iPhone 20 Pro lộ kính cong bốn cạnh: Apple có khắc phục được nhược điểm từng khiến Android từ bỏ? Video rò rỉ cho thấy iPhone 20 Pro có thể dùng kính 3D cong bốn cạnh và màn hình lớn hơn, dự kiến ra mắt năm 2027 nhưng còn phải qua thử nghiệm độ bền.

iPhone 20 Pro, mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm dự kiến ra mắt năm 2027, được cho là sẽ dùng thiết kế kính cong ở cả bốn cạnh, gần như xóa cảm giác về viền màn hình. Thông tin này đến từ video của chuyên gia rò rỉ Ice Universe, nhưng thiết kế vẫn chưa chắc được áp dụng trên sản phẩm thương mại.

iPhone 20 Pro có thể sẽ từ bỏ thiết kế màn hình phẳng của thế hệ tiền nhiệm. Ảnh: Ice Universe/X

Để đánh dấu cột mốc 20 năm kể từ chiếc iPhone đầu tiên, Apple được cho là chuẩn bị hai thay đổi đáng chú ý. Thứ nhất, hãng có thể bỏ qua tên gọi iPhone 19 để chuyển thẳng sang iPhone 20. Thứ hai, Apple dự kiến đưa màn hình cong trở lại, một xu hướng từng thịnh hành trên smartphone Android nhưng nay không còn được nhiều nhà sản xuất theo đuổi.

Kính “3D quad-curved” trong video rò rỉ có gì khác biệt?

Theo các nguồn tin, iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max sẽ được cải tiến lớn về thiết kế, tập trung vào chất liệu kính. Cả mặt trước lẫn mặt sau đều dùng kính, phần kính được kéo cong xuống các cạnh bên và gần như che khuất hoàn toàn khung kim loại ở giữa.

Ice Universe đã đăng video giới thiệu mẫu kính bảo vệ màn hình có thiết kế được mô tả là “3D quad-curved”, tức kính cong ba chiều ở cả bốn cạnh. Đây là lớp kính nằm phía trên màn hình, có nhiệm vụ bảo vệ bề mặt hiển thị.

Hình ảnh trong video cho thấy kính uốn cong xuống phía khung viền ở cả bốn cạnh, thay vì chỉ cong ở hai cạnh trái và phải như nhiều smartphone trước đây. Các góc máy cũng được bo tròn mềm mại hơn. Đáng chú ý, các vị trí khoét dành cho Face ID và camera trước dường như nhỏ hơn, góp phần tạo diện mạo liền lạc cho mặt trước.

Mẫu kính xuất hiện sớm, nhưng chưa phải sản phẩm cuối cùng

Theo thông tin rò rỉ, hai mẫu kế nhiệm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max hiện có tên mã nội bộ lần lượt là V73 và V74. Việc một mẫu kính thử nghiệm của iPhone thế hệ 2027 xuất hiện lúc này không quá bất ngờ, vì Apple thường hoàn thiện phần lớn định hướng thiết kế trước thời điểm ra mắt khoảng một năm.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của mẫu kính cong chưa đồng nghĩa thiết kế này chắc chắn được dùng trên máy thương mại. Apple còn phải trải qua nhiều giai đoạn thử nghiệm về độ bền, khả năng sản xuất hàng loạt và trải nghiệm thực tế. Các vấn đề phát sinh có thể buộc hãng điều chỉnh hoặc loại bỏ phương án hiện tại.

Trên thực tế, Apple từng được cho là thử nghiệm một thiết kế tham vọng hơn với tỷ lệ kính lớn hơn trên thân máy. Phương án này bị gác lại vì không đáp ứng yêu cầu về độ bền.

Vì sao Apple muốn làm lại màn hình cong?

iPhone X, ra mắt nhân dịp 10 năm dòng sản phẩm, từng tạo bước ngoặt lớn về thiết kế smartphone của Apple. Vì vậy, giới công nghệ kỳ vọng mẫu iPhone 20 năm cũng mang đến thay đổi đủ ấn tượng.

Kính cong đối xứng ở cả bốn cạnh có thể giúp màn hình tạo cảm giác rộng hơn, tăng độ nhập vai khi xem nội dung và mang lại vẻ ngoài gần như không viền. Nếu kết hợp với tấm nền OLED mới do Samsung sản xuất, có độ sáng cao hơn và mỏng hơn, iPhone 20 Pro có thể khác biệt đáng kể so với các thế hệ trước.

Định hướng này có thể đã được Apple chuẩn bị từ lâu. Giao diện Liquid Glass, được giới thiệu vào năm ngoái, được xem là bước đi tạo tiền đề cho ngôn ngữ thiết kế mới, nhấn mạnh hiệu ứng trong suốt, chiều sâu và sự liền mạch giữa các thành phần giao diện.

Màn hình dự kiến lớn hơn lần đầu kể từ năm 2024

Không chỉ thay đổi ngoại hình, iPhone 20 Pro và 20 Pro Max còn có thể tăng kích thước màn hình lần đầu tiên kể từ năm 2024. Nếu thông tin đồn đoán chính xác, người dùng có thêm không gian hiển thị mà không nhất thiết phải dùng thiết bị có kích thước tổng thể lớn hơn đáng kể.

Mẫu máy Kích thước hiện tại Kích thước đồn đoán iPhone 20 Pro 6,27 inch 6,41 inch iPhone 20 Pro Max 6,86 inch 6,96 inch

Bài học từ Android: vì sao màn hình cong bị bỏ rơi?

Màn hình cong không phải phát minh mới của Apple. Trong nhiều năm, đây là xu hướng nổi bật trên smartphone Android, đặc biệt sau khi Samsung tiên phong đưa màn hình cong tràn cạnh lên các thiết bị cao cấp. Khi đó, thiết kế này được xem là biểu tượng của sự hiện đại, giúp máy sang trọng, mỏng nhẹ và vuốt chạm liền mạch hơn.

Tuy nhiên, sau thời gian dùng thực tế, các hạn chế dần bộc lộ:

Dễ chạm nhầm khi cầm điện thoại.

Ánh sáng phản chiếu gây khó chịu ở hai cạnh màn hình.

Hiện tượng méo hình tại vùng cong.

Miếng dán bảo vệ bất tiện hơn vì phần mép kính thường dễ bong sau một thời gian.

Dễ tổn thương khi va đập hơn màn hình phẳng, trong khi chi phí thay màn hình trên máy cao cấp thường rất đắt.

Những hạn chế này khiến phần lớn nhà sản xuất Android từ bỏ màn hình cong từ khoảng năm 2020, chuyển sang thiết kế phẳng hoặc chỉ dùng độ cong rất nhẹ ở phần viền.

Vì vậy, việc Apple cân nhắc đưa màn hình cong trở lại trên iPhone 20 Pro đặt ra câu hỏi lớn: liệu hãng có tìm được cách khắc phục những nhược điểm từng khiến Android phải từ bỏ thiết kế này? Câu trả lời sẽ phụ thuộc vào kết quả thử nghiệm độ bền và quyết định cuối cùng của Apple trước khi sản phẩm ra mắt.