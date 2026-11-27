iPhone 18 Pro và 18 Pro Max giảm 1 triệu đồng, giá từ 37,99 triệu cùng chip A20 Pro 2nm Các đại lý ủy quyền của Apple tại Việt Nam hạ giá iPhone 18 Pro và Pro Max 1 triệu đồng, kèm ưu đãi thẻ, trả góp 0% và thu cũ đổi mới cho người muốn lên đời.

Bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vừa được các chuỗi bán lẻ ủy quyền lớn tại Việt Nam đồng loạt giảm 1 triệu đồng so với giá niêm yết trước đó. Mức giá thấp nhất hiện là 37,99 triệu đồng cho iPhone 18 Pro 256GB và từ 40,79 triệu đồng cho iPhone 18 Pro Max 256GB.

Bộ đôi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max hiện đang giảm 1 triệu đồng trên các hệ thống bán lẻ tại Việt Nam. Ảnh: Lê Mỹ

Mức giá mới tại từng chuỗi bán lẻ

Theo ghi nhận tại các đại lý ủy quyền chính thức của Apple (AAR) như Thế Giới Di Động, FPT Shop và Di Động Việt, giá bán của cả hai mẫu máy đều được điều chỉnh giảm trực tiếp 1 triệu đồng.

Cụ thể, tại FPT Shop và Thế Giới Di Động, iPhone 18 Pro 256GB giảm từ 38,99 triệu đồng xuống 37,99 triệu đồng. iPhone 18 Pro Max 256GB hạ từ 41,99 triệu đồng xuống 40,99 triệu đồng.

Tại Di Động Việt, trong chương trình Black Friday áp dụng từ ngày 26/11 đến 29/11, iPhone 18 Pro 256GB có giá từ 37,99 triệu đồng. Với iPhone 18 Pro Max 256GB, phiên bản màu đen từ 40,79 triệu đồng, còn các màu xanh, bạc và đỏ từ 40,99 triệu đồng.

Phiên bản (256GB) Giá niêm yết trước đó Giá sau giảm iPhone 18 Pro (FPT Shop, Thế Giới Di Động) 38,99 triệu đồng 37,99 triệu đồng iPhone 18 Pro Max (FPT Shop, Thế Giới Di Động) 41,99 triệu đồng 40,99 triệu đồng iPhone 18 Pro (Di Động Việt, Black Friday) Không nêu trong nguồn từ 37,99 triệu đồng iPhone 18 Pro Max màu đen (Di Động Việt, Black Friday) Không nêu trong nguồn từ 40,79 triệu đồng iPhone 18 Pro Max màu xanh, bạc, đỏ (Di Động Việt, Black Friday) Không nêu trong nguồn từ 40,99 triệu đồng

Ưu đãi thẻ và trả góp: tiết kiệm thêm bao nhiêu?

Bên cạnh mức giảm trực tiếp, các hệ thống bán lẻ kết hợp thêm nhiều chương trình liên kết tài chính. Người mua tại FPT Shop thanh toán bằng thẻ tín dụng Techcombank Credit được giảm thêm 1.000.000 đồng.

Tại Thế Giới Di Động, khách hàng dùng thẻ VPBank hoặc HSBC được giảm thêm 2.000.000 đồng khi mua iPhone 18 Pro. Với iPhone 18 Pro Max, thanh toán qua Techcombank được giảm 1.000.000 đồng.

Ngoài ra, các chuỗi còn duy trì chính sách trả chậm hoặc trả góp 0% lãi suất, cùng chương trình thu cũ đổi mới trợ giá cao để giảm chi phí lên đời máy.

Vì sao nhiều người chọn Pro Max thay vì chờ iPhone Duo?

Khi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max mở bán, một bộ phận người dùng còn chần chừ giữa việc mua ngay hay chờ iPhone Duo ra mắt. Theo nguồn tin, tình hình nay đã khác.

iPhone Duo không có nhiều đột phá mới. Máy còn tồn tại một số lỗi như ứng dụng chưa được tối ưu và sự cố nứt, gãy màn hình. Điều này khiến một số người dùng quyết định chọn iPhone 18 Pro Max thay vì mẫu iPhone gập mới.

Anh Thanh Hoàng (TP.HCM), người vừa mua iPhone 18 Pro Max 512GB, chia sẻ: “Mình từng trì hoãn mua iPhone 18 Pro Max để chờ iPhone Duo. Thế nhưng, mẫu máy gập mới của Apple lại không có nhiều khác biệt, cộng thêm lỗi nứt gãy màn hình làm mình mất niềm tin nên đành chuyển hướng sang dòng Pro Max”.

Bên trong bộ đôi Pro: chip 2nm, màn hình 120Hz và camera 48MP

Đại diện các hệ thống bán lẻ cho biết bộ đôi này vẫn thu hút sự quan tâm lớn. Cả hai máy dùng vi xử lý A20 Pro sản xuất theo tiến trình 2nm, gồm CPU 6 lõi, GPU 7 lõi và Neural Engine 16 lõi. Máy còn có hệ thống buồng hơi thế hệ mới giúp tăng hiệu quả tản nhiệt khi xử lý tác vụ nặng.

Về hiển thị, iPhone 18 Pro dùng màn hình Super Retina XDR 6,3 inch, còn iPhone 18 Pro Max có màn hình 6,9 inch. Cả hai đạt tần số quét 120Hz, độ sáng đỉnh ngoài trời 3.000 nits, khung nhôm nguyên khối và mặt kính Ceramic Shield 2 tăng độ bền chống trầy xước.

Về nhiếp ảnh, máy có cụm 3 camera 48MP Pro Fusion. Ống kính chính hỗ trợ khẩu độ thay đổi từ ƒ/1,48 đến ƒ/4,0, camera Telephoto 4x có tiêu cự 100mm, và máy quay video 4K Dolby Vision 120 fps.

Thông số iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max Vi xử lý A20 Pro, tiến trình 2nm A20 Pro, tiến trình 2nm CPU / GPU / Neural Engine 6 lõi / 7 lõi / 16 lõi 6 lõi / 7 lõi / 16 lõi Màn hình Super Retina XDR 6,3 inch, 120Hz Super Retina XDR 6,9 inch, 120Hz Độ sáng đỉnh ngoài trời 3.000 nits 3.000 nits Camera 3 camera 48MP Pro Fusion 3 camera 48MP Pro Fusion Pin và sạc Nạp lại 50% pin trong 15 phút với củ sạc nhanh từ 60W Phát video liên tục tới 43 giờ

Cơ hội lên đời với chi phí thấp hơn

Mức giảm 1 triệu đồng cùng các ưu đãi tài chính đi kèm được xem là cơ hội để người tiêu dùng trong nước tiếp cận hai mẫu iPhone cao cấp nhất của Apple với chi phí tối ưu hơn. Người mua nên đối chiếu thời hạn chương trình, điều kiện thẻ thanh toán và màu sắc áp dụng tại từng hệ thống trước khi quyết định.