Việt Nam chỉ sau 10 phút mở bán Hệ thống đặt hàng trực tuyến của Apple và đại lý tại Việt Nam nhanh chóng quá tải khi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max hết sạch suất giao sớm trong ngày đầu mở bán.

Chỉ trong vòng 10 phút sau khi chính thức mở cổng đặt hàng, các phiên bản iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max trong đợt phân phối đầu tiên tại thị trường Việt Nam đã nhanh chóng được đặt kín chỗ. Lượng truy cập tăng đột biến trên hệ thống trực tuyến đã buộc thời gian dự kiến giao máy phải lùi lại nhiều tuần so với kế hoạch ban đầu.

Ảnh minh họa.

Diễn biến áp lực đơn hàng trong đêm mở bán

Theo lịch trình công bố, Apple Store Online Việt Nam cùng các đại lý ủy quyền bắt đầu mở cổng đặt hàng từ 19h ngày 12/9 và dự kiến bàn giao những sản phẩm đầu tiên vào ngày 18/9. Do lưu lượng truy cập cùng thời điểm quá cao, hạ tầng bán lẻ trực tuyến đã xuất hiện tình trạng nghẽn mạng nhẹ, khiến quá trình đặt mua thực tế bị chậm lại vài phút.

Đến khoảng 19h05, giao diện đặt mua trên trang chủ của hãng vẫn hiển thị hàng chờ kỹ thuật. Đến 19h08, khi website hoạt động ổn định trở lại, phiên bản iPhone 18 Pro Max màu đỏ dung lượng 256 GB vẫn ghi nhận thời gian nhận hàng từ 7 đến 10 ngày. Tuy nhiên, chỉ hai phút sau, thời điểm giao hàng của tùy chọn này đã nhảy vọt lên 2 đến 3 tuần.

Tình trạng kéo dài thời gian giao hàng tiếp tục diễn ra trên các phiên bản iPhone 18 Pro Max màu đỏ 512 GB, màu xanh 256 GB và 512 GB. Khách hàng đặt mua các model này phải chờ đến giai đoạn từ ngày 29/9 đến ngày 6/10 mới có thể nhận thiết bị. Diễn biến tương tự cũng ghi nhận trên các bản tiêu chuẩn của iPhone 18 Pro, ngoại trừ biến thể bộ nhớ 2 TB vẫn giữ mốc nhận hàng ngày 18/9.

Bảng giá niêm yết bộ đôi flagship tại Việt Nam

Ở thế hệ này, mức giá khởi điểm cho dòng Pro đã ghi nhận mức tăng đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm, cụ thể phiên bản thấp nhất tăng 4 triệu đồng so với thời điểm ra mắt của iPhone 17 Pro.

Mẫu máy Dung lượng lưu trữ Giá niêm yết (VNĐ) iPhone 18 Pro 256 GB 38.990.000 iPhone 18 Pro 512 GB 45.490.000 iPhone 18 Pro 1 TB 58.490.000 iPhone 18 Pro 2 TB 77.990.000 iPhone 18 Pro Max 256 GB 41.990.000 iPhone 18 Pro Max 512 GB 48.490.000 iPhone 18 Pro Max 1 TB 61.490.000 iPhone 18 Pro Max 2 TB 80.990.000

Nâng cấp camera và kế hoạch mở bán dòng máy gập

Bộ đôi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max được giới thiệu tại sự kiện "Surprise and Shine" diễn ra vào ngày 9/9. Nâng cấp kỹ thuật trọng tâm nằm ở hệ thống camera với cơ chế khẩu độ tùy chỉnh lần đầu tiên xuất hiện trên điện thoại thông minh của hãng, kết hợp cảm biến Fusion 48 megapixel cùng cụm 6 lá khẩu cắt bằng công nghệ laser. Dòng sản phẩm mang tới 4 lựa chọn màu sắc: đỏ burgundy, xanh băng thanh, bạc và đen.

Chương trình đặt trước vào ngày 12/9 được triển khai đồng thời tại 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, áp dụng riêng cho hai phiên bản cao cấp. Trong khi đó, mẫu smartphone màn hình gập đầu tiên có tên iPhone Duo sẽ bắt đầu mở cổng đặt hàng từ 19h ngày 16/10 và dự kiến giao hàng từ ngày 23/10.