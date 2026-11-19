iPhone 20 Pro có thể quay lại khung titan, mặt kính bo cong và viền màn hình chỉ khoảng 1mm Theo tin rò rỉ, Apple thử khung titan trên nguyên mẫu iPhone 20 Pro kỷ niệm 20 năm và cân nhắc bốn phương án thiết kế, nhưng tản nhiệt vẫn là thách thức.

Apple được cho là đang thử nghiệm khung titan trên các nguyên mẫu iPhone 20 Pro, mẫu máy dự kiến ra mắt nhân dịp kỷ niệm 20 năm chiếc iPhone đầu tiên. Nếu thông tin này chính xác, titan sẽ trở lại làm vật liệu chủ đạo của dòng iPhone cao cấp nhất, đi kèm mặt kính bo cong và viền màn hình mỏng tới mức gần như biến mất.

Cái nhìn rõ nét nhất từ trước đến nay về diện mạo có thể có của các mẫu iPhone 20 Pro vào năm 2027. Ảnh: Ice Universe/X

Titan quay lại sau vài năm vắng bóng trên iPhone Pro

Sau nhiều năm gần như giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế kể từ thế hệ iPhone 12, Apple được cho là chuẩn bị một trong những thay đổi ngoại hình lớn nhất trong lịch sử dòng iPhone. Thông tin mới nhất đến từ tài khoản Fixed Focus Digital trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc). Tài khoản này cho biết Apple đã bắt đầu dùng khung viền titan trên các nguyên mẫu iPhone 20 Pro đang ở giai đoạn phát triển kỹ thuật ban đầu.

Cụ thể, Apple từng chuyển sang khung titan trên iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max. Tuy nhiên, hãng sau đó quay về dùng nhôm trên iPhone 17 Pro và iPhone 18 Pro. Việc titan có thể trở lại ở thế hệ iPhone đặc biệt tiếp theo cho thấy Apple đang cân nhắc một hướng đi mới cho sản phẩm cao cấp.

Mẫu máy Vật liệu khung viền iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max Titan iPhone 17 Pro và iPhone 18 Pro Nhôm iPhone 20 Pro (theo tin đồn) Titan, chưa được Apple xác nhận

Kính bo cong, dải kim loại mỏng và viền màn hình khoảng 1mm

Thay đổi vật liệu nhiều khả năng chỉ là một phần trong kế hoạch cải tổ toàn diện. Theo nguồn tin rò rỉ, iPhone 20 Pro sẽ có kiểu dáng mềm mại hơn, có một số nét tương đồng với iPhone Air nhưng bo tròn nhiều hơn. Đây có thể là bước chuyển đáng kể so với thiết kế khung viền phẳng và cạnh vuông vức đã gắn bó với iPhone nhiều năm.

Trước đó, Fixed Focus Digital cũng cho biết iPhone 20 Pro có thể dùng loại kính tương tự iPhone Air, nhưng được tạo hình với độ cong rõ rệt hơn ở cả bốn cạnh. Đáng chú ý, Apple được cho là đã điều chỉnh một số thiết bị sản xuất từng dùng cho iPhone Air để chế tạo mẫu flagship mới. Điều này gợi ý hãng có thể tận dụng công nghệ và kinh nghiệm từ dòng smartphone siêu mỏng cho thế hệ iPhone cao cấp tiếp theo.

Theo các dự đoán hiện tại, iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max sẽ có phần thân chủ yếu bằng kính, kết hợp một dải kim loại rất mỏng chạy xung quanh. Thiết kế này có thể tạo cảm giác mặt kính và khung viền hòa làm một. Một số nguồn tin dự đoán độ dày viền màn hình có thể giảm xuống chỉ khoảng 1mm.

Bốn phương án thiết kế vẫn đang được thử nghiệm

Quá trình hoàn thiện thiết kế chưa kết thúc. Leaker Ice Universe cho biết Apple đang thử nghiệm tới bốn phương án khác nhau, trong đó có hai phiên bản dùng mặt kính phẳng.

Điểm được Apple cân nhắc nhiều nhất dường như là độ cong của mặt kính. Một số nguyên mẫu ban đầu có độ cong khá lớn, nhưng hãng được cho là đang điều chỉnh theo hướng tiết chế hơn so với các hình ảnh rò rỉ trước đây. Dù chọn phương án nào, iPhone 20 Pro vẫn được kỳ vọng có dải kim loại cực mỏng cùng viền màn hình gần như biến mất.

Bài toán tản nhiệt: cái giá có thể phải trả cho titan

iPhone 20 Pro có thể quay lại với chất liệu titan. Ảnh: 9to5mac

Việc titan trở lại có thể khiến nhiều người dùng hào hứng. Trên thực tế, việc Apple chuyển từ titan sang nhôm từng khiến một bộ phận người dùng không hài lòng. Nhiều ý kiến trên Reddit thậm chí dự đoán Apple sớm muộn cũng sẽ quay lại với titan.

Tuy nhiên, khả năng kiểm soát nhiệt độ vẫn là vấn đề cần giải quyết. Apple từng đối mặt với nhiều phản ánh về tình trạng iPhone 15 Pro nóng lên khi sử dụng. Nhôm dẫn nhiệt tốt hơn titan, và đó là một trong những lý do khiến việc chuyển sang vật liệu này trên các thế hệ sau được đánh giá tích cực về mặt kỹ thuật.

Do đó, nếu quay lại với khung titan, Apple cần chứng minh đã tìm được giải pháp tản nhiệt hiệu quả hơn. Mục tiêu là tránh để thiết kế cao cấp phải đánh đổi bằng trải nghiệm sử dụng.

Cột mốc thiết kế còn nhiều điểm chưa được xác nhận

Dù nhiều chi tiết chưa được Apple xác nhận, iPhone 20 Pro đang được kỳ vọng đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử thiết kế iPhone. Sau nhiều năm giữ kiểu dáng tương đối quen thuộc, Apple dường như muốn tạo ra một thế hệ flagship thực sự khác biệt cho dịp kỷ niệm 20 năm.