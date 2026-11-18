iPhone 20 Pro bị nghi tái dùng kính siêu mỏng và dây chuyền của iPhone Air, thiếu đột phá Rò rỉ cho thấy iPhone kỷ niệm 20 năm có thể dùng lại kính siêu mỏng và máy móc sản xuất iPhone Air, với mặt trước kính cong 3D bốn cạnh gây nhiều hoài nghi.

Mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm của Apple, nhiều khả năng mang tên iPhone 20 Pro, có thể tận dụng lại chất liệu kính siêu mỏng và dây chuyền gia công của iPhone Air. Theo các rò rỉ mới nhất, thiết bị này kế thừa ngôn ngữ thiết kế của iPhone Air và chỉ tinh chỉnh một số chi tiết ngoại quan. Thông tin này khiến nhiều người đặt câu hỏi về mức độ đột phá thực sự của sản phẩm.

Kế hoạch lột xác toàn diện cho chiếc iPhone kỷ niệm cột mốc 20 năm là chủ đề được giới công nghệ bàn tán suốt thời gian qua. Tuy nhiên, một bức ảnh rò rỉ về linh kiện màn hình gần đây đã làm dấy lên nghi vấn về mức độ khác biệt của thiết bị.

Kính siêu mỏng của iPhone Air được dùng lại như thế nào?

Chuyên gia rò rỉ Fixed Focus Digital trên mạng xã hội Weibo cho biết Apple đang áp dụng loại kính siêu mỏng của iPhone Air lên thế hệ iPhone 20 Pro sắp tới. Điểm khác biệt chủ yếu nằm ở độ uốn cong của bề mặt, tạo hiệu ứng màn hình cong tràn bốn cạnh.

Theo nguồn tin, sự tương đồng về vật liệu xuất phát từ quy trình gia công kính của mẫu máy mới. Quy trình này được cho là tận dụng trực tiếp hệ thống máy móc từng phục vụ sản xuất iPhone Air.

Ảnh minh hoạ iPhone 20 Pro với thiết kế tràn viền.

Ảnh dựng gợi nhớ iPhone X, nhưng phản ứng không như năm 2017

Bên cạnh đó, loạt ảnh dựng (render) của iPhone 20 Pro vừa xuất hiện khiến cộng đồng mạng liên tưởng đến iPhone X ra mắt năm 2017. Dù những hình ảnh này có thể được tạo bằng công nghệ AI, chúng trùng khớp với các thông tin rò rỉ và bản vẽ đồ họa từ nhiều nguồn khác nhau.

Năm 2017, iPhone X từng định hình lại ngành smartphone khi khai tử nút Home vật lý để mở đường cho Face ID, cùng thiết kế “tai thỏ” đặc trưng. Ngược lại, thiết kế rò rỉ lần này vấp phải sự thờ ơ của nhiều người dùng trên diễn đàn Reddit. Một số ý kiến nhận xét đây giống một bước lùi về kiểu dáng cũ.

Những chi tiết đã được rò rỉ về iPhone 20 Pro và 20 Pro Max

Các báo cáo gần đây củng cố nhận định rằng bộ đôi iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max sẽ lấy kính làm chủ đạo. Điểm nhấn là lớp kính cong 3D bốn cạnh bao phủ toàn bộ mặt trước.

Hạng mục Thông tin rò rỉ Chất liệu mặt trước Kính siêu mỏng, tương tự iPhone Air Hình dáng bề mặt Kính cong 3D bốn cạnh, tràn bốn cạnh Camera trước và Face ID Vẫn có lỗ khoét, thu gọn kích thước đáng kể so với thế hệ trước Quy trình sản xuất Được cho là dùng lại hệ thống máy móc gia công kính của iPhone Air

Phần linh kiện rò rỉ vẫn giữ các lỗ khoét dành cho camera trước và cảm biến Face ID, song kích thước nhỏ hơn rõ rệt. Cần lưu ý rằng đây đều là thông tin chưa được Apple xác nhận.

Apple quay lại màn hình kính cong, trong khi Samsung học hỏi cụm camera

Nếu các thông tin này trở thành sự thật, Apple sẽ một lần nữa thay đổi ngôn ngữ thiết kế của chính mình. Trong khi đó, Samsung được cho là đang học hỏi cụm camera của iPhone 17 Pro và iPhone 18 Pro để áp dụng lên Galaxy S27. Apple lại có động thái quay về kiểu màn hình kính cong vốn đã quen thuộc trên các dòng điện thoại Android suốt nhiều năm.

Dẫu vậy, Apple vẫn nổi tiếng với khả năng tạo ra những cú lật kèo ngoạn mục, tương tự cách hãng từng gây bất ngờ với màn trình làng iPhone Duo. Bất chấp những tin đồn chưa mấy khả quan, giới mộ điệu vẫn kỳ vọng vào một cuộc nâng cấp xứng tầm cho phiên bản kỷ niệm đặc biệt này.