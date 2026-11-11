iPhone 18e giá rẻ: Chip A20 2nm có thể là nâng cấp lớn duy nhất, dự kiến ra mắt mùa xuân 2027 Theo các nguồn rò rỉ, iPhone 18e chủ yếu được nâng cấp chip A20 tiến trình 2nm, giữ màn hình OLED 60Hz, camera sau đơn 48MP và có thể ra mắt mùa xuân 2027.

iPhone 18e của Apple được cho là sẽ ra mắt vào mùa xuân tới, với nâng cấp đáng chú ý nhất là bộ vi xử lý A20 sản xuất trên tiến trình 2nm. Theo các thông tin rò rỉ ban đầu, phần lớn thiết kế và tính năng của thế hệ trước nhiều khả năng được giữ nguyên, nên người dùng mong chờ một diện mạo mới có thể sẽ không toại nguyện.

iPhone 18e và iPhone 18 có thể sử dụng cùng một loại chip. Ảnh: AppleInsider

Chip A20 có thể là thay đổi duy nhất được xác nhận

Nguồn tin rò rỉ Fixed Focus Digital cho biết, ở thời điểm hiện tại, nâng cấp chip là thay đổi duy nhất trên iPhone 18e có thể xác nhận. Trong bài đăng trên Weibo, nguồn tin này nhận định iPhone 18 tiêu chuẩn và iPhone 18e sẽ chia sẻ một số quy trình sản xuất. Vì vậy, phiên bản giá rẻ khó nhận được nhiều nâng cấp lớn.

Fixed Focus Digital từng dự đoán chính xác về iPhone 17e, khi cho rằng Apple sẽ giữ phần khuyết màn hình (notch) thay vì chuyển sang Dynamic Island. Điều này làm dấy lên khả năng iPhone 18e tiếp tục không có Dynamic Island. Tuy nhiên, nguồn tin chưa trực tiếp xác nhận thông tin này nên cần chờ thêm các rò rỉ tiếp theo.

Thông số dự kiến: màn hình 60Hz và camera sau đơn

Digital Chat Station, một nguồn rò rỉ khác trên Weibo, cũng tiết lộ một số thông số dự kiến. Màn hình LTPS OLED 6,12 inch với tần số quét 60Hz là thông số không quá bất ngờ nếu Apple tiếp tục định vị dòng 18e ở phân khúc thấp hơn các bản tiêu chuẩn và Pro.

iPhone 18e có thể vẫn giữ nguyên "tai thỏ" như 17e. Ảnh: Apple

Hạng mục Thông tin rò rỉ về iPhone 18e Chip xử lý A20, tiến trình 2nm Màn hình LTPS OLED 6,12 inch, 60Hz Camera sau Camera đơn 48MP Camera trước Có thể nâng lên 24MP Thời điểm ra mắt Mùa xuân 2027

Nếu thông tin chính xác, iPhone 18e sẽ hưởng lợi từ thế hệ chip mới, hứa hẹn cải thiện hiệu năng và khả năng tiết kiệm năng lượng so với các thế hệ trước. Tuy nhiên, chip mới không đồng nghĩa với trải nghiệm toàn diện tương đương các mẫu cao cấp. Những giới hạn về màn hình, camera và tính năng phần cứng vẫn có thể được Apple duy trì để tạo khoảng cách giữa các phân khúc.

Camera trước được dự đoán nâng lên 24MP, và đây sẽ là một trong số ít thành phần ngoài bộ xử lý được cải tiến. Trong khi đó, camera sau chỉ có một cảm biến cho thấy Apple nhiều khả năng vẫn ưu tiên tối ưu chi phí hơn là bổ sung tính năng chụp ảnh cao cấp.

Chiến lược ra mắt mới và áp lực giá linh kiện

Theo nguồn tin, năm nay Apple đã giới thiệu iPhone 18 Pro cùng mẫu iPhone màn hình gập iPhone Duo vào tháng 9, nhưng không trình làng iPhone 18 tiêu chuẩn như thông lệ trước đây. Các rò rỉ cho biết hãng dự kiến đưa iPhone 18e ra mắt cùng iPhone 18 tiêu chuẩn và iPhone Air 2 vào mùa xuân 2027. Cách chia thời điểm này có thể giúp kéo dài sức nóng của dòng iPhone trong năm, thay vì dồn toàn bộ sản phẩm vào sự kiện mùa thu.

Bên cạnh đó, nhu cầu bộ nhớ RAM và lưu trữ ngày càng lớn từ các công ty AI đang tạo sức ép lên chuỗi cung ứng linh kiện, khiến chi phí sản xuất thiết bị công nghệ có nguy cơ leo thang. Trong bối cảnh đó, việc tái sử dụng thiết kế cũ có thể giúp Apple kiểm soát chi phí cho mẫu iPhone giá dễ tiếp cận. Tuy nhiên, chiến lược này đặt ra câu hỏi hãng có thể tiếp tục bán những thiết kế quen thuộc trong bao lâu trước khi người dùng đòi hỏi nhiều cải tiến hơn.

Giá bán sẽ quyết định sức hấp dẫn

Apple đã tăng giá khởi điểm của các mẫu iPhone thêm 100 USD trong tháng 9. Theo đó, iPhone 17e có giá khởi điểm 699 USD, cao hơn đáng kể so với mặt bằng giá trước đây của dòng iPhone giá rẻ.

Nếu Apple giữ mức giá tương đương thế hệ trước nhưng trang bị chip A20, iPhone 18e có thể hấp dẫn người dùng ưu tiên hiệu năng và thời gian sử dụng lâu dài. Ngược lại, nếu giá tiếp tục tăng trong khi màn hình vẫn chỉ 60Hz, thiết kế không đổi và camera sau chỉ có một cảm biến, sức hấp dẫn của máy có thể bị ảnh hưởng. Toàn bộ thông tin trên đều xuất phát từ nguồn rò rỉ và chưa được Apple xác nhận.