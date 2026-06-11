iPhone 18 và Galaxy S27 có thể tăng giá: mốc 999 USD và bài toán nâng cấp của người dùng Theo tin rò rỉ, iPhone 18 bản tiêu chuẩn có thể khởi điểm 999 USD, Galaxy S27 đắt hơn 100 USD so với giá ra mắt Galaxy S26, cùng nâng cấp phần cứng khiêm tốn.

iPhone 18 bản tiêu chuẩn và Galaxy S27 đều có khả năng tăng giá mạnh khi ra mắt vào đầu năm tới, trong khi những nâng cấp được đồn đoán chưa thực sự đột phá. Đây mới là thông tin rò rỉ, chưa được Apple hay Samsung xác nhận.

Sau khi trình làng các dòng smartphone cao cấp trong năm 2026, hai hãng đang hướng đến thế hệ sản phẩm dự kiến ra mắt năm 2027. Apple được cho là sẽ giới thiệu iPhone 18 bản tiêu chuẩn, iPhone 18e và iPhone Air 2. Samsung có thể mở rộng dòng Galaxy S27 với bốn phiên bản gồm Galaxy S27, S27 Pro, S27 Ultra và S27 Plus.

Hình ảnh được cho là phiên bản mẫu iPhone 18. Ảnh: MajinBu/X

iPhone 18 có thể chạm mốc 999 USD như thế nào?

Trong nhiều năm, Apple duy trì mức giá khởi điểm 799 USD cho iPhone tiêu chuẩn, từ iPhone 15 ra mắt năm 2023 đến iPhone 17. Tuy nhiên, đến tháng 9/2026, hãng đã điều chỉnh giá iPhone 17 thêm 100 USD, đưa bản tiêu chuẩn lên 899 USD.

Theo nguồn tin rò rỉ Digital Chat Station, iPhone 18 tiếp tục tăng giá. Nguồn này chưa nói rõ mức tăng được tính so với giá ban đầu 799 USD hay mức hiện tại 899 USD, nhưng nhiều khả năng Apple sẽ lấy giá hiện tại làm mốc tham chiếu.

Nếu iPhone 18 chỉ tăng 100 USD so với giá khởi điểm ban đầu của iPhone 17, hai máy sẽ cùng giá 899 USD, trừ khi Apple tiếp tục điều chỉnh giá mẫu cũ. Khi giá ngang nhau, phần lớn người mua có xu hướng chọn mẫu mới hơn, nên đây khó là chiến lược hợp lý để giữ sức tiêu thụ của iPhone 17. Vì vậy, kịch bản iPhone 18 khởi điểm 999 USD đang được đặt ra.

Galaxy S27: giá 999 USD nhưng vẫn đắt hơn lúc Galaxy S26 ra mắt

Samsung cũng khó tránh khỏi đợt điều chỉnh tương tự. Galaxy S26 bản tiêu chuẩn từng tăng 100 USD so với Galaxy S25, sau đó hãng tiếp tục tăng thêm 100 USD, đưa giá hiện tại lên 999 USD.

iPhone 17 và Galaxy S25. Ảnh: PhoneArena

Một số nguồn tin cho rằng Galaxy S27 cũng khởi điểm 999 USD. Thoạt nhìn, đây là mức giá không đổi so với Galaxy S26 đang bán. Tuy nhiên, Galaxy S26 khi ra mắt có giá 899 USD. Nếu tin đồn chính xác, Galaxy S27 thực chất vẫn đắt hơn 100 USD so với giá ra mắt của thế hệ tiền nhiệm.

Mẫu máy Giá ra mắt Giá hiện tại Giá dự kiến theo tin đồn iPhone 17 / iPhone 18 799 USD 899 USD 999 USD (iPhone 18) Galaxy S26 / Galaxy S27 899 USD 999 USD 999 USD (Galaxy S27)

Nâng cấp phần cứng có đủ thuyết phục?

Với iPhone 18, hai thay đổi đáng chú ý nhất được đồn đoán là bộ xử lý A20 sản xuất trên tiến trình 2nm và viên pin có dung lượng lớn hơn đôi chút. Ngoài ra, máy có thể có thêm một số cải tiến nhỏ về phần cứng và phần mềm, nhưng chưa có dấu hiệu về bước nhảy vọt trong trải nghiệm.

Nếu iPhone 18 có giá 999 USD, người dùng iPhone 17 mua với giá 799 USD sẽ phải chi thêm 200 USD. Khoản này chỉ để đổi lấy chip nhanh hơn và pin lớn hơn một chút, điều khó xem là đầu tư hợp lý khi máy hiện tại vẫn đáp ứng tốt nhu cầu.

Galaxy S27 đối mặt bài toán tương tự. Người dùng Galaxy S26 mua với giá 899 USD sẽ phải bỏ thêm tiền để lên mẫu mới dự kiến 999 USD. Theo tin rò rỉ, Galaxy S27 có thể dùng camera chính do Sony sản xuất, thay cho giải pháp trước đây chủ yếu dành cho bản Ultra. Một số thị trường cũng có thể nhận phiên bản dùng chip Exynos 2700 mới nhất.

Trước đó, nhiều tin đồn cho rằng màn hình chống nhìn trộm sẽ xuất hiện trên bản tiêu chuẩn. Tuy nhiên, thông tin mới hơn cho thấy tính năng này có thể tiếp tục độc quyền trên Galaxy S27 Ultra.

Phản ứng của cộng đồng: tâm lý nhạy cảm với giá smartphone

Tin đồn tăng giá khiến cộng đồng người hâm mộ hai thương hiệu thất vọng. Một người dùng Apple mỉa mai rằng tăng giá dường như đã thành một tính năng mới của iPhone. Một bình luận khác viết: "iPhone 18e giá 799 USD và iPhone 18 giá 999 USD. Đúng là thời đại chúng ta đang sống".

Trên Reddit, một người dùng cũng châm biếm rằng Galaxy S27 sẽ có thêm một nâng cấp hấp dẫn là mức giá cao cấp mới. Những phản ứng này cho thấy người mua ngày càng nhạy cảm với giá. Khi điện thoại cao cấp liên tục đắt lên, họ đòi hỏi những thay đổi rõ rệt hơn về thiết kế, camera, hiệu năng và trải nghiệm sử dụng.

Nên chờ gì trước khi quyết định nâng cấp?

Cả iPhone 18 lẫn Galaxy S27 đều chưa được công bố chính thức, nên giá bán và cấu hình thực tế có thể khác tin đồn. Dựa trên thông tin rò rỉ hiện có, việc nâng cấp có thể không phải lựa chọn kinh tế với người đang dùng iPhone 17 hoặc Galaxy S26. Người dùng nên theo dõi thông báo chính thức từ Apple và Samsung trước khi quyết định.