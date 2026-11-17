iPhone 20 Pro đối mặt nghi ngại sau sự cố iPhone Duo: thiết kế toàn kính có còn đáng chờ đợi? Lỗi trên iPhone Duo và loạt sản phẩm thế hệ đầu kém thành công của Apple khiến kỳ vọng về iPhone 20 Pro giảm, từ camera trước đến tản nhiệt và độ bền của máy.

Những vấn đề nghiêm trọng trên iPhone Duo cùng hàng loạt thất bại của các sản phẩm thế hệ đầu tiên đang làm giảm kỳ vọng dành cho iPhone 20 Pro, mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm. Thiết kế toàn kính từng được mong đợi nay đứng trước cả rủi ro về chất lượng lẫn các thách thức kỹ thuật như tản nhiệt và độ bền.

iPhone 20 Pro từng được kỳ vọng là cuộc lột xác lớn nhất

Nhiều thông tin cho rằng Apple đang cân nhắc bỏ qua dòng iPhone 19 để chuyển thẳng sang thế hệ iPhone 20. Theo lịch trình ra mắt hiện tại với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max trong năm nay, khoảng thời điểm này năm sau Apple có thể chỉ trình làng các mẫu iPhone 20 Pro.

Một concept iPhone 20. Ảnh: X

Ban đầu, iPhone 20 Pro được cho là sẽ có thiết kế hoàn toàn bằng kính để kỷ niệm 20 năm ngày chiếc iPhone đầu tiên ra mắt. Đây được kỳ vọng là một trong những cuộc lột xác lớn nhất trong lịch sử dòng sản phẩm quan trọng nhất của Apple.

Điểm nhấn nằm ở màn hình. Theo các ý tưởng thiết kế ban đầu, màn hình sẽ không còn phần khuyết dành cho camera hay viền bao quanh. Một số thông tin còn cho rằng mặt lưng của máy cũng được chế tạo hoàn toàn bằng kính.

Cụ thể, màn hình được kỳ vọng uốn cong nhẹ ở cả bốn cạnh, liền mạch với khung máy mà không làm biến dạng nội dung hiển thị. Thiết kế này sẽ loại bỏ hoàn toàn phần viền, tạo cảm giác chiếc điện thoại chỉ còn là một tấm kính hiển thị khổng lồ.

Thông tin rò rỉ: phần khoét camera vẫn còn

Đáng chú ý, việc loại bỏ Dynamic Island hoặc camera đục lỗ thậm chí còn hấp dẫn hơn cả thiết kế màn hình không viền. Đó sẽ là bước tiến giúp Apple tạo ra một chiếc iPhone thực sự khác biệt sau nhiều năm duy trì kiểu thiết kế quen thuộc.

Tuy nhiên, theo các thông tin rò rỉ gần đây, iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max vẫn sẽ có phần khoét trên màn hình dành cho camera trước. Hiện chưa rõ Apple dùng Dynamic Island kích thước nhỏ như trên iPhone 18 Pro hay chuyển sang thiết kế camera đục lỗ.

Nếu thông tin này chính xác, một trong những điểm hấp dẫn nhất của iPhone 20 Pro gần như đã biến mất trước khi sản phẩm được giới thiệu.

Hạng mục Kỳ vọng ban đầu Thông tin rò rỉ gần đây Màn hình Không khuyết, không viền, uốn cong nhẹ ở bốn cạnh Vẫn có phần khoét cho camera trước Camera trước Không còn Dynamic Island hay camera đục lỗ Chưa rõ dùng Dynamic Island nhỏ hay camera đục lỗ Vật liệu Thiết kế toàn kính, có thể gồm cả mặt lưng Chưa có thông tin xác nhận thêm

Vì sao lịch sử gần đây khiến người dùng dè dặt?

