iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max dính lỗi bong tróc màu sơn sau chưa đầy ba tuần mở bán Hàng loạt người dùng iPhone 18 Pro và 18 Pro Max phản ánh tình trạng tróc sơn viền camera, bắt nguồn từ thay đổi vật liệu khung vỏ nhằm tản nhiệt của Apple.

Chỉ sau gần ba tuần chính thức mở bán kể từ ngày 18/9 với mức giá khởi điểm 1.199 USD, bộ đôi thiết bị cao cấp nhất của Apple là iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đã vấp phải làn sóng chỉ trích từ cộng đồng công nghệ do lỗi hoàn thiện bề mặt. Nhiều thiết bị xuất hiện dấu hiệu bạc màu, biến sắc và bong tróc lớp mạ bảo vệ tại các vị trí tiếp xúc thường xuyên như khung viền cụm camera sau và các góc cạnh thân máy.

Theo ghi nhận từ các chuyên trang công nghệ như Mashable và New York Post, các phản ánh xuất hiện dày đặc trên diễn đàn Reddit. Đa số người dùng cho biết phần kim loại bảo vệ cụm ống kính camera sau bị nhạt màu rõ rệt, thậm chí ngả sang tông hồng so với màu gốc của mặt lưng. Tình trạng này tập trung chủ yếu ở hai phiên bản màu tối gồm đỏ burgundy và đen, trong khi các biến thể màu sáng như bạc hay xanh băng không ghi nhận lỗi tương tự.

iPhone 18 Pro Max đỏ burgundy bị phai màu sơn ở góc máy. Ảnh: Letem světem Applem

Trang tin Letem světem Applem dẫn trường hợp người dùng sở hữu chiếc iPhone 18 Pro Max màu đỏ burgundy bị mài mòn lớp sơn góc máy chỉ sau hai tuần sử dụng bình thường, hoàn toàn không chịu tác động rơi vỡ hay va đập ngoại lực. Một số chủ máy đã dùng tăm bông và dung dịch chuyên dụng để làm sạch nhưng vệt đổi màu vẫn tồn tại nguyên vẹn, chứng minh đây không phải hiện tượng bám mồ hôi, dầu nhờn hay bụi bẩn thông thường.

Bài toán đánh đổi vật liệu tản nhiệt của Apple

Giới phân tích kỹ thuật nhận định nguyên nhân cốt lõi dẫn đến tình trạng xuống cấp thẩm mỹ nhanh chóng này xuất phát từ thay đổi mang tính kết cấu của Apple. Hãng đã chuyển đổi khung viền từ kim loại titan sang hợp kim nhôm nhằm tăng hiệu quả dẫn nhiệt và kiểm soát nhiệt lượng khi máy vận hành cường độ cao.

Dù hợp kim nhôm giúp phân tán nhiệt nhanh hơn đáng kể so với titan, vật liệu này lại có độ mềm cơ học cao hơn, khiến bề mặt dễ bị trầy xước và móp méo khi có va quẹt. Đồng thời, độ bám dính của lớp phủ màu trên bề mặt nhôm kém bền vững hơn trước ma sát lặp đi lặp lại trong quá trình sử dụng thường nhật.

Tiêu chí kỹ thuật Khung hợp kim nhôm (iPhone 18 Pro) Khung hợp kim titan (Thế hệ trước) Hiệu quả tản nhiệt Dẫn nhiệt nhanh, giảm nhiệt độ tức thời Dẫn nhiệt kém hơn, giữ nhiệt lâu hơn Độ cứng và chống biến dạng Dễ trầy xước, dễ móp méo hơn khi va đập Độ cứng cao, chịu lực vượt trội Độ bền lớp phủ màu Dễ bong tróc, phai màu ở phiên bản tối Bám màu tốt, lớp hoàn thiện bền bỉ hơn Các bản màu chịu ảnh hưởng Đỏ burgundy, đen Từng ghi nhận đổi màu ở bản màu cam

Đây không phải là lần đầu tiên các dòng máy phân khúc Pro của Apple gặp sự cố về lớp phủ ngoại thất. Năm ngoái, mẫu tiền nhiệm iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max bản màu cam từng gây tranh cãi khi lớp sơn chuyển sang màu hồng phớt vàng tại các vị trí tiếp xúc mồ hôi tay hoặc hóa chất tẩy rửa.

Hiện tại, nhiều khách hàng đã liên hệ với các trung tâm bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật của Apple nhằm yêu cầu đổi thiết bị mới. Phía Apple vẫn chưa đưa ra tuyên bố kỹ thuật hay thông báo chính thức nào về vấn đề này.