iPhone 18e lộ cụm camera chữ nhật bo tròn 28 x 35mm, gợi nhớ iPad Pro M5 nhưng vẫn một ống kính Theo Engadget, bản vẽ CAD cho thấy iPhone 18e đổi thiết kế cụm camera nhưng giữ một camera sau, trong khi iPhone Air 2 được cho là có thêm ống kính thứ hai.

iPhone 18e nhiều khả năng sẽ có cụm camera sau mới hình chữ nhật bo tròn, gần giống hình vuông, kích thước khoảng 28 x 35mm. Thay đổi này chủ yếu nằm ở thiết kế: máy vẫn chỉ có một camera sau như iPhone 17e. Thông tin xuất phát từ các bản vẽ CAD (thiết kế hỗ trợ bằng máy tính) do Engadget đăng tải và chưa được Apple xác nhận.

iPhone 18e giá rẻ được đồn đoán sẽ có thiết kế cụm camera mới. Ảnh: AppleInsider

Bản vẽ CAD nói gì về mặt lưng iPhone 18e?

Trước đây, các thông tin rò rỉ cho rằng iPhone 18e sẽ không thay đổi nhiều về thiết kế so với thế hệ tiền nhiệm. Báo cáo mới cho thấy Apple có thể điều chỉnh một chi tiết ở mặt lưng là cụm camera. Theo Engadget, một nguồn tin đã chia sẻ các bản vẽ CAD thể hiện cấu trúc cụm camera mới này.

Điểm đáng chú ý là thiết kế có nhiều nét tương đồng với cụm camera trên iPad Pro sử dụng chip M5. So với cách bố trí camera đơn trên các mẫu iPhone dòng e trước đây, đây là thay đổi khá dễ nhận thấy.

Tuy nhiên, các bản vẽ CAD chưa được công khai rộng rãi. Engadget cho biết họ đã trực tiếp xem tài liệu nhưng không đăng kèm hình ảnh minh họa. Vì vậy, người dùng hiện chưa thể kiểm chứng trực quan mức độ thay đổi.

Phần lồi mới: đổi diện mạo chứ chưa nâng cấp khả năng chụp

Việc đổi hình dáng cụm camera không đồng nghĩa Apple nâng cấp hệ thống chụp ảnh. Theo nguồn tin, iPhone 18e vẫn chỉ có một camera sau, tương tự iPhone 17e.

Phần lồi mới trên mặt lưng chủ yếu là thay đổi về thiết kế, đồng thời tích hợp thêm micro và đèn flash LED. Cách làm này cho thấy Apple có thể tạo diện mạo mới cho dòng iPhone giá rẻ mà không phải đầu tư nhiều vào phần cứng camera.

Hướng đi này cũng phù hợp với chiến lược phân cấp sản phẩm của hãng, trong đó các nâng cấp về khả năng chụp ảnh thường được ưu tiên cho phiên bản cao cấp hơn.

Độ tin cậy của nguồn tin và những điều cần thận trọng

Nguồn cung cấp bản vẽ được cho là có hiểu biết về chuỗi cung ứng của Apple. Người này từng đưa ra một số thông tin chính xác về màu sắc của iPhone 17 và iPhone 18 Pro trước khi các sản phẩm ra mắt. Đây là cơ sở khiến báo cáo được chú ý, dù thông tin vẫn chưa được Apple xác nhận.

Báo cáo cũng lưu ý rằng thiết kế trong các bản vẽ CAD có thể tiếp tục được điều chỉnh. Apple còn một khoảng thời gian trước khi chính thức trình làng các mẫu iPhone mới, nên không loại trừ khả năng một số chi tiết thay đổi trong quá trình hoàn thiện sản phẩm.

iPhone Air 2 và iPhone 18 trong cùng bản vẽ

Các bản vẽ CAD không chỉ tiết lộ iPhone 18e. Đáng chú ý nhất là iPhone Air 2 được cho là có camera sau thứ hai. Thông tin này phần nào củng cố những hình ảnh mô hình sản phẩm bị rò rỉ gần đây, vốn cho thấy Apple có thể bổ sung thêm một ống kính cho iPhone Air thế hệ tiếp theo.

iPhone Air 2 được cho là sẽ có camera sau thứ hai.

Trước đó, nhiều nguồn tin dự đoán camera mới sẽ được bố trí theo chiều dọc, nằm bên dưới camera đơn hiện tại. Nhiều khả năng đây là camera góc siêu rộng, giúp mở rộng khả năng chụp phong cảnh, kiến trúc và những khung hình có góc nhìn rộng hơn.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là nâng cấp đáng chú ý. Ở thế hệ đầu tiên, việc chỉ có một camera sau là một trong những điểm khiến iPhone Air bị hạn chế so với các mẫu iPhone khác trong cùng phân khúc giá.

Trong khi đó, iPhone 18 tiêu chuẩn được cho là không đổi nhiều về cách bố trí camera và vẫn giữ thiết kế tương tự iPhone 17. Tuy vậy, kích thước cụm camera sẽ tăng nhẹ, từ 3,45mm lên 3,8mm. Sự điều chỉnh này có thể liên quan đến cấu trúc linh kiện bên trong hoặc cách Apple sắp xếp phần cứng, song hiện chưa có thông tin cho thấy nó đi kèm nâng cấp về cảm biến hay chất lượng hình ảnh.

Tổng hợp thay đổi camera theo các bản vẽ CAD

Mẫu máy Thay đổi về camera được cho là iPhone 18e Cụm camera hình chữ nhật bo tròn, gần giống hình vuông, khoảng 28 x 35mm; vẫn một camera sau; tích hợp micro và đèn flash LED iPhone Air 2 Có camera sau thứ hai, nhiều khả năng là camera góc siêu rộng iPhone 18 Giữ thiết kế tương tự iPhone 17; kích thước cụm camera tăng từ 3,45mm lên 3,8mm

Thiết kế có thể đã gần chốt

Một số báo cáo khác cho biết màn hình của cả iPhone 18e và iPhone Air 2 dự kiến bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt từ tháng 1. Thông tin này phần nào cho thấy quá trình phát triển đã tiến khá xa và thiết kế tổng thể nhiều khả năng đã được chốt.

Nếu lịch trình chính xác, Apple đang tiến gần hơn đến giai đoạn chuẩn bị sản xuất các mẫu iPhone thế hệ tiếp theo. Cụm camera mới trên iPhone 18e và camera thứ hai trên iPhone Air 2 có thể trở thành những điểm nhấn trong danh mục sản phẩm mới, dù tất cả vẫn cần Apple xác nhận.