Vấn đề không chỉ nằm ở việc Apple có thể phải từ bỏ thiết kế màn hình liền mạch. Lịch sử sản phẩm gần đây của hãng đang khiến người dùng nghi ngờ khả năng triển khai những ý tưởng đột phá.

Trong vài năm qua, Apple không ít lần gặp khó với các sản phẩm thế hệ đầu tiên hoặc những đợt thiết kế lại lớn. Apple Vision Pro không đạt doanh số như kỳ vọng và hiện bị đình lại vô thời hạn. Trong khi đó, MacBook Pro dùng màn hình PROLED bị cho là không thể sử dụng đối với một bộ phận khách hàng.

Thiết kế mới của iPhone 17 Pro cũng từng phát sinh nhiều vấn đề, dù chúng đã được khắc phục sau đó.

Một chiếc iPhone Duo được người dùng phản ánh nứt sọc màn hình. Ảnh: Midnight_Slump/Reddit

Không thể bỏ qua iPhone Duo, chiếc iPhone màn hình gập được chờ đợi suốt nhiều năm. Theo các thông tin được công bố, quá trình phát triển iPhone Duo bị đẩy nhanh tiến độ, trong khi tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng được cho là đã nới lỏng để đáp ứng nhu cầu hàng tồn kho.

Hệ quả dần bộc lộ qua các thiết bị iPhone Duo gặp lỗi, thậm chí hư hỏng nghiêm trọng. Những sự cố này khiến người dùng có thêm lý do đặt câu hỏi về khả năng kiểm soát chất lượng của Apple, nhất là với sản phẩm có thiết kế hoàn toàn mới.

Thiết kế toàn kính: ba bài toán kỹ thuật chưa dễ giải

Nếu iPhone 20 Pro thực sự phát triển theo hướng toàn kính, Apple có thể phải đối mặt với nhiều thách thức kỹ thuật.

Tản nhiệt: kính không phải vật liệu lý tưởng

So với nhiều vật liệu thường dùng trong thiết kế smartphone, kính không phải lựa chọn tốt để truyền và giải phóng nhiệt. Nếu toàn bộ thân máy được bao phủ bởi kính, khả năng tản nhiệt có thể trở thành điểm yếu đáng kể.

Khi hệ thống làm mát không đáp ứng yêu cầu, iPhone 20 Pro có nguy cơ thường xuyên bị giảm hiệu năng để kiểm soát nhiệt độ. Người dùng có thể gặp tình trạng máy nóng lên, hoạt động chậm hoặc tự hạ xung nhịp khi thực hiện tác vụ nặng.

Màn hình không viền và bài toán chạm nhầm

Ngay cả khi loại bỏ hoàn toàn viền, Apple vẫn phải xử lý vấn đề chạm nhầm ở các cạnh màn hình. Làm thế nào để thiết bị phân biệt thao tác có chủ đích với những lần ngón tay vô tình chạm vào mép máy là thách thức không nhỏ.

Độ bền: nỗi lo từ khung nhôm đến mặt kính

iPhone 17 Pro và iPhone 18 Pro với khung nhôm bị phản ánh dễ xuất hiện vết xước hoặc móp méo ngay cả sau những va chạm tương đối nhẹ. Nếu iPhone 20 Pro chuyển sang thiết kế toàn kính, nguy cơ nứt vỡ khi rơi có thể còn nghiêm trọng hơn. Apple sẽ phải tìm giải pháp để một thiết kế mang tính trình diễn công nghệ không đánh đổi quá nhiều độ bền và tính thực dụng.

Lời khuyên khi chờ iPhone 20 Pro

Bài học lớn nhất từ iPhone Duo là người tiêu dùng không nên quá hào hứng với sản phẩm thế hệ đầu tiên, đặc biệt khi chúng mang đến thay đổi lớn về thiết kế và công nghệ. Với iPhone 20 Pro, lời khuyên là thận trọng, thậm chí nên tránh mua ngay khi thiết bị vừa lên kệ.